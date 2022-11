En 2022, el automovilismo canario vuelve a tener la posibilidad de elegir su futuro. Entre noviembre y diciembre se establecerá el calendario electoral para elegir al próximo presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, cargo al que aspira Pepo Batista, quien se apoya según su programa electoral en "un equipo joven, cualificado y con ganas de trabajar, que represente al conjunto del archipiélago".

Pepo Batista, natural de Las Palmas de Gran Canaria, presentará a sus 48 años su candidatura a las elecciones de manera oficial, para ocupar el cargo de presidente de la Federación Canaria de Automovilismo (FCA). Con el bagaje que le otorga su carrera deportiva, acompañada de otras actividades directamente relacionadas a este deporte, considera que ha llegado el momento de tomar las riendas del automovilismo en el archipiélago.

A juicio del futuro candidato, "el automovilismo canario ha de tomar otro rumbo, debe encontrar el camino que perdió hace unos años", haciendo hincapié en su intención de hacer brillar de nuevo una modalidad deportiva que cuenta con miles de aficionados a lo largo y ancho del archipiélago, así como un amplio elenco de deportistas, oficiales y clubes.

En otro ámbito, José Ángel Batista lleva cerca de dos décadas en los que suma una amplia experiencia como gestor en las diferentes áreas profesionales en las que ha desarrollado su carrera laboral, por lo que cuenta con la capacidad necesaria para afrontar el desafío de presidir el principal órgano rector del automovilismo regional.

“Después de casi 25 años dedicados a practicar este deporte, ha llegado el momento de dar un paso al frente”, asegura Batista. “Creo, y por eso me presento, que la Federación Canaria de Automovilismo ha de ser un referente. He formado un equipo comprometido, joven, con experiencia, con unas ganas locas de trabajar y que representa al conjunto del archipiélago, algo que se ha estado demandando durante años; pues ahora, aquí está”, subraya el candidato a la presidencia de la FCA. “Es cierto que me enfrento a un reto tan importante como apasionante al mismo tiempo; tengo la confianza de que la familia del motor, en todas sus áreas, va a recibir con ánimos renovados la propuesta que ponemos sobre la mesa”, indica.

José Ángel Batista empezó su andadura como copiloto (1999), faceta que ha desarrollado hasta la actual temporada 2022. Durante este tiempo, también ha sido –desde 2020--responsable de formación en la Federación Canaria de Automovilismo, faceta que ha extendido en las federaciones catalana y asturiana en base a la creación de un sistema on-line válido para la realización de esta actividad y sus correspondientes exámenes. Cronometrador oficial y Jefe de Área, así como miembro del staff del Rally Islas Canarias del Campeonato de Europa (FIA ERC), completan su hoja de servicio.