El Sola HK noruego es el rival del Rocasa en la tercera ronda de la EHF European League

Al Rocasa le tocará enfrentarse en la tercera ronda de la EHF European League con el conjunto noruego del Sola HK, tercer clasificado en la última Liga de su país -REMA 1000-ligaen- y que el curso pasado llegó a disputar los cuartos de final en la competición continental, siendo eliminadas por el CS Minaur Baia Mare rumano, motivo por el que esta temporada estuvo exento de disputar la segunda ronda.

Esta campaña el Sola marcha en una discreta sexta posición, con un balance de tres victorias y tres derrotas, una trayectoria irregular que contrasta con el liderato en solitario de las pupilas de Robert Cuesta.

Junto a las teldenses, que disputarán en principio la ida en casa el 3 de diciembre y la vuelta en Noruega el 9 o 10 de diciembre, disputarán esta tercera ronda otros dos equipos españoles. El Bera Bera -campeón de la última Liga Guerreras Iberdrola- se medirá al conjunto francés del ES Besancon -equipo en el que milita la capitana de las Guerreras, Carmen Martín-, jugando el primer choque como visitantes y el segundo como locales. Por su parte, el Costa del Sol Málaga, se enfrentará al Motherson Mosonmagyarovari KC húngaro, jugando el primer partido en tierras magiares y la vuelta en casa, siempre que las costasoleñas no sean eliminadas de la competición por alineación indebida de la jugadora Isa Medeiros, que por un error en el acta no fue inscrita antes del partido, lo que causó la reclamación del conjunto rumano del Gloria Buzau, que todavía no ha sido resuelto por el comité correspondiente de la EHF.

Los 12 equipos que se clasifiquen en esta tercera ronda, se unirán a los cuatro equipos ya clasificados automáticamente para la disputa de la fase de grupos: Ikast Handbold (Dinamarca), DVSC Schaeffler (Hungría), París 92 (Francia) y Molde Elite (Noruega). Se formarán cuatro grupos de cuatro equipos cada uno que se enfrentarán en el formato liguilla de todos contra todos, de la que se clasificarán los dos mejores de cada grupo para disputar los cuartos de final.