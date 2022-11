Los más jóvenes han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a la Gran Canaria Pro-Am 2022, en una Playa de Las Canteras que presentó un gran ambiente durante toda la jornada. Los asistentes pudieron disfrutar de las pruebas juniors femenina y masculina en su totalidad y de algunas eliminatorias previas de la modalidad de longboard.

En la categoría junior masculina, el japonés Kapono Fukuda batía con facilidad al francés Titouan Pajot, consiguiendo una puntuación de 13,16 puntos por parte de los jueces. El nipón, se mostró muy contento de llevarse el triunfo “estoy muy feliz por haber conseguido la victoria, la verdad es que tenía muchas ganas de volver a competir y me he encontrado muy bien surfeando hoy pese a las complicadas condiciones”. Fukuda, supo adaptarse mejor a las cambiantes condiciones, que fueron empeorando a lo largo de la jornada para proclamarse por primera vez campeón del mundo de una prueba APP.

Por su parte, la final junior femenina disfrutaba de una apasionante final entre dos hermanas, puesto que la japonesa Takede Inoue batía a su hermana pequeña Sakura Inoue, con una puntuación muy bien valorada por los jueces, 13,67. La mayor de las Inoue destacó lo difícil que fue competir contra su hermana, “disfruto mucho entrenando con mi hermana pero competir es más difícil, pero aun así, considero que ha sido una gran experiencia”.

En la modalidad de longboard mixta todo ha ido según el guión previsto, con los cuatro cabezas de serie, Benoit Carpenter, Taka Inoue, Zana Schweiter y Leco Salazar avanzando sin problemas hasta los cuartos de final, que presumiblemente se definirán en la jornada del martes, que promete un gran espectáculo con unas mejores condiciones en el mar.

La Gran Canaria Pro-Am 2022 cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; la Consejería de Deportes y la de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; la Federación Canaria de Surf; 7IFILM.COM; Poemas del Mar Aquarium; OceanEarth; City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria y Volkswagen Comerciales. Igualmente dado el nivel de la prueba, las revistas especializadas Stand UP Paddle Surf; Surf a Vela Magazine (Francia), y SUP Alemania y SUP Internacional participan como partners de la prueba.

