La jornada del miércoles en la Gran Canaria Pro-Am vivió un ligero cambio de escenario, desplazando la acción hacia la zona del Lloret, donde desde primera hora de la mañana, los 'riders' han podido disfrutar de unas condiciones mucho más acordes para la disputa de las categorías absolutas.

Tras varios días observando desde las barreras, los pesos pesados de la competición saltaron al agua para pelear por su plaza en las rondas finales.

Con Inoue y Ruano ya clasificadas, llegaba el turno de la argentina Lucía Cosoleto, una de las favoritas antes de comenzar el evento empezaba sufriendo con el fuerte oleaje, pero conseguía mejorar su rendimiento al final de la manga, garantizando su plaza en semifinales con una puntuación de 9,34.

En el último cruce de cuartos de final, se vivía uno de los duelos más disputados hasta ahora, con la pequeña de las hermanas Inoue, Sakura, derrotando a Gabriela Sztamfater por poco más de 1 punto.

Tras un pequeño parón, causado por la subida de la marea en torno al mediodía, la competición regresaba con la segunda y tercera ronda de la categoría masculina. La élite mundial del Stand Up Paddle deleitaba a los espectadores de la playa del Lloret con una gran variedad de maniobras que eran bien valoradas por los jueces.

Una de las actuaciones más destacadas del día las firmaba el peruano Sebastián Gómez, con una puntuación de 17, 26 en su choque de segunda ronda. En la tercera ronda, los brasileños Luis Diniz y Leco Salazar y el japonés Taka Inoue cumplían con la vitola de favoritos y aseguraban cómodamente su plaza en los cuartos de final. Sin embargo, el actual campeón en Gran Canaria, Wellington Reis era derrotado por el subcampeón de la categoría longboard, el francés Benoit Carpentier, que sigue demostrando su gran estado de forma. Pese a su derrota en tercera ronda, Reis participará en cuartos de final contra Taka Inoue.

Por tanto, queda todo preparado para vivir un cierre apoteósico de campeonato. El jueves, a partir de las 08:00 horas de la mañana se espera que se celebren todas las mangas restantes en ambas categorías. El organizador de la competición, el 42 veces campeón del mundo de Windsurf, Björn Dunkerbeck, hacía un llamamiento a la afición, "animo a todo el mundo a que venga mañana a disfrutar de la playa, que vamos a tener todas las finales de chicos y chicas y con las mejores olas de todo el mes".

La Gran Canaria Pro-Am 2022 cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; la Consejería de Deportes y la de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; la Federación Canaria de Surf; 7IFILM.COM; Poemas del Mar Aquarium; OceanEarth; City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria y Volkswagen Comerciales. Igualmente dado el nivel de la prueba, las revistas especializadas Stand UP Paddle Surf; Surf a Vela Magazine (Francia), y SUP Alemania y SUP Internacional participan como partners de la prueba.

Este Campeonato del Mundo se podrá seguir a través de la web www.sup-grancanaria.com, y de las redes sociales @appworldtour; @Gran Canaria Pro-Am SUP Challenge y @gc_paddle surf.