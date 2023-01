Samuel Casais Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 31 años) reta mañana al FC Barcelona en el césped natural de Estadio Alfonso Murube en el cruce de octavos de los helicópteros. El Ceuta es colista en la Primera RFEF Grupo I. Tras pasar por el quirófano por una hernia, el centrocampista regresó ante el Elche en la cita del KO con unos minutos -3 de enero-. Ex del Támara y de Las Palmas Atlético, con la formación del Juan Guedes ya se cargó al Almería de Guti en Copa. No se obsesiona con la diferencia de presupuestos. Es la contienda de la modestia (4 millones) contra una multinacional (1.255 'kilos' de informe contable). "Eso es calderilla", bromea. Tiene dos ascensos -a 2ª B con el Támara y a Primera RFEF con el equipo caballa-.

Soñará con emular al trigoleador Soldevila (Intercity) ante un Barça exultante. ¿Pero qué opciones reales tiene su equipo?

Es un rival impresionante y el que todos querían en el sorteo de octavos. Barça o Madrid. Vamos a competir contra el reciente campeón de la Supercopa y dentro del campo, sueñas que todo es posible y al final son once contra once. Todo puede pasar. Hay que reconocer que son uno de los mejores conjuntos del mundo. Está complicado, pero lo vamos a luchar como hicimos ante Ibiza y Elche.

Xavi se disculpó con un "no quería faltar al respeto al Ceuta" por manifestar tras el sorteo que habían salido "favorecidos". ¿Fue un menosprecio?

La afición se siente menospreciada porque aman al Ceuta. Pero en parte, no deja de ser una manifestación normal y comprensible. Cualquier equipo de Primera querría el rival, siempre 'a priori', más débil. El objetivo es pasar la eliminatoria con la mayor facilidad. Sin embargo, en el césped las categorías no se ven y puedes tener complicaciones. Entonces, hubieses deseado que te tocase otro...

Gozó de minutos ante el Elche tras operarse de una hernia. ¿Se ve titular esta noche?

No lo tengo claro, el míster [José Juan Romero] no comentó nada. Ojalá cuente minutos para tener rodaje. Ante el Elche entré al final y deseo jugar para disfrutar con mis compañeros de una noche histórica. .

¿Qué daría por marcar? ¿Un pulmón? ¿Su vida? ¿10.000 euros?

Sería muy bonito, pero de mi vida, familia, mis cosas...No daría nada. Es fútbol. Todo el mundo sueña con marcar en este tipo de partidos: es el más importante de mi vida. Marcarle al Madrid o al Barça te hace entrar en la historia.

¿Con quién le gustaría intercambiarse la camiseta? ¿Ya se pactó?

No hemos hablado nada. Cada uno tratará de sacar lo que pueda. A mí me gustaría intercambiarla con Pedri; es canario y un compatriota. Es de la tierra. Pero no sabemos si va a venir o no. Manejan diferentes dudas. Y si no, pues alguno de los centrocampistas, como con Busquets, por su historia, De Jong, que me encanta...Competir contra estos dará la vuelta al mundo- Ojalá nos salga bien y que se hable del Ceuta.

¿Qué prefiere el Barça más poderoso, con las estrellas, o que esté repleto de rostros del filial?

Que vengan todos, el máximo de estrellas posible. Hay que disfrutar de este tipo de partidos y tratar ante todo de hacer un buen papel. Competir a tope porque nunca sabrás cuando volverás a medirte al Barça.

¿Hay prima por ganar?

No sé nada de primas. La situación deportiva no está para primas. Que la ciudad disfrute, que es un capítulo histórico y que la afición de Ceuta esté orgullosa.

Usted ya se cargó al Almería de Guti de Primera con el Támara en el Juan Guedes en la Copa. Sabe lo que es hacer de matagitantes...

En la Copa he tenido suerte, con el Tamaraceite eliminamos en la prórroga al Almería y participé ante el Granada. En esta edición, eliminamos al Ibiza y Elche pero he tenido poca presencia.

¿Qué le pasa al Ceuta en Primera RFEF?

La gente mira la clasificación y lo que hemos hecho en Copa y parece que hablas de dos equipos totalmente diferentes. Es fútbol y se va acumulando todo. Tuvimos un mal inicio, echaron a Chus Trujillo y con el nuevo técnico, llegó una reacción. Empezamos muy bien, pero llegaron las derrotas. Juegas de maravilla, pero sin resultados. Es propio de la mala dinámica, acumulas méritos pero todo sale al revés.

Se quedó un poco huérfano tras el despido de Trujillo, que fue el que lo fichó para el Ceuta hace un año y con el que logró el ascenso a Primera RFEF.

Sí, me vine con él. En esta campaña, a la cuarta jornada, no habíamos ganado, decidieron que había que cambiar de entrenador. No estábamos bien. Sin victorias y un gol a favor. En esto del fútbol, el primero que sale es el técnico. Pero se ha demostrado que tampoco era tanta culpa suya, sino que el equipo tenía gran parte de la responsabilidad.

Para que no se asuste. Presupuesto del Ceuta: 4 millones. Presupuesto del Barça: 1.255 millones...

Nada, calderilla. No estamos tan lejos.

El sueldo anual de Robert Lewandowski: 23 millones. ¿Sienta curiosidad por los datos?

Ninguna, en estadísticas nos superan en todo.

Pero en hambre, no...

Claro que no, más ganas que nosotros no van a tener.

¿Su familia acudirá Alfonso Murube?

No, las conexiones con Ceuta no son las más cómodas y el partido es entre semana.

El Barça se desplaza desde Málaga a Ceuta en helicóptero. ¿Lo ha probado?

Claro, cuando salgo de Ceuta para ir a Gran Canaria paso por Málaga y es en helicóptero. Y cuando vine, también lo usé. Es mucho más rápido. Otra vía, es barco desde Algeciras, que tampoco tiene aeropuerto. Para ir a Canarias, voy a Málaga en helicóptero y ahí ya tengo el aeropuerto para poner rumbo a Gran Canaria. El helicóptero tiene una capacidad de 15 a 20 pasajeros. Si eres residente en Ceuta es más barato. Si no eres residente, vale unos 150 euros por trayecto. Pero bueno, el problema del Barça no creo que sea el dinero.

¿Acaba contrato en junio, qué hará la próxima temporada?

No se sabe, ahora intento salvar al equipo. Deseo entrar en el once y recuperarme bien de la operación. Dejar al equipo en una posición cómoda y luego miraremos el bien individual.