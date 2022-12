El Spar Gran Canaria no pudo cerrar el año en La Paterna con una nueva alegría a su afición porque no pudo con el líder de la Liga Femenina Endesa (72-92), el Valencia Basket de la grancanaria Leticia Romero. Las amarillas se repusieron al dominio inicial del bando de Rubén Burgos para llegar al descanso con esperanzas (33-40), sin embargo, no pudieron aguantar el ritmo de la escuadra taronja, a pesar de la gran actuación de Rachel Hollivay.

Primeros compases entretenidos en los que el Valencia trató de imponer su dominio sobre el parqué de La Paterna. Tras el tanteo inicial, Alba Torrens, desde el triple, abrió brecha en el marcador (4-9). Sin embargo, la base-escolta estadounidense Tyler Scaife, quien asumió la responsabilidad en el ataque amarillo, mantenía enchufadas a las chicas de José Carlos Ramos (9-11). El Valencia era un incordio desde el tiro exterior, y Leticia Romero, así como sus compañeras Raquel Carrera y Alba Torrens, se encargaron de romper el partido (9-20). Tan solo Tyler Scaife fue capaz de cortar la racha de un equipo de Rubén Burgos, intratable en La Paterna (13-22). En la recta final de este período inicial, la pívot Rachel Hollivay, desde el tiro libre, contrarrestó una acción de Lauren Cox (14-24). La propia interior estadounidense de la escuadra taronja puso la diferencia en los doce puntos (14-26). Tras la pausa, Cristina Ouviña se sumó a la efectividad valenciana desde el tiro exterior (14-29). Rachel Hollivay y la bahameña Valerie Nesbitt trataban de mantener con vida a las amarillas. Además, la checa Petra Holesinska apareció de su letargo para reducir la desventaja a la decena (23-33). El Spar estaba muy activo ante una escuadra taronja que tuvo que reaccionar para mantener a raya a su rival (27-37). Las intentonas de las chicas de José Carlos Ramos eran contrarrestadas hasta que Hollivay y Nesbitt se encargaron de reducir la desventaja hasta los seis puntos (33-39). Rubén Burgos paró el juego para intentar cortar con el ímpetu de las grancanarias. En el tramo determinante antes de llegar al descanso, la isleña Leticia Romero, desde el tiro libre, dio una renta de siete puntos al conjunto taronja (33-40). Tras la reanudación, el Valencia comenzó mandando en La Paterna (33-44). Queralt Casas siguió ampliando el parcial de las jugadoras naranjas, lo que derivó en una rápida interrupción de José Carlos Ramos (33-46). El Spar había tirado por la borda todo el trabajo del segundo cuarto, y tuvo que esperar hasta cuatro minutos para lograr su primera canasta, a través de Rachel Hollivay. A continuación, Raquel Carrera tomó el mando en el ataque de valencianas, mientras que la nombrada pívot amarilla de Columbus no dejaba que el equipo se hundiera (39-51). El Valencia estaba imparable, y Raquel Carrera fue la primera en dejar la diferencia a tan solo un paso de los veinte puntos (39-57). Una recompensa que sí obtuvo Cristina Ouviña tras responder a Rachel Hollivay (41-62). Con el encuentro casi decidido, la diferencia de veinte puntos siguió campeando en el electrónico (50-70). Tan solo Vittoria Blasigh veía canasta desde el triple frente a un Valencia, que nunca quitó el pie del acelerador (56-77). A pesar de los esfuerzos de José Carlos Ramos por hacer reaccionar a las suyas, tan solo Sika Koné y Rachel Hollivay respondían en las filas amarillas (62-81). Las amarillas intentaban maquillar el resultado, con la pívot maliense mejorando sus dígitos, pero el equipo taronja no bajaba el ritmo (66-84). Ángela Salvadores lideró el ataque valenciano en las postrimerías de un encuentro en el que las canteranas Lucía Godoy y Alexia Salvado vieron canasta para impedir una derrota con un marcador más allá de los 20 puntos (72-92).