La VII edición de una de las carreras más importantes a nivel regional, “Entremontañas Paralelo 28 La Aldea”, ha recuperado este fin de semana toda su esencia, superando un año más el número de participantes.

En total, 415 corredores y corredoras se han dado cita en esta carrera que ha congregado a la afición de este deporte de Canarias, España y de otros países como Italia, Francia, Suecia, Finlandia, Polonia, Colombia, Marruecos y Costa de Marfil.

En este sentido, Omar Elzacriti en la categoría masculina y Antonia Raquel Rivero Delgado en la femenina conquistaron el podio de la prueba más exigente, la Ultra (UTP 28), que contó con la participación de 30 atletas individuales y 8 equipos de relevos, que recorrieron 66,7 km por los valles de La Aldea, Tasartico, Tasarte e Inagua. Tras ellos, llegaron a meta en segundo lugar el aldeano Javier Sosa Medina, quien protagonizó el momento más emotivo de la carrera al pedirle la mano a su pareja, y en tercer lugar Fran Rodríguez Martín.

En la carrera de media distancia (23,3 Km) los ganadores fueron Alberto González Hernández en la categoría masculina y Amagoia Legarra García en la categoría femenina. El podio lo completaron Iván Suárez Rodríguez y Ayose Pérez Guerra, segundo y tercer clasificado, y Yasmina Castro Chacón y Dunia Cruz González, segunda y tercera en la categoría femenina. En total, fueron alrededor de un centenar los corredores y corredoras que tomaron la salida a las 08.30 horas del pasado sábado en La Alameda, lugar en el que también concluyó la prueba, previo ascenso a la Degollada de Tasarte, Inaugua y descenso por el Blanquizal.

Media hora más tarde, en torno a las 09.00 horas, partía la carrera de distancia corta (10,8 Km) con 138 deportistas. En ella, Joaquín Guerra Alonso en la categoría masculina y Alejandra Gil Torres en la femenina se hicieron con la primera posición. Les siguieron por orden de entrada a meta Esteban García Rodríguez y Jonatan Peña García en el caso de la masculina, y María Tatiana Mújica González y Deisy María Valido Marrero en la femenina.

Una de las carreras más esperadas por la vistosidad y dificultad que entraña la prueba es la Vertical Nocturna El Viso, de casi 7 kilómetros, que se celebró el pasado viernes y proclamó como vencedores a Jesús Tello Lozano y a Maribel García Cubas. En segundo lugar llegaron Marcos Pérez Díaz y María Tatiana Mújica González, y en tercer lugar Andrés Santana Fernández y Deisy María Valido Marrero.

CARRERAS INFANTILES

Con el objetivo de crear cantera y acercar a los más pequeños a este deporte, la VII edición de “Entremontañas Paralelo 28 La Aldea” celebró varias carreras infantiles, en las que participaron 82 niñas y niños de entre 4 y 15 años procedentes tanto de Canarias como de otros puntos de España, así como de otros países como Colombia.

En total, la prueba contó con cinco categorías: la sub 7 (de 4 a 7 años) que recorrió 50 metros en los alrededores de La Alameda; la categoría sub 10 (8 y 9 años) con 400 metros de carrera; la sub 12 (11 y 10 años) que recorrió 800 metros; la modalidad sub 14 (12 y 13 años) que hizo lo propio en 1,5 km; y la sub 16 (14 y 15 años) que corrió 3 kilómetros.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

“Entremontañas Paralelo 28 La Aldea” ha vuelto a ser una auténtica fiesta, con actividades programadas tanto para el colectivo de participantes y para el público en general.

Además de la Feria del Corredor, en la que se dieron cita stands de equipamiento deportivo, nutrición y suplementación, profesionales de la salud y tiendas especializadas, la ciudadanía que se sumó a este evento pudo disfrutar de música en directo de la mano de Jonay y sus teclados; Los 600; y el DJ Abián Reyes.

RESULTADOS

Los resultados de las competiciones se pueden consultar en la página web https://tripasioneventos.com/clasificaciones/.

Al respecto, el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, ha agradecido la labor de Protección Civil de La Aldea y de los otros municipios de Gran Canaria que han ayudado en esta prueba (Mogán; Agaete; Santa María de Guía; San Mateo, y Teror); de la Guardia Civil; de la Policía Local de La Aldea, Agaete, Guía; y la unidad dron de la Policía Local de Telde; de la Policía Canaria, y de los más de 130 voluntarios que han ayudado al buen desarrollo de esta carrera.

“Un año más La Aldea de San Nicolás se ha convertido en el escenario ideal para acoger a los amantes de las carreras de montaña”, ya que “tenemos unos parajes naturales emblemáticos, que enamoran a todos los que los conocen”, ha apuntado el regidor, quien ha destacado que “estos encuentros deportivos también contribuyen a dinamizar el municipio, exportar su imagen al exterior y a generar economía local”, puesto que “se ha colgado el cartel de lleno absoluto en plazas alojativas en el municipio”.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Miguel Valencia, ha destacado la “importancia de este evento no solo a nivel insular, sino también regional, nacional e internacional”, ya que ha congregado a “atletas de diversos puntos de España y de otros países como Italia, Suecia o Costa de Marfil”.

“Esto demuestra que Entremontañas Paralelo 28 La Aldea se ha consolidado y ya es una cita imperdible para los amantes de este de este deporte de montaña”, ha añadido.

Esta carrera, organizada por el Ayuntamiento de La Aldea y la Sociedad de Deportes de La Aldea en colaboración del Cabildo de Gran Canaria, ha sido posible gracias a la colaboración de Koppert, Urbaser, Intersport, y Spar Gran Canaria.