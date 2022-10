Los representantes canarios exhibieron un excelente nivel en la segunda ronda de la fase final de la Gran Canaria Yellow Bowl, torneo del circuito europeo júnior que se celebra en las instalaciones de El Cortijo. La jornada de ayer se iniciaba con la victoria de la grancanaria Gabriela Paun (6-0 y 6-2) frente a la argentina Isabel Arabarco. Por su parte, Lucía Rodríguez, una de las jugadoras isleñas favoritas al triunfo final, demostró su gran nivel al ganar a la francesa Lena Bey (6-1 y 6-1). Cabe destacar también la actuación de Kristin Lucas, de Tenerife, que se impuso a la ucraniana Mariia Goreniuk en un complicado partido que se decidió en el tercer set 7-6 (5), 0-6 y 6-3. No corrió con la misma suerte su paisana tinerfeña Adriana Monteverde, que cedió ante la número uno del cuadro, la belga Marilyn Van Brempt.

Giselle Bunster, por su parte, perdía por un contundente 6-0 y 6-0 contra la inglesa Hollie Smart, cabeza de serie número dos. La grancanaria Marta Gayoso salía derrotada frente a la también británica Sevil Parviz en un complicado partido que se decidió en el tercer set (7-5 y 4-6 y 2-6).

En la categoría sub 12 femenina, Cristina García ganaba su partido contra la austriaca Anabela Rrustemi (6-2 y 6-2). Elena Pérez no corrió la misma suerte al ser derrotada por la rusa Sofia Iakukhina.

Masculino

Por lo que se refiere al cuadro masculino sub 12, Lucio Ávila y Stefan Shangichev cedían frente al catalán Marc Schulz (3-6 y 2-6) y al francés Sacha Ollier (2-6 y 3-6), respectivamente. En la categoría sub 14, el tenis canario brilló. Alberto Pulido ganaba de forma contundente su partido frente al lituano Eriks Masals. Asimismo, el cabeza de serie número dos, Roberto Pérez, pasaba a la siguiente ronda de esta Gran Canaria Yellow Bowl tras un partido complicado frente al también español Hugo Tomás, un partido que se decidió en la tercera manga (7-6 (1) y 1-6 y 6-2). Pablo Khemchandani era derrotado por el ucraniano Dmvtrov Maliev por 3-6 y 6-7 (4), y Tanish Gur caía frente al campeón de España sub 14 Sergio Esquerdo por 1-6 y 0-6.

En la modalidad de dobles, Gabriela Paun, junto a su compañera Ana Orlando, vencieron a Hanna Augustynska y Lena Bey por 6-2 y 6-0. Marta Gayoso y Lilly Becker ganaban (6-4 y 6-2) a Marta León y Constanza Fernández. El dúo Lucía Rodríguez-Mireia Sagrista superó un duelo difícil ante Maria Gajete-Ghita Sebbar (2-6 y 6-1 y 6-0). Por su parte, Adriana Monteverde-Mariana Sanabria y Silvia Bosch-Kristin Lucas pasaban a la siguiente ronda. En masculino, ganó el dúo español Roberto Pérez-Víctor Palomar. Quedaban fuera David Aguiar-Pablo Kemchandani, Darío Ortega-Enrique Rodríguez y Alberto Pulido-Nicolau Canas.