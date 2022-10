Después de que el sábado el español Izan Bañares y la tenista rusa Sofia Iakhunina inscribieran sus nombres en el palmarés de la Gran Canaria Yellow Bowl como ganadores individuales de la categoría sub 12, ayer la joven grancanaria Gabriela Paun y el británico Mark Ceban hacían lo propio como campeones sub 14 de la undécima edición del evento grancanario, incluido en el circuito continental Tennis Europe Junior Tour. Sus victorias ponían el colofón a una semana intensa de partidos en El Cortijo Club de Campo, donde se reunieron las futuras estrellas del panorama tenístico mundial.

La última jornada comenzaba con excelentes noticias para la parroquia local. La campeona de Canarias, Gabriela Paun, conquistaba el título sub 14 femenino al imponerse en la gran final a la jugadora inglesa Hollie Smart después de un igualadísimo partido, en el que los aciertos y errores de cada una les iban colocando en cabeza del marcador a una y otra. Finalmente, la serenidad de la tenista isleña tuvo su merecida recompensa, imponiéndose por 6-3, 2-6 y 6-4.

«Ha sido intenso y duro, había que seguir adelante con mucha cabeza. Mi adversaria ha golpeado muy muy duro; quiero felicitarla por el gran torneo que ha hecho también. Yo estoy muy feliz», aseguraba la vencedora.

Por contra, en la final masculina de esta categoría sub 14, el representante español no corrió con la misma suerte que Gabriela Paun. El inglés Mark Ceban se adjudicó el triunfo al derrotar a Adolfo Abascal por 7-5 y 6-1. Ambos jugadores, en el duelo decisivo, refrendaron el gran nivel de juego que exhibieron durante todo el torneo. Sin embargo, el británico supo estar más centrado y esto le permitió dominar el encuentro, ganándolo por la vía rápida en el segundo set tras una primera manga más apretada. «Estoy muy satisfecho de mi actuación, he trabajado mucho para conseguir esta victoria», apuntó el vencedor en El Cortijo.

Nada más concluir los encuentros tuvo lugar la entrega de trofeos con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, y el director del Gran Canaria Yellow Bowl, Acaymo Medina. El primero aplaudió el trabajo de la organización y agradeció a los jugadores foráneos el hecho de venir a competir a la Isla, «algunos desde muy lejos». «Para nosotros, este torneo es el más importante del año porque el deporte base y la formación de los jóvenes son el principal objetivo», recalcó.

Por su parte, Medina se mostraba muy satisfecho del nivel que se ha podido disfrutar en esta edición y destacó el hecho de «tener a una tenista canaria entre los campeones en 2022». «Organizamos estos torneos precisamente para eso, para que nuestros jugadores puedan competir con tenistas de todo el mundo sin tener que desplazarse fuera», argumentó.