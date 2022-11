Flavio Alonso, Samuel Lemes y Yeray Lemes fueron los pilotos canarios que en su momento conquistaron la corona de campeón de España de rallys de tierra. ¿Cómo se siente tomando su relevo y volviendo a traer el título para Canarias?

Supone una gran satisfacción conquistar un título de estas características y podérselo brindar al equipo fantástico que tenemos detrás. Ha hecho un trabajo enorme que no siempre se termina de reconocer por los aficionados. Detrás de este título de campeones de España hay muchísimo esfuerzo. Pero no solo por parte de Yeray Mujica, mi copiloto y mío, sino también de todos ellos. Ha sido especial poder vivirlo y celebrarlo juntos. No tiene precio.

¿Cómo es esa relación íntima entre el piloto y el copiloto, hasta que punto incide a la hora de marcar las diferencias en cada carrera que disputan?

Empecé a competir en 2013 y en esos momentos tuve que empezar a confiar en mi copiloto. De ahí para atrás nunca pensé que pudiera ser capaz de conducir un volante siguiendo las instrucciones de un compañero. Pensaba que nunca iba a ser capaz de conseguirlo, porque en parte no me creía que eso pudiese funcionar. El tiempo me ha hecho ver y me ha demostrado que si tú no haces lo que el copiloto te indica, no consigues un buen tiempo y probablemente no termines un tramo, porque en el tipo de rallys en el que yo compito, que son sobre tierra, solo vamos a una pasada. El reconocimiento se hace con un coche de calle a no más de 45 o 50 km/h, para pasar por esa misma zona al siguiente día a 120, 160, 190 o 200 km/h. La única manera de poder hacerlo es creer en lo que le has transmitido al copiloto el día anterior cogiendo las notas y siendo capaz de leerlo en la carretera cuando él te lo va transmitiendo. Hoy en día si no es con mi copiloto, yo no corro. Somos humanos y está claro que él también puede cometer un error, pero es algo que se suele detectar en el momento. Se trata de un trabajo de equipo.

Su accidente en el Rally de Córdoba, el año pasado, les privó de coronarse como campeones y terminaron el Campeonato de España como subcampeones. ¿Cómo recuerda aquel desgraciado incidente?

En lugares como Córdoba, Granada o Extremadura, dependiendo de la época del año en la que se celebre el rally, puede ser que el suelo sea polvo puro y duro. Es equivalente a tener que correr con neblina, o de noche con neblina. Esa falta de visibilidad hace que sea muy complicada la conducción. El error que cometimos en ese rally fue que llegábamos a un badén, después de un rasante a fondo -a 190 km/h- y teníamos apenas 100 metros para aflojar la velocidad hasta los 140 km/h como máximo para coger el rasante. Habíamos hecho una pasada por ese tramo en el que había polvo y teníamos marcado una nota y la cambiamos para ir a fondo, lo que hizo que perdiéramos el control y diésemos unas 12 vueltas de campana. Ese accidente nos afectó al campeonato del año pasado en el que terminamos como subcampeones de España.

Por fin este año pudo sacarse la espina. Pero el Rally de Granad también tuvo miga. El título llegó por la descalificación de su gran adversario por el título, el piloto madrileño Alexander Villanueva. ¿Qué fue lo que sucedió?

Lo descalificaron porque se le caló el coche en la salida y cuando esto sucede, si no pasan la bandera amarilla, si tienen algún problema, no pueden estar más de 20 segundos sin arrancar con sus propios medios. A partir de ese momento el artículo 30.4 del reglamento señala que los técnicos o los comisarios deportivos tienen que actuar en el momento y apartar el coche fuera de la salida, para que no se interrumpa el horario de la prueba. En este caso, por el polvo y por seguridad, la dirección de carrera no tomó esa medida, le dejaron estar allí cerca de minuto y medio, cuando a partir de los 20 segundos ya estaba eliminado, motivo por el que fue descalificados.