El Gran Canaria Frontón King Pro 2022 ya tiene Reyes, el hawaiano Jeff Hubbard en Men y el tinerfeño David Pérez en Junior, que se impusieron en una de las mejores ediciones de este campeonato internacional.

El bodyboard mundial, a su vez, ha coronado a los nuevos campeones del mundo. El sudafricano Tristan Roberts ha vuelto a revalidar el título de campeón del mundo del IBC World Tour por segundo año consecutivo, mientras que el español Jorge Hernández logró el título mundial tras una final de infarto.

La última manga ha sido una batalla muy igualada y con el público en pie. Miles de aficionados al bodyboard seguían cada minuto del duelo más emocionante de la jornada, con dos titanes en el agua, el sudafricano Tristan Roberts y el hawaiano Jeff Hubbard. Dos grandes de las olas en un cara a cara con 'La Bestia' no podía ser más que un espectáculo épico. Hubbard ya había eliminado al número 3 del mundo, el chileno Alan Muñoz en cuartos de final, lo que convirtió a Roberts inmediatamente en campeón mundial y a Hubbard en el rival a batir el resto de la jornada. Aunque no disputaba por el título de campeón del mundo, logró romper las opciones de victoria de Roberts en el campeonato, con una ola de 10 que le colocó a la cabeza. Roberts no le dio espacio para demasiada ventaja, con un 14,15 de puntuación final y un derroche de bodyboard del mejor nivel.

La expectación no fue solo para las finales, sino que fue creciendo a lo largo de la jornada con las maniobras de riders brillantes, como los canarios Aitor Ojeda y Jonathan Vega, duros competidores en cuartos de final y los locales más fuertes del día. Una vez más el rider de Islas Reunión, Amaury Lavernhe hizo despegar el nivel en las semifinales, en un cuerpo a cuerpo con Tristan Roberts donde los aficionados pudieron disfrutar de olas de 9.25, 10 y 8,25 y una manga épica.

Tristan Roberts ha expresado que es "increíble estar aquí" con este campeonato, que siempre es un "gran espectáculo de bodyboard". Se ha declarado "muy feliz y agradecido de las condiciones, del apoyo" y de poder sellar un nuevo título en El Frontón. Jeff Hubbard, nuevo Rey del Frontón asegura que "ha sido increíble, una victoria que no me esperaba para nada" y que cierra "un día que recordaré siempre". En el Gran Canaria Frontón King Pro "está la ola más desafiante y potente del bodyboard y con los mejores riders del mundo, por lo que es "una victoria muy especial" y "un sueño".

Hernández, campeón del mundo con 16 años

El grancanario Jorge Hernández, la mejor promesa mundial del bodyboard, se ha confesado "muy feliz". Cuando sonó la bocina "lloré de emoción", ha confesado, "no tengo palabras" para este gran

día, que sella el mejor año de su carrera como rider y previsiblemente el primer título mundial de muchos. El campeonato cayó en manos del tinerfeño David Pérez, Rey del Frontón Junior, que tras una ola de 10 se colocó en cabeza hasta sentarse en el trono. Pérez ha explicado que "se ha sentido muy confiado en la categoría Junior" destacando que la ola que le dio la victoria fue "increíble" y es que el rider "sabía que con estas condiciones si esperaba una ola buena era capaz de hacerlo". Una final Junior en la que tres de los cuatro riders se jugaban el título mundial, que cayó de manos de Hernández quedando en segundo y tercer puesto del ranking mundial el peruano Maycol Yancce y el portugués Joel Rodrigues.

Hubbard domina el aéreo en el Red Bull Banana Challenge

El Red Bull Banana Challenge ha sido uno de los premios más codiciados de esta edición, un espectáculo que ha reconocido la mejor maniobra aérea del campeonato. Tras una semana de evento, el listón ha estado muy alto, con riders volando por encima de las crestas a la caza de los 1.000 euros a la mejor maniobra aérea de la semana.

No solo basta con domar a 'La Bestia', para ganar el Red Bull Banana Challenge hay que volar. Así lo ha hecho Jeff Hubbard, que aún con todos los aspirantes a este premio ha logrado hacerse con el título de Red Bull con su aéreo de la manga final, un 10 que le ha dado la victoria y el premio al mejor espectáculo aéreo del Gran Canaria Frontón King Pro 2022.

10 años de éxito

Esta es una edición especial para el Gran Canaria Frontón King, que en este 2022 ha cumplido 10 años creciendo y haciendo gala de su buena salud como evento internacional. Así lo ha destacado el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, que define estas diez ediciones como "un éxito" en posicionar a Gran Canaria internacionalmente. Es una isla "para el deporte mundial" y así lo muestra el Gran Canaria Frontón King Pro 2022, ha dicho.

En la misma idea ha ahondado el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, que ha señalado la "consolidación" de este evento, que cierra con una "valoración muy positiva". La colaboración estrecha de organizadores y administraciones "ha dado un gran salto cualitativo" al evento, también en instalaciones, actividades paralelas y número de riders, que llegan de todo el mundo para cerrar el circuito del mundo en Gáldar. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gáldar, Ancor Bolaños, ha felicitado a los organizadores que "se superan cada año" para una semana de deporte en el municipio. Esta es una disciplina que reúne a riders de todos los rincones, sumando y creciendo cada edición para el mejor espectáculo internacional.

El Gran Canaria Frontón King 2022 perteneciente al IBC Bodyboarding World Tour está organizado por Epic Events y promovido por el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes y su marca Isla Europea del Deporte y la consejería de Presidencia su marca La Isla De Mi Vida y el por el Ayuntamiento de Gáldar. Este evento cuenta con la colaboración de las marcas Corona, NMD/CO, Red Bull, Camper Canarias, Ozeano, Jacio GuestHouse Link Store e Hydro Flask. Como Partners del evento, Meduxa Mag, Vert Magazine, Riptide Magazine, y Webodyboard.