Mogán acogió el pasado fin de semana la Gran Canaria PRO, en la playa de Anfi del Mar. El primero en llegar a la meta en categoría Élite masculina fue David Leiro, mientras que en féminas el primer puesto lo logró Alba Frey.

Los y las deportistas partieron de Anfi hacia la playa de Tauro y a su regreso completaron un circuito de cinco boyas antes de poder llegar a meta. En total 13 kilómetros de distancia recorrida que David Leiro, el primero de la modalidad masculina, sorteó en una hora veintinueve minutos. A este le siguió en segunda posición el majorero Jaran Rodríguez y en tercera Stefan Buday. En féminas venció Alba Frey – actual campeona de España de SUP Race en modalidad Sprint–,que estuvo acompañada en el podio por la italiana Claudia Bruschetta – ganadora de la edición de 2021– y Patricia Moreno.

El turno de la categoría sub 8 llegó a las 11:30 horas, haciéndose con la victoria Évora Rodríguez, seguida de Olivia Rodríguez y de Ciara Suárez. A las 12:00 horas se celebraron las sub 14, 12 y 10 , constando de 1,6 kilómetros de recorrido entre las playas de Anfi y Patalavaca.

La campeona de la sub 14 femenina fue Bianca Toncelli. El segundo lugar lo ocupó Elisa López y el tercero Claudia Salgado. En sub 12 masculina, el oro fue para Jaden Araña, y en féminas para Daniela Cazorla. Indara Saavedra logró la segunda plaza. Por último, Noah Díaz venció en sub 10 por segundo año consecutivo.

La prueba, organizada por la escuela Second Reef y el Ayuntamiento de Mogán, culminó esta edición con la celebración de carreras por equipos y la entrega de trofeos en la que participó el concejal de Festejos, Víctor Gutiérrez.