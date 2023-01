David Vega tiene las cuerdas de su raquetas tensadas para hacer su debut en el último Grand Slam que le faltaba por participar. El teldense ya está listo para hacer su primera aparición en el Open de Australia, país en el que lleva entrenando desde comienzos de año a la espera de saltar junto a Rafa Matos a las pistas de juego de Melbourne.

A la espera de que le fijen el horario del encuentro inicial, Vega arrancará el primer Grand Slam de la temporada como los cabeza de series número 13, condición que le empareja junto a Matos con el dúo polaco formado por Hugo Nys y Jan Zielinski, los número 36 y 41 del mundo en el apartado de dobles en la clasificación ATP respectivamente.

De vencer Vega y Matos en este debut en el cuadro de dobles en Melbourne, les esperaría el vencedor del enfrentamiento entre los australianos Max Purcell –33 del mundo en dobles y 204 en indivual– y Jordan Thomson –85 individual y 456 en dobles–, frente a la pareja integrada por el argentino Guillermo Duran –72 del mundo en dobles– y el austriaco Philipp Oswald –69 en dobles–.

En caso de que los tenistas avancen en las eliminatorias del torneo, hay que destacar que están en el lado del cuadro de los segundos favoritos para alzarse con la corona australiana, el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Sallsbury, pareja con la que Vega y Matos cayeron en los octavos de final de Wimbledon por 6-4,4-6, 3-6 y 4-6.

A por otro año brillante

Cabe recordar que Vega actualmente es el número 31 del mundo en dobles, junto a el brasileño Matos, que se encuentra en el puesto 29, después de que ambos tenistas conquistaran la pasada temporada cuatro torneos: los de Sofía, Marrakech, Mallorca y Bastad.

Y si el teldense va a debutar este año en el Open de Australia uno de los motivos primordiales reside en que hace justo un año no presentaba el ranking necesario para ser uno de los integrantes del cuadro principal del torneo.

«Me afectó un poco en el plano anímico y psicológico. Me costó aceptarlo porque veía que tenía nivel, pero como tienes que conseguir un compañero para firmar en esos torneos, por ránking no pude entrar. Me quedé fuera por tres puestos y supone un palo porque también afecta al plano económico porque cuesta bastante ir a la otra parte del mundo», expresó recientemente Vega a este periódico sobre su ausencia en Melbourne el año pasado.

En cuanto al arranque del presente curso al insular todavía no se le ha presentado un día triunfante sobre las pistas. Es de reseñar que fue parte de la selección española que compitió en la United Cup a principios de año, aunque cayó en el dobles mixtos en las dos participaciones que tuvo junto a Jéssica Bouzas.

Rafa Nadal le cedió su puesto en las dos eliminatorias y de esta forma Vega pudo calzarse la camiseta del equipo español.

Junto a Bouzas cayó ante Samantha Stosur y John Peers por 6-2 y 6-3 en el duelo frente a Australia; y en el primero fueron los británicos Harriet Dart y Jonny O’Mara los que derrotaron a la pareja.

La última participación de Vega y Matos fue la semana pasada en el torneo de Adelaida en el que cayeron en cuartos de final frente al croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek –undécimo y décimo mundiales en dobles–.