Miguel Ángel de Amo: «Es superdivertido entrenar en un grupo así; se puede ver»

Dos jornadas transcurridas y ha tenido ya dos inclusiones en el siete ideal de la jornada. ¿Se ha adaptado al club mucho más rápido de lo que había imaginado en su regreso a España?

Me he adaptado muy rápido. La verdad es que no tenía miedo en ese sentido porque conocía a más de la mitad de la plantilla y también la Isla. En el día a día puedo decir que los 14 jugadores que conformamos la plantilla estamos totalmente adaptados.

¿Se ha encontrado una Superliga muy diferente a la que dejó en su momento?

Hay un nivel de juego bastante diferente. Melilla, por ejemplo, practica un juego totalmente diferente al que se venía practicando en España y en ese sentido han cambiado el juego en la Liga. Es interesante y algo que realmente me gusta porque se adapta muy bien a mi estilo de juego y es algo que me produce diversión.

El último partido ante el Melilla era un choque de trenes entre dos equipos que llegaban en muy buena dinámica. ¿Qué sucedió para que se diera un resultado tan contundente como fue un 3-0 a favor del Guaguas?

Era un partido en el que teníamos ganas de demostrar a nuestra afición, que por fin pudo venir a vernos al pabellón, el nivel que estamos teniendo en los entrenamientos. Una entrega que está siendo brutal. Es súper divertido entrenar en un grupo así y es algo que se pudo ver en la cancha. Hicimos las cosas perfectas y hemos puesto un listón muy alto para los siguientes partidos. Mientras mantengamos este nivel vamos a seguir trayendo muchas victorias esta temporada.

Es pronto todavía, pero ya se han dado algunos resultados inesperados en equipos como Teruel o Unicaja. ¿Cómo ve el inicio de temporada de cara a valorar los rivales con los que pelear por el título?

Teruel y Unicaja son dos equipos que a pesar de tener un buen nombre han cambiado muchísimo. De Almería lo esperaba al tener tanto al colocador como al opuesto nuevos porque te cambia el juego completamente. Teruel es que ha cambiado su sexteto al completo. Habrá que ver como se van adaptando porque tienen incluso un entrenador nuevo y Almería todavía no ha cogido su mejor nivel.

"Solo veo como una desventaja tener que jugar la vuelta en Bulgaria si llegamos a un ‘set de oro"

Debutan en los treintaidosavos de final de la Challenge Cup ante el Deya Volley Burgas búlgaro. ¿Qué puede decir del rival al que se enfrentan?

Sabemos que es un rival muy experimentado. Cuentan en su plantilla con muchos jugadores que han llegado a estar en la selección búlgara en una época en la el país ha logrado ganar medallas olímpicas, además de jugar ligas mundiales y quedar en puestos altos. Hay que ver en el estado de forma en el que llegan porque hace ya seis u ocho años que estaban jugando al máximo nivel, pero todos ellos mientras jugaban en Italia o en Rusia. En defintiva, es un buen equipo y del que esperamos que esa experiencia no les de ese puntito extra para que podamos sacar el partido de casa bien e ir a pelear la vuelta en Bulgaria.

¿Hasta qué punto es una desventaja para ustedes el jugar el partido de vuelta en Bulgaria?

Sólo lo veo como desventaja en el caso de que tuviésemos que jugar allí un set de oro, pero creo que nuestra baza tiene que ser la de sacar en el CID un buen resultado. Es una de las primeras rondas más complicadas que nos podía tocar. Ellos deben de sentir la presión de que ganándoles allí dos sets están fuera de la competición.

¿Qué compañero le ha sorprendido más?

De elegir me quedo con Paolo Zonca. Es una persona positiva.

¿Qué relación mantiene con su compañero de posición Paulo Renan Bertassoni?

Me llevo bien con él, mantengo una buena relación. Los dos estamos preparados para jugar. Además, creo que en esta plantilla hay catorce titulares. Creo que sería bueno que vayamos entrando los dos para que estemos frescos cuando lleguemos al Playoff, que es el momento realmente importante de la temporada. Ambos vamos a ser muy importantes durante toda la temporada.

¿En qué se complementan mutuamente usted y Paulo Renan Bertassoni?

Somos dos jugadores diferentes en la pista. Paulo es más preciso, pero a la vez es algo más lento que yo en el juego. Intento siempre jugar algo más rápido e intento que mis compañeros se adapten a mi juego, mientras que él tiene a adaptarse al de los jugadores. Esa mezcla va a dar buen fruto.