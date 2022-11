El Teldeportivo estará en la tercera ronda de la Copa de la Reina tras imponerse al CN Caldes (0-1). A pesar del ajustado resultado, fue un partido de muchas ocasiones, en ambas porterías, y en el que las jugadoras de Cristina Gimeno siempre llevaron la iniciativa. Agus González fue la autora del único tanto de la eliminatoria y dispuso de las mejores oportunidades, con un balón al palo incluido.

Las grancanarias saltaron a la pista tratando de hacer su juego. Ejerciendo una presión alta no dejaron que su rival pudiese realizar el suyo. Las catalanas quisieron hacer lo mismo con la defensa muy arriba, pero les salió mejor a las isleñas.

Su presión en la primera línea era buena y casi no recibía peligro en su área. Además, no tenían problemas cuando las locales intentaban asfixiar su salida. Sin embargo, las ocasiones no eran claras en ninguna portería hasta bien pasado el ecuador de la primera mitad.

El tiempo muerto solicitado por las locales no surtió efecto. Tuvo algunos disparos con peligros tras el mismo con jugadas a balón parado y logro evitar que las grancanarias le quitasen el balón en primera línea. Pero el resto de esta mitad casi se jugó en la cancha del Caldes.

Agus protagonizaba la ocasión más clara del partido enviando el balón al palo cuando agonizaba el primer periodo.

Con uno basta

El segundo periodo comenzó con los mismos guiones. La única diferencia fue la construcción del juego de las isleñas. Mas toques y sin exponer el balón ante un rival que no terminaba de sacar renta a su defensa adelantada.

Esa disposición sobre la pista propició que las ocasiones de las canarias comenzasen a llegar de forma continua. Vir e Idoya dispusieron de las más claras en el tercer cuarto del choque. Con todo, la oportunidad más clara la tuvo el Caldes que no terminó de acertar en el último pase que las dejaba sola con la puerta vacía.

Las catalanas tuvieron su mejor fase a partir de minuto 30. Se aprovecharon del cansancio isleño. En unas jugadas salieron bien de la presión para crear ocasiones y en otras robaron en primera línea. Mariona tuvo que trabajar a destajo.

Los cambios introducidos por Cristina Gimeno le volvieron a dar el control del juego, cortando cualquier llegada de las locales.

En el minuto 37, la enésima buena combinación del Teldeportivo encontró su recompensa y terminó en el fondo de las redes. Agus González fue su autora tras desarbolar a la defensa local combinando varias paredes con sus compañeras.

Acto seguido, el CN Caldes atacó de cinco. Movió con paciencia el esférico, pero estuvo más cerca de recibir el segundo merced a los robos de su oponente, cerrándose el merecido triunfo de las grancanarias que se clasifican para la tercera ronda de la Copa de la Reina (0-1).