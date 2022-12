Un Dakar por la Vida de forma literal. El piloto grancanario Rafael Lesmes va a participar en la edición de 2023 de esta archiconocida prueba del mundo del motor con un objetivo bastante claro en mente: Concienciar a toda la población mundial sobre la detección precoz del cáncer de mama tanto en hombres como en mujeres.

Esta bonita iniciativa se llevará a cabo de forma completamente altruista, ya que Lesmes ha cedido la imagen y el diseño tanto del buggy como del mono a la Fundación Canaria Carrera para la Vida. De ese modo, el 31 de diciembre el equipo CD CUP 59 MotorSport partirá de la salida luciendo el color rosa como protagonista.

Además, la Fundación Canaria Carrera por la Vida está adherida a Think Pink Europe. Esta plataforma reúne a distintas asociaciones de 27 países diferentes del continente europeo con la meta de mejorar y acelerar el intercambio de información y las mejores prácticas sobre atención médica e investigación del cáncer de mama. En ese sentido, Think Pink Europe apoyará este proyecto de un Dakar por la Vida para darle mayor difusión y que su repercusión pueda llegar a todos los rincones de Europa, dado que es una oportunidad de seguir dándole visibilidad a la detección precoz de esta enfermedad por el enorme seguimiento que tiene el Dakar.

Aventurero y conductor

Por otro lado, el proyecto está liderado por un piloto con bastante renombre en el mundo del motor. Rafael Lesmes no es alguien desconocido, ya que en su amplia trayectoria como aventurero y conductor hacen del grancanario la persona ideal para que el buggy acabe llegando a la meta, que es el principal objetivo deportivo de este gran reto. Lesmes cuenta en su currículum con expediciones a todos los continentes la Tierra, incluyendo la Antártida. Asimismo, participó en el Dakar del año 2007 y el de 2004, así como en el Rally de los Faraones de 2003, en muchos Rallies TT de España, en Campeonatos de Asfalto de Canarias y en el Camel Trophy de 1992. Con todo eso, suma más de 40 años de experiencia como piloto.

Sin duda alguna, esta expedición canaria al Dakar va a ser realmente especial. El mensaje que se quiere enviar es la principal gasolina porque la que aterrizarán en Arabia Saudí para intentar acabar la carrera. No será una aventura fácil ni mucho menos, pero será una empresa que por la que va a merecer mucho la pena pelear.

Rafael Lesmes: "Ser embajador de este mensaje de prevención me hace inmensamente feliz"

"Desde que el Dakar abandonó África en 2008 yo dejé de participar porque faltaba la aventura que daba el desierto africano. Además, la situación económica tras ese año 2008 no nos permitía asumir proyectos de esta envergadura. No obstante, al llegar el Dakar a Arabia Saudí se volvió a recuperar esa esencia donde la estrategia y la navegación, así como la suerte y la aventura, eran protagonistas de nuevo. Este año di el paso para retomar mi participación y, desde el primer momento que tomé esa decisión, me puse en contacto con la Fundación Canaria Carrera por la Vida porque entendía que utilizar una carrera tan fascinante, extrema y dura podía ser una herramienta muy importante para mandar un mensaje de concienciación claro sobre la detección precoz del cáncer de mama en hombres y en mujeres".

"Ser embajador de este mensaje de prevención me hace inmensamente feliz. Estoy muy honrado de ser el embajador de la Fundación Canaria Carrera por la Vida y de todo Think Pink Europe. Yo he dado un paso de responsabilidad social al brindarle el equipo a la Fundación Canaria Carrera por la Vida y ellos se lo presentaron a Think Pink Europe, acogiéndolo de forma increíble como un Top Proyect para toda Europa. Esto es algo de lo que me siento muy honrado por lo importante que es".

15 años sin participar

"El Dakar ha cambiado mucho de mi última participación a esta. Son casi 15 años sin participar y todo ha evolucionado muchísimo. Estuvimos haciendo unos días de entreno en Marruecos y tanto yo como mi copiloto, Eduardo Naval, nos hemos quedado sorprendidos. Ya no hay un libro de ruta impreso, sino que todo se hace a través de una tablet y dentro está todo lo que necesitas. Es algo completamente distinto. Es algo completamente asombroso y alucinante porque es milimétrico".

"El convivir, ayudar y colaborar con la Fundación Canaria Carrera por la vida me ha llevado a conocer a mucha gente con cáncer de mama. El poder aportar mi granito de arena a estas personas diagnosticadas que se quedan en un poco en shock, perdidas, confundidas y asustadas para que sepan que, gracias a todas estas asociaciones y fundaciones de toda Europa, no están solas en esta batalla es algo que me feliz. Ser portador de este mensaje me hace muy feliz. Yo creo que ayudar a las personas que lo necesitan le da mucho sentido a nuestro día a día".