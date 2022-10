Pedigrí canario en la Asobal

En los últimos tiempos, en Canarias, el balonmano femenino ha tomado el protagonismo en esta modalidad deportiva. En Gran Canaria, el Rocasa, decano de la Liga Guerreras Iberdrola, ha enarbolado la bandera con sus logros a nivel nacional e internacional. Sin embargo, pequeños brotes verdes se están produciendo en el balonmano masculino isleño con una nueva generación que pretende abrirse camino en la élite, tomando el relevo de hombres que han marcado épocas gloriosas como Dani Sarmiento, que estira su exitosa carrera en Polonia.

En Galicia, más concretamente en Pontevedra, dos porteros isleños han unido ahora sus trayectorias deportivas en el Club Cisne Balonmano, conjunto que lograba el ascenso a la Liga Asobal la pasada temporada. Nos referimos a Abián Rodríguez (18 años), que renovaba con la entidad gallega y lograba así cumplir su sueño de debutar en la máxima categoría, y Kilian Ramírez (24 años), que llegaba en verano a las filas del cuadro pontevedrés para disputar la que es su quinta temporada consecutiva en la élite tras pasar tres años en el Cuenca y una en el Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda, además de haberse curtido en las categorías inferiores de España.

«Lo importante no es ser titular o suplente, sino jugar los minutos decisivos de cada partido», afirma Kilian

Abián recalaba en el Cisne procedente del Km.13 Gáldar, formando parte de la plantilla pontevedresa que logró plaza en la élite, mientras que Kilian firmó en verano procedente del Teucro, rival directo de su actual club en la División de Honor Plata en la 2021-22.

Así, el Cisne se convertía en el equipo en el que militan los dos únicos grancanarios que disputan la Liga Asobal, y además dándose la coincidencia de que ambos comparte la misma posición. Es la primera vez que coinciden los guardametas isleños, pues antes se conocían «solo de vista».

«El balonmano masculino canario no atraviesa por un buen momento, como en la época dorada cuando el Gáldar militaba en la Asobal», reconoce Abián, para rematar diciendo que «siempre me dijeron que si quería progresar tenía que marcharme de Canarias».

En esa misma línea se expresa Kilian: «Si quieres ser profesional tienes que marcharte de las Islas, porque no hay apoyos y porque los clubes tampoco parece que apuesten por dar ese gran salto y llegar al menos a jugar en la categoría de plata, para que los jóvenes puedan llegar a la élite».

«Hay varios equipos que ya están jugando en Primera Nacional, como el Gáldar, el Ingenio, el San José Obrero o el Tejina; poco a poco se están haciendo bien las cosas y esperemos que en algunos años pueda volver a haber algún equipo canario en la Asobal y en la División de Honor de Plata», señala un esperanzado Abián.

Gallegos de adopción

Ambos porteros se muestran encantados en el Cisne, un club que los ha recibido con los brazos abiertos, como si fueran dos gallegos más. El equipo, recién ascendido a la Asobal, está firmando un arranque de temporada sorprendente. «Hemos empezado muy bien, aunque sabemos que la Liga es muy larga y al final lo importante es como se acaba, así que estamos centrados en mantener el ritmo a pesar de nuestras bajas», destaca Abián.

«Sería bonito poder jugar la Copa del Rey con el Cisne. Es una competición que ya he tenido la suerte de disputar y en la que compartes hotel con el Barça o el Ademar. Nos gustaría, pero somos conscientes de que es complicado, faltan muchas jornadas y si lo consiguiéramos prácticamente estaríamos ya salvados y jugaríamos contra los mejores», señala Kilian.

El Cisne cuenta con una afición fiel, aunque ahora mismo está disputando sus partidos en otro pabellón por las obras que se llevan a cabo en su instalación. «A pesar de estar algo más lejos la cancha, la gente joven del club viene con muchas ganas de animar y estamos consiguiendo que vaya mucha gente», afirma Abián, orgulloso por el apoyo de la hinchada. «Siempre mete mucha presión al rival, es muy ruidosa, y eso nos viene bien en los momentos claves de los partidos», recalca su compañero isleño de portería.

«Alberto Delgado, del Gáldar, es el jugador más importante de la nueva generación canaria», señala Abián

Abián recuerda que Kilian empezó siendo suplente, «pero siempre tuve claro que iba a terminar siendo el titular, porque es muy cabezudo y no deja de entrenar hasta que consigue lo que él quiere». Para él, se trata de un portero que «ha demostrado que tiene calidad, siendo convocado habitualmente por las categorías inferiores de la selección; además, sobresale en los lanzamientos desde los seis metros».

Por su parte, Kilian espera muchas cosas de Abián en los próximos años: «Tiene un talento que no es muy normal encontrarlo en chicos de su edad. Solo necesita tiempo, seguir entrenando con los mayores; el otro día sin ir más lejos jugó contra el León y sacó un par de paradas muy buenas, tiene condiciones y está preparado».

«Los jugadores importantes no son los que empiezan de titulares los partidos, sino los que juegan los minutos claves», afirma Ramírez en relación a la importancia de ser titular o suplente.

Además de los dos guardametas grancanarios, el Cisne cuenta con el veterano brasileño Roney Franzini, tres seguros de vida que están preparados para asumir en cualquier instante el reto de defender la portería gallega, aunque Abián reconoce que su compañero es «todavía un chavalín».

Su visión del Rocasa

Desde la distancia, Kilian considera que hay motivos para ilusionarse en la Isla con la temporada que pueda hacer el Rocasa, el máximo exponente del balonmano canario. «Marta Mangué, aunque a lo mejor no esté al nivel de hace cinco años, debe de ir sobrada en la Liga Guerreras Iberdrola», afirma el meta grancanario, que añade que «Almudena Rodríguez es buenísima, pero es que además tienen otras jugadoras top como Sayna o Silvia Navarro, entre otras». «En Liga van como un cohete, y no descarto que llegue a las semifinales de la European League».

Para Abián, «el Rocasa se ha reforzado muy bien, aunque al final todos sabemos que las competiciones europeas son una tómbola; puedes tener un buen equipo y por un mal partido quedarte fuera, aunque ese ADN que tiene el club de Las Remudas de pelear hasta el final le puede llevar lejos».

Sterbik y Silvia, ídolos

En cuanto a su gran referente, ambos protagonistas coincidieron en la figura del exguardameta de la selección española de origen serbio, Arpad Sterbik. «Recuerdo que siendo niño vi un partido de balonmano en el que un tipo de casi 2,20 metros levantaba la pierna por encima del larguero; cuando le pregunté a mi padre que quien era me contestó que Sterbik, el portero de la selección española. Ahí me empecé a interesar por este deporte», recuerda Abián. «Es un portero que siempre impone», añade Kilian.

Silvia Navarro es también, en cierta forma, un referente en la portería para los dos cancerberos grancanarios. «Es un monstruo en la portería y lo digo yo que he jugado más de un partido contra ellas; cuando ibas a tirar a portería se te echaba encima y no sabías por donde tirarle el balón para que no te lo detuviese», nos recuerda Kilian de sus últimos años como jugador del Rocasa.

«Me fijaba en ella, pero es imposible tener su agilidad, es rapidísima. El esfuerzo, la constancia y la dedicación permiten a Silvia, a su edad, seguir jugando en la selección y en un gran club como el Rocasa», añade Abián que define a la valenciana como «una máquina, una Terminator».

En cuanto a los jugadores jóvenes canarios que puedan dar el salto a la Asobal, sale a la palestra el de Marko Ojeda, su compañero en el Cisne al que una rotura del ligamento cruzado de la rodilla le va a impedir perderse la que iba a ser la temporada de su debut en la élite. Abián considera que el canario con más opciones de hacerse un hueco en la máxima categoría es el teldense Ezequiel Conde: «Actualmente juega en el Barça, y puede ya tener minutos esta temporada en el equipo de Asobal, espero que juegue». Alberto Delgado, del Gáldar, es otro de los nombres que señala el guardameta del Cisne como candidato, en un futuro cercano, a actuar en la élite. «Pienso que es el jugador más importante de la generación nueva de jugadores canarios», afirma.

Por lo que se refiere a los clubes isleños, Rodríguez manifiesta que «el Gáldar lleva unos años haciendo las cosas bien». «Desde su última refundación, Aday Sánchez, el director deportivo, está haciendo un gran trabajo y eso se refleja en que el equipo ya está compitiendo en Primera Nacional, la temporada pasada consiguieron la salvación en la última jornada y han tenido un arranque muy bueno en la presente», afirma. Rompe una lanza en favor de su antiguo equipo, destacando que «tiene una gran cantera con cinco o seis jugadores que ya han militado en las categorías inferiores de España».

«Si se siguen haciendo bien las cosas, el Gáldar puede volver a estar arriba», afirma Kilian.