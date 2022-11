Una gala celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sirvió a la Sociedad de Vela Latina Canaria Poeta Tomás Morales para clausurar el programa de actos de su 90 aniversario, en la que se entregaron insignias y distinciones a diferentes personas e instituciones.

Junto a la directiva del bote, que comanda Tanausú Santana, se dieron cita diferentes instituciones públicas. El Director General de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina; el consejero de Deportes, Francisco Castellano; el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso; el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salom; el rector de la ULPGC, Lluis Serra, y los concejales capitalinos Aridany Romero y Prisco Navarro, entre otras autoridades.

En la gala, presentada por Norberto González, la Sociedad de Vela Latina Poeta Tomás Morales entregó los siguientes galardones:

El pin de plata fue a parar a manos de Yeray Cabrera Padrón (vicepresidente y tripulante en activo más longevo del club) y de Francisco Santana Sarmiento (directivo del club).

Nueve personas recibieron el pin de oro: Oliver Bravo de Laguna PannI (ex patrón del bote), Francisco Campos (carpintero de ribera y único tripulante vivo desde el regreso de la Vela Latina, 1962), Santiago Caballos Pérez (ex patrón del bote), Victor Regalado Gutiérrez (tripulante, mantenimiento y preparador), Ángel Luis Padrón Diepa, Rafael Rodríguez Taisma (ex presidente), Rafael Rodríguez Suárez (ex presidente), Aridany Romero Vega (concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) y Guacimara Medina Pérez (consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria).

Finalmente fueron entregados ocho Tomás Morales de Oro: David Peñate Suárez (presidente de la Agrupación de Música Popular Araguaney), José Sebastián Alemán ( Asociación de Vecinos de San José), Bernardo Salom (presidente de la Federación de Vela Latina Canaria), Guillermo Perdomo (director de la Casa Museo Poeta Tomás Morales), Raúl Afonso Suárez (alcalde de la Villa de Moya), Manuel López Santana (director general de Deportes del Gobierno de Canarias), Augusto Hidalgo Macario (alcalde de Las Palmas de Gran Canaria) y Antonio Morales Méndez (presidente del Cabildo de Gran Canaria).