‘La Bestia’ dictará sentencia

Dos jóvenes grancanarios preparados para una batalla encarnizada, en lo deportivo. Entre los muchos alicientes que propone a los aficionados del bodyboard el Gran Canaria Frontón King Pro 2022, que arranca este fin de semana en Gáldar, se encuentra la pelea que protagonizarán los riders locales Jorge Hernández y Gabriel Molina por hacerse con el cetro mundial dentro de la categoría júnior. La Bestia, como se conoce a la ola galdense, dictará sentencia.

Gabriel Molina, de 18 años, es de Gáldar. Jorge Hernández, de 16, de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos presumen de haber ganado pruebas del circuito mundial. Gabriel, el Maldives Pro de Maldivas; y Jorge el campeonato de Sintra, en Portugal. Molina empezó a los 11 años y siempre ha vivido muy cerquita de La Guancha, en El Agujero. Su padre Jesús cogía olas y practicaba la especialidad de dropknee. Ese fue su punto de referencia. Aparte del bodyboard, ha hecho sus pinitos en muay thai y natación.

Jorge empezó a coger olas hace solo dos años, cuando se acabó el confinamiento. Anteriormente jugaba al fútbol, pero vio que no era lo suyo, que prefería el mar. También siguió la afición de su progenitor y terminó enganchado.

Para ambos, el bodyboard se ha convertido en pasión. «Es un deporte que te enriquece muchísimo y te da cosas que no encuentras en ningún lado. La naturaleza, el mar…», señala Molina. Hernández, por su parte, manifiesta que «cuando lo practicas te relajas, se te olvidan todas las cosas malas».

«Una vez me metí una buena ‘cuellada’ en El Frontón, estuve mucho bajo el agua, pasé miedo» Jorge Hernández - 16 años (Las Palmas de GC)

Ni uno ni otro olvidan su primera experiencia con La Bestia, la ola que puede convertirles en campeones del mundo. «Me tiré por primera vez a los 13 años. Era el uno de enero de 2017. No había olas en El Agujero y un amigo y yo vinimos a probar, fue como una aventura. El Frontón te lleva al límite, te pone en el límite de lo que puedes hacer y de lo que no; y aún así, lo intentas y cuando consigues los objetivos que te propones o logras hacer cosas increíbles no sé, resulta indescriptible», manifiesta Gabriel, quien añade que para tirarse a una ola tan peligrosa «lo primero es hacerlo con el corazón y disfrutar». «Si a ti te gusta la adrenalina y te llena arriesgarte, simplemente con disfrutar y darlo todo ya te va a llevar a hacer las cosas que requiere la ola», subraya.

Jorge cuenta así su experiencia con La Bestia: «Yo he ido poco a poco tirándome, primero en condiciones pequeñas para ir adaptándome, y luego poco a poco me voy tirando con condiciones más grandes. Hay que tener un buen físico para dominar esta ola, hay que estar fuerte».

A pesar de su valentía, El Frontón despierta temores. Molina ve peligro «cuando la ola está muy grande, o cuando vuelas hacia dentro, hacia la ola que se llama El Caldero, o si coges las olas muy grandes cuando hay mucha corriente y mar de fondo, porque te puede meter en el acantilado, estamparte y sufrir mucho». «Siempre que me meto en El Frontón tengo respeto, aunque esté chico o grande, con mareas llenas. Siempre las piedras están ahí y te puedes dar en cualquier momento con ellas», explicaba Hernández.

Ambos han vivido en El Frontón momentos tensos. Así lo relata Gabriel: «El peor a su vez fue el mejor. La ola estaba súper grande, como a tres metros canarios, que es montón, ya el límite que aguanta El Frontón. Estábamos Amaury -Lavernhe- y yo, también William y Alejandro Barbosa; cogí la que hasta ahora es la ola más grande de mi vida. La bajé, me la llevé y me revolcó muchísimo, pero yo salí súper contento, todo el mundo fuera silbándome, preocupados, pero conseguí un objetivo».

«Aquí en El Frontón, una vez que estaba muy grande, me bajé una izquierda y me metí una cuellada importante; estuve bastante tiempo debajo del agua y pasé miedo», reconoce Jorge.

«El peor momento que pasé en El Frontón a su vez fue el mejor, pues cogí la ola más grande de mi vida» Gabriel Molina - 18 años (Gáldar)

A la hora de expresar sus sensaciones ante la lucha por el título mundial que les espera, Molina señala que, a pesar de que todos le recuerdan que está en esa pelea por el título, «yo quiero disfrutar, pasar manga a manga, vivir otro año más aquí, compitiendo, haciendo lo que me gusta e intentar llegar lo más lejos posible».

Hernández, por su parte, señala que el objetivo es intentar hacer un buen resultado en el Frontón King, «ya que llegar hasta aquí no todo el mundo lo consigue y voy a intentar hacer un buen papel y dejar a Canarias por todo lo alto».

La rivalidad entre Gabriel y Jorge se queda en el agua, pues reconocen, uno y otro, que en estos días previos al evento galdense se motivan el uno al otro, en buena armonía. Un ejemplo de deportividad a las puertas de la gloria.