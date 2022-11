Miguel Ángel de Amo, conocido en el mundo del voleibol como Io, recalaba este verano en la Superliga de la mano del Guaguas, con la vitola de ser el mejor colocador nacional de la última década, con una trayectoria que le ha llevado a dirigir la sala de máquinas de los mejores equipos españoles (Soria, Barça, Cajasol, Teruel, Andorra y Unicaja), además de sentar cátedra en Chipre, Eslovaquia, Polonia, Francia y la República Checa.

A sus 37 años retornaba a casa para convertirse en el director de orquesta de un Guaguas candidato a todo en España, aunque la fortuna no le acompañó en Europa, cayendo contra todo pronóstico en la primera ronda de la tercera competición continental, la Challenge Cup. Un tropezón que no puede empañar la trayectoria de los insulares en la competición doméstica, en la que se han mostrado intratables hasta el momento, liderando en solitario la Superliga con cinco victorias en sus cinco encuentros disputados hasta la fecha.

Cinco partidos le han bastado a De Amo para justificar la apuesta de Sergio Miguel Camarero por la repatriación del talentoso armador madrileño, que ha sido incluido en tres de las cinco jornadas disputadas en el siete ideal, además de coronarse MVP en la quinta fecha del calendario, al liderar con maestría al equipo en la victoria sin paliativos ante un Arenal Emevé que amenazaba el liderato de los amarillos y que llegaba al choque del pasado sábado como segundo clasificado. La virtuosa dirección de Io dejaba a los lucenses sin ninguna opción ante un Guaguas que finiquitaba el choque por la vía rápida (0-3).

El colocador madrileño alude a su "conexión" con todos sus compañeros en la pista, como la causa del juego de un Guaguas que hasta la fecha no ha encontrado ningún rival a su altura en la competición doméstica. Teruel y Unicaja en plena reconstrucción están pasando más apuros de los previstos hasta el momento en el arranque liguero, aunque todavía no se han medido a los amarillos. Cosa que si han hecho Melilla -campeón de Copa y de la Supercopa-, Soria o Emevé y que no han podido evitar el triunfo de los legionarios de Sergio Miguel Camarero.

El domingo (12.00 horas) le espera una nueva prueba de fuego a la experta batuta de De Amo. El Barça visita el Centro Insular de Deportes, con un equipo reforzado al máximo tras recuperar el pasado curso la categoría y cuyo buen inicio de curso les coloca en el segundo lugar de la tabla, a tres puntos de los amarillos. Para el director de orquesta del Guaguas es vital que la afición acuda a la Roca para "sentir su cariño" y seguir fortaleciendo ese unión con una afición que según el madrileño "está enganchada con el equipo".

Nuevo choque de trenes en el CID y nueva ocasión para disfrutar del mejor voleibol nacional masculino de la mano de un Guaguas con el que el espectáculo está siempre garantizado.