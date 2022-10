La fase previa de undécima edición de la Gran Canaria Yellow Bowl de tenis, que finalizaba ayer en El Cortijo Club de Campo, dejó un buen sabor de boca por el nivel ofrecido por los jóvenes tenistas que toman parte en la competición internacional, integrada en el circuito europeo júnior. Los jugadores y jugadoras de las dos categorías en liza, la sub 12 y la sub 14, protagonizaron unos encuentros muy reñidos.

Sin duda, fue un jugoso aperitivo para lo que, a partir de hoy con el arranque de la fase final, se verá sobre las pistas del club teldense, escenario de un evento donde se dan citan un año más las futuras estrellas del tenis mundial.

Buenas noticias para los canarios depararon Daniel Moreno y Lucio Ávila, que se ganaron el billete para la semana grande de la Gran Canaria Yellow Bowl. Moreno se impuso a otro representante isleño, Pablo Rodríguez, por un claro 6-0 y 6-0. Por su parte, Ávila derrotaba al ruso Maksin Sviatlou en un encuentro mucho más complicado que el anterior (7-6 y 6-3).

Ayer quedaban diseñados los cuadros finales de esta undécima edición del evento grancanario. La categoría sub 12 se divide en dos cuadros individuales de 32 jugadores, uno masculino y otro femenino; y otros dos de dobles, masculino y femenino, con 16 parejas. Mientras, en la sub 14, hay dos cuadros de 64 jugadores individuales, más dos de dobles con 32 parejas cada uno.

La jornada de hoy arranca a las ocho de la mañana con los encuentros individuales de sub 12, mientras que por la tarde entran en acción los dobles sub 14. Roberto Pérez Socas parte como favorito de la armada canaria en sub 14, junto con Darío Ortega, aun siendo su primer año en dicha categoría. En chicas, destacar la participación de la canaria Gabriela Paun, que ha logrado excelentes resultados este año, como el subcampeonato de España. Destacar también a la local Marta Gayoso, 381º del ranking europeo.

En sub 12, la cantera isleña llega con mucha fuerza. Sobresalen nombres como los de José Luis Vega Ponce (subcampeón benjamín de Gran Canaria en 2021), Hugo Suárez Castellano, Guillermo Pérez o Eugenio Álvarez Montoro. En chicas, Marina Ortega es la gran baza.