Un ‘Gallo’ sobre las olas

Aitor Francesena (Zarautz, 1970) nació con glaucoma congénito y sabía que «antes o después» se iba a quedar ciego. «Mis padres y familiares estaban continuamente con el ‘no puedes hacer nada, porque si te das un golpe te puedes quedar ciego’, con el ‘ten cuidado’, y siempre con el ‘no’ por delante; ni patín, ni surf ni bicicleta...». «Pero cuando te dicen que no, quieres hacerlo más», confiesa Gallo. Su enfermedad, dentro de los problemas oculares, era bastante compleja, «muy difícil cuando me la diagnosticaron porque aún faltaba mucha investigación con respecto al glaucoma».

Se inició en el surf y nada ni nadie pudo pararle. Hace diez años quedó ciego completamente y eso no le alejó de las olas, al contrario: «Este deporte te engancha». Nadie podía separarle de su afición. Le hace feliz poder demostrar que es posible, y que la gente vea que el surf adaptado existe y es una opción. «Se trata de adecuar la discapacidad al entorno, a la situación, al tipo de tabla». Un proceso algo complejo pero no imposible.

«Cuando me tiro tengo sobre todo los oídos escuchando el mar, que me dicen si está grande o pequeño, y según el sonido sé si está fuerte o menos fuerte», declara Aitor Francesena, al que le llaman «el murciélago, porque mis oídos son mis ojos en el agua». Aquellos que compiten en surf adaptado utilizan todos sus sentidos, «aún fallándole o faltándole alguno». «Cuando te ves en esta situación, te das cuenta que te salen sensores en todo el cuerpo», explica esta vasco de 52 años. «Cuantas más olas, más al día me pongo y entreno mis oídos y mis sensaciones, porque sin ver, veo la tabla perfectamente», recalca. Para Gallo, eso que siente se llama «surfear con sensaciones».

Aitor Francesena lo tiene muy claro: «Toda aquel que prueba el surf se engancha, porque se trata de un deporte muy exigente, y cuando consigues ponerte de pie es tal el triunfo, es tal el subidón, que engancha muchísimo».

El campeón del mundo, en sus charlas, trasmite esa pasión: «La vida es maravillosa, con discapacidad o sin ella. Y si te lo montas bien va a ser mucho más fácil de lo que la gente piensa». A las personas con alguna discapacidad les pide «que no dejen pasar la vida, que se monten en ella».

Su deporte le ha regalado algunos de los momentos más felices de su existencia, como cuando se proclamó campeón mundial por primera vez en California en 2016: «Me entrené muchísimo durante un año entero, porque era la primera vez que se celebraba un campeonato para surfistas ciegos y lo quería ganar a toda costa. A base de entrenamiento y con unas condiciones muy duras lo logré, lo gané y es uno de los momentos más importantes de mi vida».

«En el mar somos libres»

«Las personas con discapacidad -comenta- pasamos toda la vida dando explicaciones, encontrando obstáculos. Como persona invidente, tengo que estar explicando continuamente que me he tropezado por ser ciego, pero en el mar no es así». «En el mar no tenemos ningún tipo de traba arquitectónica o de obstáculo, en el mar nos sentimos verdaderamente libres», confiesa Gallo.

«Es el buen rollo, estás en plena naturaleza con algo que te aporta velocidad, el sonido de las olas. El llenazo de coger una ola es inigualable, algo que todos deberían poder experimentar, también quienes tienen alguna discapacidad», recomienda el rider vasco.

Reconoce que surfear sin ver tiene su dificultad, «pero al final, como siempre en la vida y como le pasa a cualquier persona con discapacidad o sin ella, con trabajo es posible». «El mar es un entorno muy cambiante, y teniendo una discapacidad debes adaptarte. Con el mar no puede nadie, pero es posible entenderlo e interpretarlo a base de horas y horas de trabajo», confiesa Aitor Fracesena.

El vasco aplaude la iniciativa de celebrar una prueba de surf adaptado en Las Canteras: «Esta ciudad, lo tiene todo: una buena temperatura, buen comer, el trato afable de la gente, las olas impresionantes, el agua que no es fría... Todo esto hace una mezcla maravillosa». El campeón mundial cree que la Isla sería «un lugar ideal» para montar un centro de alto rendimiento. «Somos punteros en surf adaptado y esto nos ayudaría a entrenar todo el año y seguir mejorando para llegar al top mundial, también en el resto de modalidades del surf».