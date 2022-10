Daniela Bosa García, de 31 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria, tiene dos caras. En su vida cotidiana, trabaja como encargada de una tienda telefonía. Pero se transforma cuando disfruta de su otra pasión, las motos. Actualmente lidera con su Yamaha R1 el Campeonato de Canarias femenino de velocidad. El amor por el mundo de las dos ruedas lo heredó de sus padres, que siempre salían a disfrutar con la moto; luego fue su hermana quien caía cautivada por esa pasión y ella poco después. "Me enredé al cumplir los 21 años cuando tuve mi primera moto, la que me ayudaron a pagar mis padres", relata.

La piloto grancanaria lleva tres años compitiendo y ahora cuenta con serias opciones de hacerse con el cetro reginal. Sus primeros pinitos rodando en un circuito, de forma amateur, los hizo en el trazado permanente de Maspalomas. En una de esas ocasiones, se interesó por ella el presidente de la Federación de Automovilismo de Canarias y le animó a participar en la creación de un campeonato de velocidad femenino. Al final, se consiguió formar un grupo de seis competidoras y así nacía el certamen de féminas.

“A día de hoy estamos muy unidas y nos respetamos en la pista. Este año voy primera en el tras la celebración de tres carreras. La última carrera se disputa el 20 de noviembre en el circuito de Maspalomas, y tengo muchas posibilidades de ser la campeona”, relata Daniela.

En sus manos tiene una montura muy competitiva como es la Yamaha R1 de 2017, con un comportamiento muy brusco, a la vez que ágil. La motocicleta japonesa desarrolla una potencia de 200 CV y su peso ronda los 200 kilogramos. En la recta del trazado sureño logra una velocidad máxima de 220 km/h en manos de Bosa, que lleva cuatro años con ella.

El principal problema con el que se encuentra en competición es el momento de la salida, pues suele quedarse clavada y perder algunos valiosos segundos con respecto a sus rivales, circunstancia que luego le obliga a remontar: “Tengo un hándicap con los nervios, no logró controlarlos y me juega malas pasadas en la arrancada”, comenta la líder del Campeonato de Velocidad.

Por el momento solo ha tenido algunos sustos en competición y no contabiliza ninguna caída, hecho con el que se muestra muy cauta pues el riesgo de accidente siempre existe, "porque estamos buscando el límite y mejorando nuestro comportamiento sobre la moto”.

La primera carrera de chicas resultó muy especial por la novedad. Levantó mucha expectación y lo atrajo a mucho público, tanto hombres como a mujeres. Para Daniela, la competición supone un chute de adrenalina, "una experiencia increíble e inolvidable para toda la vida".

Su familia la apoya en la faceta deportiva: "Mi padre está siempre presente en todas las carreras. Creo que él sufre en silencio, pero siempre está a mi lado apoyándome. Mi madre se queda en casa ya que no lo lleva bien, se agobia con los nervios. Mi pareja, Isael Delgado, es la persona en la que confío: mi profesor, mi consejero, mi mecánico y el que consigue que me centre y controle la presión antes de las carreras; sin él sería casi imposible competir".

También tiene claro la líder del certamen regional femenino su objetivo en competición. "El compromiso personal que le prometí a un amigo que ya no corre era de parar el crono en 1:10 en Maspalomas y lo he logrado. A partir de ahí, lo importante es ir mejorando en velocidad y bajar los cronos en la pista. Tengo 31 años y no es momento para otras metas fuera de Canarias. Intento dar visibilidad a las mujeres y disfrutar de mi pasión por las motos. A nosotras nos enorgullece que otras chicas nos feliciten y nos digan que somos pioneras.

"Vamos a intentar que otras chicas se animen para lograr reunir a unas diez para el certamen femenino de la próxima temporada. Me gustaría felicitar desde aquí a todas las compañeras y competidoras del certamen de este año, en el que nos hemos divertido mucho y cada vez estamos más unidas", recalcó Daniela Bosa