La reivindicación de las pioneras

El de ayer fue un día de reencuentros, de recuerdos nostálgicos y de reivindicación para una nutrida representación de aquellas pioneras que, a fuerza de sacrificio y amor por el deporte rey, abrieron el camino en Gran Canaria a lo que hoy es el fútbol femenino en la Isla. El campo de fútbol de Las Torres acogió, en un ambiente festivo, el merecido tributo que se le quiso bridar a todas esas jugadoras que durante las décadas de los 70, 80 y 90 abrieron el camino para que, por ejemplo, el sueño de Misa Rodríguez de jugar en el Real Madrid y defender la portería de la selección nacional sea hoy una realidad para la meta grancanaria.

El reconocimiento a las precursoras del fútbol femenino en Gran Canaria se hacía realidad, en gran parte, por la implicación en cuerpo y alma de Patricia González, que comenzaba a dar forma al proyecto desde el mes de agosto, a través de la Asociación Mujeres Deportistas Canarias por la Igualdad del Deporte y el blog Futfemenino Uno Canarias: «Queríamos homenajear a las pioneras, a una representación de aquellas mujeres futbolistas que lucharon en su época contra las barreras sociales, porque estaba mal visto que el fútbol lo practicasen mujeres, porque estaba muy masculinizado y no se le daba su valor».

«La organización de este evento era una deuda que teníamos con ellas, porque nunca se les había hecho con anterioridad un homenaje, ni se las había invitado a un acto de estas características. Al final, ha sido un encuentro y un reencuentro emotivo, porque hay antiguas compañeras que se han vuelto a ver hoy en un terreno de juego 20 o 30 años después», relata la organizadora y alma mater del homenaje.

Si para las jugadoras esa época resultaba muy complicada, más lo era para aquellas que se decantaban por ser árbitros. En ese contexto cabe destacar la figura de Julia Martel, todo un referente a nivel nacional y que cuenta con el honor de haber sido la primera colegiada en la historia del fútbol español, con una dilatada trayectoria que la llevó a pitar entre los años 1980 y 1996.

«Fue una época muy dura y difícil, hubo gente que me ayudó, pero también había muchas personas que eran reacias a que una chica pisara un terreno que en aquel momento sólo era para los hombres», recuerda la exárbitra, que no quiere recordar los insultos que recibió en sus inicios en el arbitraje y las dificultades que tuvo que pasar para hacer uno de sus grandes sueños realidad.

Mientras, Celeste Batista nos recuerda sus comienzos en el fútbol femenino. Fueron en la ya lejana temporada 1979-80. «Se ha luchado durante muchos años para que el fútbol femenino sea lo que es hoy en día», afirma la exjugadora y exentrenadora, quien considera que «todavía hay gente reacia» ante la presencia de las mujeres en el fútbol. «Este deporte en aquella época era algo más familiar, sin embargo ahora se nota que hay un mayor apoyo de los patrocinadores particulares y también desde la propia Federación».

Carmen González del Rosario, conocida como Chichi, se retrotrae a sus inicios como jugadora en 1972, «cuando nadie nos ayudaba». «Poco a poco nos fueron cansando y en mi caso tuve que empezar a trabajar, lo que no me impidió ser jugadora, seleccionadora y masajista en el fútbol femenino», resalta. «Estoy asombrada de la importancia que está teniendo hoy en día, en comparación con las condiciones en las que teníamos que jugar nosotras», subraya la ayer entrenadora del equipo de las leyendas, quien recalca que «aún tenemos que seguir trabajando con fuerza y todas unidas».

Si para una de las pionera el fútbol femenino está por encima de todas las cosas, esa es María León, hija de la leyenda de la UD Las Palmas José Manuel Mamé León. Se convirtió en una de las primeras futbolistas en probar fortuna en el extranjero, tras debutar como centrocampista en el Almenara cuando el fútbol femenino no estaba todavía federado. Actuó en Inglaterra y en Suecia. «Nací en una época equivocada», reconoce sin tapujos, al tiempo que afirma sentir «una alegría tremenda al ver que ellas son las pioneras de lo que hoy es el fútbol femenino». «España va avanzando, aunque todavía estamos lejos del nivel organizativo y de profesionalización de otros países como puedan ser el Reino Unido o Estados Unidos», señala León.

Para la exguardameta Arminda Ojeda, la situación actual del fútbol femenino le provoca «una envidia sana», porque actualmente «ellas están disfrutando del trabajo previo de muchas mujeres de aquí para atrás, sin ir más lejos España es sexta del mundo, que es algo que hace tan solo cinco años era del todo impensable». «Siento una enorme felicidad porque se está viendo por fín una igualdad entre chicos y chicas no solo en el fútbol, sino en todos los deportes en general», afirma.

La sección femenina de la UD

Una década después de la desaparición de la sección femenina de la UD Las Palmas, la opción de retomar ese proyecto vuelve a estar sobre la mesa. Una posibilidad que para Celeste sería muy buena para el impulso del fútbol femenino en la Isla, resaltando que «hay muy buenas jugadoras, aunque nos ha faltado que los medios de comunicación las apoyen y las den más a conocer».

Chichi recuerda que en su época «íbamos a Tenerife porque nos llamaban para que fuésemos a jugar en sus equipos y ahora todo sigue igual, hay un equipo en Primera División allí y, sin embargo, es increíble que todavía en Las Palmas no tengamos un conjunto en la máxima categoría, es algo que me da mucha pena».

Para María León, resulta clave que la UD Las Palmas logre el ascenso a LaLiga Santander para que «el club se piense volver a tener una sección femenina». «Sería bonito que todos los equipos en Primera y en Segunda División tengan también sus equipos femeninos, para darle el último empujón que necesita», añade.

Arminda considera que «van a terminar cediendo». «La UD tienen ya su filial en Tenerife, el Llamoro, pero considero que deben iniciar un proyecto de manera correcta; no como se hizo la otra vez arrancando en la élite, debe partir jugando en la Interinsular, escalando a Preferente y luego a las categorías nacionales. Tiene que confeccionar un equipo en el que puedan ir formando una base sobre la que asentarse», señala, para luego advertir a los dirigentes amarillos de que «necesitan espabilarse porque se van a quedar fuera de las ligas profesionales».

Para Julia Martel sería necesario «insistirle al presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, porque sería muy bueno para el fútbol en general y para el fútbol femenino en particular».

Un día inolvidable

Celeste tuvo ayer la oportunidad de reencontrarse sobre el verde del campo de Las Torres con compañeras que hacía que no se veían desde hace unos 30 años, «aunque otras si nos solemos juntar de manera esporádica». «No hemos conseguido contactar con todas, pero para nosotras supone una emoción muy grande el poder estar aquí gracias a la organización», resalta agradecida.

«Es una emoción muy grande poder reunirme con tanta gente conocida, es algo fuera de serie», afirma una emocionada Chichi, compartiendo un día tan especial con sus compañeras. Para María León, esta reunión fue una alegría pues me permitió reencontrame con gente con la que jugué a fútbol sala, que después hemos jugado tanto en contra como a favor y que no nos veíamos desde hace muchísimos años». La exjugadora de la UD, entre otros equipos, aboga por iniciar una liga de veteranas para poder seguir jugando, «porque podríamos hacerlo bien, aunque no con chicas de 15 años que podrían ser nuestras hijas».

En el caso de Arminda, aunque no hace muchos años de su retirada, afirma estar «viendo a mucha gente que jugaba cuando yo empecé hace más de 20 años y es una alegría enorme para mí el volver a verlas, poque hay una gran cordialidad y una gran felicidad por poder reunirnos todas, a pesar de que en aquella época había como resulta lógico una cierta rivalidad, sana entre nosotras».

Julia Martel afirma haber sentido una felicidad enorme viendo «a todas estas mujeres». «Me siento feliz y responsable de haber puesto ese granito de arena en la lucha por la igualdad en nuestra isla y en España, porque aunque muchas veces se ha cuestionado, hay documentación que avala que he sido la primera mujer árbitro en España, llegando a categoría nacional», reivindica la pionera de las colegiadas en nuestro país, quien recalca que pitó «en Tercera División en Tenerife». Patricia González se mostró muy agradecida por el «apoyo recibido de todas las instituciones públicas para poder hacer realidad un acto que espero que sea el inicio de futuras citas».