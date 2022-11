El periodista Pepe Alvarado (Las Palmas de Gran Canaria, 1954), que formó parte de la Sección de Deportes LA PROVINCIA / DLP durante décadas, ha elaborado 1932-2022 ¡Tumba Morales! Con ADN de barrio, un homenaje literario al considerado por la crítica especializada como el Real Madrid de los botes. Prestigio, historia, dramas, penurias, gloria y una forma de vivir. Editado por canariaseBook, no sale a la venta y se puede adquirir por petición. Lanza una tirada de 500 ejemplares. En la Orden del Cachorro, el próximo jueves, presenta este mapa para no perder detalle de la cultura moralista.

¿Qué pretende con ¡Tumba Morales! Con ADN de barrio?

La creación de la obra literaria se forja y fundamenta en el 90 aniversario del nacimiento del Bote Tomás Morales. Tanausú Santana, presidente de la Sociedad Poeta Tomás Morales, me lo traslada y acepté. '¿Te atreverías a escribir un libro dentro de los actos de esta efeméride?' Y aquí estamos. Con mi atrevimiento y conocimientos de este deporte vernáculo inicié hace un año la tarea. Seis meses para la escritura y otros seis para recopilar fuentes, fotos, aportar más novedades, completar detalles, corregir...Ha sido un viaje estimulante.

¿De qué se siente más orgulloso cuando repasa el libro?

De todo. Es un guiño, más allá de la envergadura histórica del Poeta Tomás Morales, a la llegada de la mujer a la Vela Latina. A la condición de Bien de Interés Cultural (BIC), a la creación de la Federación de Vela Latina Canaria y todo el aparataje administrativo, al hecho de dar una vuelta a Gran Canaria, en cuatro etapas, al barquillo que vino de Tenerife...No terminaría nunca. Son más de 120 años de vida de una disciplina y de un deporte que merecería más publicaciones. No es el libro de un bote, es el pequeño homenaje a una forma de vida, a un pedazo de Gran Canaria.

Trofeos, gloria, victorias y hundimientos. ¿El Tomás Morales es el Real Madrid de la Vela Latina?

Minerva y Porteño completan un tridente histórico tremendo. El grito es el 'Tumba Morales' y no olvide el eslogan: ADN de barrio. El Morales nace en un barrio, es cultura popular y ha contado siempre con una competencia tremenda. ¿El Real Madrid? Pues no lo sé, sí forma parte de una edad de oro y disfruta de una enorme tradición. Es capaz y ha sido de congregar a miles de aficionados en la bahía. La expectación en los 60 era brutal, y ahí dispone de fotos que lo atestiguan. Pero no sería justo olvidar a otros botes históricos como el Porteño o el Minerva. Todos en su justa medida. La Vela nace en los barrios, pero no sé si el Madrid. Aunque al histórico patrón Santi Ceballos lo apodaban Fabio Capello, por algo será.

¿La Vela Latina está en crisis? ¿Por qué no cuenta con la difusión y expectación de antaño?

No. La UD no llenó el Gran Canaria en Primera. Ahora hay muchas distracciones. Gracias a la gestión de Larry Álvarez en el Cabildo, la Vela contó con el BIC. El papel de los espónsors es clave, el coste de un bote al año es de 30.000 euros. La divulgación es permanente, y desde la Federación se mima el trato con los colegios. Van al Muelle Deportivo y disponen de clases. También se acerca a institutos y demás centros educativos. Es cuestión de tiempo, este deporte es pura adrenalina.

¿Un bote es como pilotar un Fórmula Uno?

Se asemeja bastante. Las pegas se han retransmitido en directo por televisión y ha formado parte de programaciones radiofónicas. Es un deporte vernáculo, pero también un elemento cultural y didáctico de gran valor. Forma parte de nuestra idiosincrasia.

Fabio González, centrocampista y capitán de la UD, fue bautizado hace unas semanas en el Muelle. La ministra Carolina Darias también pasó por la liturgia. ¿Usted subiría al Morales a Jonathan Viera?

Sería bonito. Es de San Cristóbal, así que tiene alma de moralista. Lo tiene todo.