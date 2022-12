«Si acabo bien, jugaré el próximo curso con 40 años»

Llegaba al club en 2020, ¿qué tal se ha adaptado a la Isla?

Una de las claves que me llevaron en su momento a aceptar la oferta del Granca fue que en aquel momento la Isla no era tan estricta y cerrada con los protocolos por el Covid-19. En aquel momento, Fuenlabrada, donde residía, estaba totalmente cerrada y no se podía salir para nada al exterior. Además contaba a favor el clima y el estilo de vida que ofrecía Gran Canaria, que es algo maravilloso, el mejor lugar para vivir.

¿Qué ha cambiado con la llegada de Jaka Lakovic respecto a la etapa anterior de Porfirio Fisac, quién además fue uno de sus principales valedores?

Hay diferencias. Porfi es un entrenador que te da mucha libertad en la pista, pero por otro lado hay que tener una responsabilidad individual, que es lo más importante. Si no la tienes se produce un caos y eso fue lo que sucedió durante varios partidos. Jaka apuesta sin embargo por la disciplina, con él en todo momento se sabe a lo que jugamos, todo está más controlado. Es la mayor diferencia que existe entre ambos. Es balcánico y todos sabemos quién fue como jugador, sabe perfectamente lo que necesita cada jugador.

En verano, el club apostaba por la juventud de Khalifa Diop y Olek Balcerowski, al tiempo que le renovaban para ejercer de tutor, en cierta manera, de ambos jugadores. ¿Cómo ha visto esa apuesta del club?

El club tomó una buena decisión, porque ambos demostraron que podían jugar a este nivel. A la gente, en general no sólo aquí, le gusta que haya jugadores de la cantera en el equipo. Ambos son muy jóvenes y es lógico que tengan sus altos y bajos durante la temporada; mi trabajo es el de reducir esos picos y que su línea de rendimiento sea más recta. Están haciéndolo muy bien y desgraciadamente por mi lesión no podía ayudarles desde el banquillo, porque es diferente a cuando estás fuera o no puedes hablar con ellos en la cancha.

Me siento bien. Mi lesión de rodilla está superada y el sábado voy a poder estar con el equipo

¿Cómo ha llevado su lesión, que al final se prolongó más de lo inicialmente previsto?

Lo peor para mí es que la lesión se produjo durante el último entrenamiento antes del debut en la Liga. Fue una lesión grave, aunque por suerte no necesité pasar por el quirófano –rotura parcial del ligamento interno de la rodilla izquierda–; ahora mismo ya estoy bien y el sábado voy a poder estar con el equipo».

Volvió a jugar ante el Trento un partido oficial seis meses después, ¿cómo se sintió en su regreso a las canchas?

Me sentí bien, aunque noté algo de falta de cardio y de ritmo, pero es algo normal. Si el equipo va a ganar cada partido, yo firmo no jugar ningún minuto y estar los 40 minutos en el banquillo. Siempre antepongo el bien del equipo a mis propias necesidades.

El otro día sufrió un golpe durante el entrenamiento previo al choque con el Ankara en la rodilla y Lakovic ha preferido resguardarle. ¿Cómo se encuentra?

No fue nada grave, aunque tenía algo de inflamación en la rodilla, pero preferimos que me tomase una semana de descanso para evitar complicaciones.

¿Cómo se explica el cambio de actitud del equipo en su último encuentro de ACB ante el Baskonia, en el que no se compitió, y ante el Buducnost, en un partido que se decidió en la prórroga y en el que no se rindieron en ningún momento?

La respuesta no es fácil. La imagen que dejamos ante Baskonia fue muy mala. Todos entendemos que no puede volver a pasar, no podemos representar al club de esa manera. El partido se acabó, pero siempre hay que aprender, no sólo de las derrotas sino también de las victorias. Ante el Buducnost el equipo sí que salió con la mentalidad adecuada; no es fácil después de venir de perder de 30 puntos. El sábado en Murcia va a ser un buen test para nosotros, para ver que realmente hemos dejado todo eso atrás.

¿Se piensa mucho en la Copa en el vestuario? ¿Notan algún tipo de presión?

Cada uno de nosotros tiene muchas ganas de meternos en la Copa, es nuestro primer objetivo, pero no sentimos ningún tipo de presión. Tenemos la experiencia del año pasado, pero también es cierto que todos habríamos firmado tener este balance a estas alturas a principios de temporada. Estamos bien, sabemos que el calendario que nos queda es complicado, pero estamos muy focalizados en lograr ese objetivo. El cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo en los partidos de Eurocup, rotando jugadores para que ninguno se canse tanto.

¿Cómo llevan el tener a un excompañero de profesión como es Sitapha Savané en la presidencia del club?

Es algo parecido a tener a un exjugador como entrenador. Taph conoce el alma de este club, sabe muy bien las cosas que se pueden mejorar, las que se pueden cambiar para facilitarnos las cosas, pero también en el resto de ámbitos. Está más metido en nuestra dinámica, nos ayuda a sentirnos cerca del club.

Todos los jugadores queremos jugar la Copa del Rey, pero no sentimos una presión extra por ello

¿Cuál es su objetivo particular esta temporada?

Para mí es fundamental dejar una mejor imagen en el equipo de la que ofrecimos el curso pasado, a pesar de que al final conseguimos dos de los tres objetivos que nos habíamos marcado. Ahora estoy focalizado en la Copa, quiero sentirme bien físicamente para poder ayudar en la pista al equipo y a mis compañeros, e ir paso a paso.

En enero cumple 39 años, ¿hasta dónde le gustaría prolongar su carrera?

En el inicio de mi carrera pensaba que me retiraría a los 35. Pero la verdad es que me he sentido muy bien y decidí ir año a año, porque considero que es muy importante contar con un veterano en el equipo. Si este curso acabo bien físicamente, seguramente jugaré también la próxima ya con 40 años, siempre que sea útil al equipo.

¿Se ve como un potencial futuro entrenador?

Seguro que sí. Cuando cuelgue las zapatillas me veo sentado con la pizarra en el banquillo.