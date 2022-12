El fin de año de la UD Las Palmas vino a caer en un pequeño pueblo de Alicante, La Nucía, localidad al norte de Benidorm, con alrededor de 18.000 habitantes y con un equipo de fútbol que quiere tumbar esta noche (20.00 horas Televisión Canaria) al campeón de invierno de Segunda División, categoría a la que sueña con acceder esta temporada el cuadro que dirige César Ferrando, un histórico de los banquillos españoles. No habría un final de fiesta mejor a un gran año para los amarillos que la clasificación para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey y la posibilidad, no muy remota, de que un equipo de Primera visite el Gran Canaria antes de que dé comienzo la segunda vuelta, el 8 de enero, ante el Racing. La guinda a un 2022 con muchas más luces que sombras.

Si hay una figura en la que se puede personificar la clave del éxito es la de Xavi García Pimienta, cuya llegada a finales de enero en sustitución de Pepe Mel, en una apuesta arriesgada del director deportivo Luis Helguera que finalmente salió bien, propició el impulso de un equipo hecho a su imagen y semejanza, con un estilo tan definido y mejorado de una temporada a otra que ha hecho que la UD esté ahora mismo donde está, líder, desde donde ha gobernado la mayor parte del tiempo en el primer tramo del curso.

Su renovación –termina contrato el próximo 30 de junio– es la que centra ahora mismo el debate público porque nadie quiere perder al arquitecto, no vaya a ser que la obra se eche a perder. Las dos partes coinciden en que si el equipo sube, no habrá discusión, pero si no, lo que deslizan, sin dejarlo claro del todo, es que sus caminos habrán de separase. Miguel Ángel Ramírez lanzó el primer mensaje el lunes pasado antes de la comida de Navidad y el entrenador respondió ayer: es el inicio de un culebrón que se aventura largo.

Rotaciones

Mientras, Las Palmas afronta el choque frente al CF La Nucía con muchos cambios en su equipo titular, como sucediera en la primera eliminatoria frente al CD Teruel, al que la UD eliminó gracias a un gol de Pejiño en el comienzo de la segunda parte. Lo único que confirmó el técnico barcelonés en la previa es que Álex Domínguez será el portero, lo que significa que Javi Cendón deberá esperar todavía para estrenarse. La otra revelación fue que al menos uno de los filiales presentes en la convocatoria debutará, aunque no especificó quién ni si lo haría desde el inicio o no.

Joaquín, mediocentro tinerfeño y citado por García Pimienta en las últimas jornadas, tiene todas las papeletas para ser el elegido, entre otras cosas porque no sobra gente en el centro del campo si se contempla que habrá descanso para Loiodice y Mfulu.

Si no fuese él, Palanca, que agradó en la pretemporada, podría estrenarse en el lateral derecho. En cualquier caso, lo normal sería una defensa formada por Lemos, Sidnei, Enrique Clemente y Joel, que jugó sus primeros minutos en Teruel y no ha participado desde entonces.

En el centro del campo, Fabio y Moleiro podrían acompañar a Joaquín, con Álvaro Jiménez y Óscar Clemente en las bandas, aunque Pejiño también tiene opciones de partir de inicio en detrimento del ‘10’. Lo que parece claro es que Andone tendrá su oportunidad desde el arranque, toda vez que en Villarreal jugó Marc Cardona.

Enfrente, La Nucía de Ferrando viene de cinco partidos sin perder y de sumar sólo una derrota en los últimos 11 encuentros, incluido el de Copa frente al Hércules en el Rico Pérez, donde ganó con dos tantos en la prórroga (2-4). El cuadro alicantino tratará de cerrar los espacios y de sorprender a la contra: es el plan casi obligatorio ante un rival llamado a dominar por completo. Y que quiere poner la guinda a un gran año.