527 pedacitos de historia

José Montesdeoca, actual luchador del Castro Morales de Telde, se dedica con pasión a coleccionar camisas de brega de Lucha canaria. Ya va por más de medio centenar de prendas, a través de las cuales perfectamente se puede realizar un recorrido por la historia del deporte vernáculo por las vestimentas de los clubes. El Pollo de las Camisas, como lo bautizara el gran Francis Pérez, el Pollito de La Frontera, reconoce que, con la pandemia, esta afición se disparó.

El bregador grancanario afirma que el principal hándicap que tuvo que superar en los comienzos fue el acceder a unas prendas que «no se encuentran tradicionalmente a la venta en ningún tipo de tiendas». «Incluso, en la mayoría de los casos se necesita el permiso del club de origen de la camisa para poder adquirirla», reseña.

«Hasta 16 años estuve detrás de la camisa de Valen Torres del Club Antigua de Fuerteventura», recuerda Montesdeoca. Reconoce que se trata de la camisa que más le costó conseguir de las 527 que tiene: «A través de gente del club me pasaron su teléfono y la verdad es que se portó muy bien conmigo e incluso me la dedicó».

La camisa de Valen Torres en el Antigua le costó 16 lograrla; su sueño, ver las prendas expuestas en un museo

«Hay que molestar a la gente»

Para llegar a conseguir una colección de esta envergadura, José parte de una consigna clara: «Hay que molestar a la gente además de contar con amigos que me han ayudado mucho en esta labor, como es el caso de Juan Ramón Sánchez, el Pollo de El Tablero, que conoce a bastante gente, o Jaime Rivero, el presidente de mi actual club, el Castro Morales, que me ha abierto las puertas cada vez que lo he necesitado», apunta el coleccionista.

El mantenimiento de la colección corre por cuenta del propio Montesdeoca, con la ayuda de su padre. «Hicimos un pequeño cuarto de 3,5 x 4 metros en casa» relata, al tiempo que reconoce que «no es el mejor lugar para tenerla». «Lo bonito sería que pudiera estar en un sitio en el que los aficionados a la Lucha puedan acudir cuando quieran para poder ver la colección, porque entiendo que es de todos los canarios, aunque la tenga yo».

En cuanto a la opción de crear un museo en el que se puedan exponer sus 527 joyas, Montesdeoca relata que «a día de hoy están muy interesadas las instituciones públicas en llevárselas a Tenerife, pero aquí en Gran Canaria desconozco la razón por la que no han mostrado hasta el momento ningún interés».

Dentro de su basta colección hay cinco camisas que superan los 75 años: «Una de ellas, del Rosario de Tenerife que está elaborada con la tela de los antiguos sacos de azúcar; hay expuesta una réplica en un museo en Tenerife y sin embargo la que tengo yo en mi colección es la original», señala José.

El Castro Morales, su hogar

Jaime Rivero, presidente del Castro Morales, club al que pertenece el Pollo de las Camisas, no ha dudado en acoger la colección en su terrero para este reportaje: «Nunca me había imaginado una colección así. Si hubiésemos colocado todas las camisas extendidas nos habría ocupado el total del terrero. Es una obra de arte, no solo las camisas sino las firmas y las dedicatorias que tiene, que sin duda le dan un valor añadido a la colección. Hay mucho trabajo detrás, insistiéndole a la gente y pidiendo favores».

«Gracias a gente como José, que se dedican a hacer colecciones como esta, podemos tener la oportunidad de verlas juntas y mantenerlas en el tiempo, porque mucha gente cuando deja la Lucha tira las talegas; él ha conseguido recogerlas y mantenerlas en un lugar seguro», comenta el presidente del histórico Castro Morales.

Rivero destaca que dentro de la colección hay camisas viejísimas, «muchas de ellas de clubes ya desaparecidos». «Entre ellas encontramos las de los ocho o nueve clubes que había en su momento en Telde, desaparecieron todos con la excepción del nuestro», rememora.

En cuanto a la faceta como luchador de José Montesdeoca, Rivero el mandatario del Castro Morales lo define como un hombre experimentado: «Hablamos de un veterano de la Lucha ya con 38 años. Más allá de sus valores como bregador destaca por su valor como persona. Es de los que hacen piña, viene desde las cinco y media y ve el entrenamiento de la hija, que también es luchadora; si necesitamos ayuda con los chiquillos siempre está dispuesto a ayudar y al final se pasa aquí toda la tarde, teniendo en cuenta que él vive en Maspalomas».

Para el Pollo de las Camisas este año «hay equipos muy fuertes como pueda ser el Gáldar, o el Ramón Jiménez», aunque en el caso del Castro Morales «tenemos tres buenos destacados, un buen equipo y las aspiraciones deben de ser a ganarlo todo». Unos pequeños problemillas de salud limitan a José Montesdeoca deportivamente, pero sigue entregado en cuerpo y alma a seguir trabajando en su colección de camisas. Su sueño, ver un día todo ese trabajo de años y años expuesto en un museo en el que todos los canarios aficionados a la Lucha puedan disfrutar de cada una de las prendas de la colección.