Gran Canaria volvió a convertirse en un referente de la MMA con un evento a la altura de las expectativas. Los cerca de 1.500 aficionados que acudieron al Centro Insular de Deportes vibraron como nunca en una noche mágica que puso en juego dos títulos del mundo de la AFL y dejó once combates (seis profesionales y cinco amateur) de altísimo nivel. El espectáculo estaba garantizado en la pelea estelar, con el título del mundo en juego, en la categoría welterweight (77,1KG) entre Juanma Suárez y Tamirlán Dadaev.

El triunfo del representante local se produjo por sumisión en el tercer asalto con la lógica explosión de júbilo de la grada. Suárez salió a por todas desde el primer segundo y pronto llevó al austriaco al suelo para acariciar la sumisión y castigarlo sin contemplaciones. El teldense seguía minando la moral de Dadaev con golpes a la cara en los compases posteriores y durante todo el segundo asalto, aunque no fue hasta la recta final del combate cuando lo finalizó con un manejo excelente del grappling. El luchador nacido en Telde señaló, a la conclusión de la pelea, que “me siento bien por la victoria. Dosifiqué durante la pelea y el rival no tuvo en cuenta eso. Me salió bien el plan. Dadaev era peligroso, pero supe jugar con mi envergadura para retener el título”.

Otro de los platos fuertes de la noche, también con el título mundial de la AFL en litigio, se decantó del lado del palmero, Darwin “El Noble” Rodríguez, por sumisión en su enfrentamiento con el francés, Jonathan Bosuku, en el peso semipesado (92,9 KG) El comienzo de la pelea fue impresionante con golpes cruzados entre ambos luchadores, hasta que el palmero tumbó a su oponente para someterlo en el piso durante buena parte del primer round. El francés resistió, milagrosamente, antes de que concluyeran los primeros cinco minutos, pero Darwin estaba desatado y en el segundo asalto, de nuevo, lo llevó al suelo donde con una certera guillotina cerró el combate por sumisión para retener el cinturón mundial por tercera vez. El palmero no podía ocultar su alegría por una victoria muy elaborada: “Estoy eufórico por el triunfo ante un rival que me sorprendió por su dureza.

Me ha costado mucho ganar, pero al final lo he llevado donde quería para noquearlo. Dedico este título a mi hija Julieta, que es una luchadora más grande que yo”, expresó. Por su parte, en la categoría catchweight (68KG), el grancanario, Bentejui Santana, se apuntó la victoria por decisión dividida ante el peruano, Héctor Huamani, en un igualadísimo combate que levantó los aplausos de los amantes de las artes marciales mixtas. El teldense llevó al suelo a su oponente en un primer asalto que acabó con la reacción postrera de Huamani. Bente buscaba el grappling para superar a un correoso rival que se defendía con buenos contragolpes, pero que acabó perdiendo ante la mejor puntuación del canario. En el combate del peso welter (77,1KG), el triunfo cayó del lado de Omar Santana, ante Florent Betorangal, por decisión unánime en uno de los mejores combates que se vieron en la jaula. La pelea se desarrolló prácticamente, de pie con intercambio de golpes y patadas. En el segundo asalto, una andanada de golpes del grancanario casi acaba con la resistencia del francés.

En el último, Santana no perdonó y aseguró la victoria con la alegría público del Centro Insular. Por otro lado, en el peso pactado (73KG), el rumano, Adrian Prisceanu, y el brasileño, Gabriel Santos, protagonizaron una gran puesta en escena en una lucha condicionada por el golpe en el ojo que recibió el luchador rumano en los primeros instantes. Aun así, Prisceanu se rehízo, increíblemente, para ganar por sumisión en el primer asalto y seguir invicto. En una pelea de altos vuelos, la grancanaria, Dámaris Olivares, ganó por decisión unánime a la hondureña, Dilia Ordóñez, en el peso pactado a 50KG. En el primer asalto, Olivares desgastaba a su contrincante con golpes certeros y evitando llevar a la pelea al suelo ante una rival que usaba bien los codos. La canaria se mantuvo firme en el tapiz con un buen manejo del striking con el que acarició el KO en el tercer asalto.

Finalmente se impuso por decisión unánime, provocando la cerrada ovación de la grada. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridany Romero, subrayó la importancia de seguir albergando eventos de estas características: “Gran Canaria es un referente de este deporte desde hace muchos años y lo seguirá siendo. Lo importante es que los dos títulos se han quedado en casa”, declaró. Los combates amateur preliminares fueron el preámbulo perfecto con grandes dosis de emoción y espectáculo. Así, en peso pactado a 68KG, Esteban Santana se impuso por sumisión en el primer asalto a Alejandro Santana. Por su parte, en el peso pluma (65,8KG) fue Kevin Perdomo el conquistó la victoria ante Juanja Falcón por decisión unánime. En el tercer combate, Alejandro Domínguez se hizo con la victoria ante Tchillo Hoballah por sumisión en el primer asalto, dentro de la categoría lightweight (70,3KG).

En la categoría catchweight (62KG), el triunfo fue a parar a las manos de Miguel González ante Rubén Segador, por decisión unánime. Y en la última pelea amateur, correspondiente al peso ligero (70,3KG), Carlos Iván Martín venció por sumisión en los últimos segundos del segundo asalto a Aday Ruiz. El AFL-28 Gran Canaria está promovido por el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas con su Instituto Municipal de Deportes con la colaboración de DAZN, Gracan Desocupaciones, Monkey Energy Drink, Luxury CBD, Fightscout APP, Boxnet, XOF MMA, Protege Tus Piños, Leone 1947 y Island Fighters Shop.