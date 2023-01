Paché: «Dejé el fútbol por la Lucha, que para mí lo es todo»

¿De dónde proviene el apodo de Paché?

Mi padre trabajaba en el Ayuntamiento y tenía un compañero que le decían Paché y como yo solía ir muchas tardes con ellos para hacer trabajillos de fontanería, mis amigos empezaron a llamarme Paché el Chico y con Paché me quedé. Como anécdota puedo contar que unos 25 años después de aquello me encontré con un nieto de aquel amigo de mi padre y cuando me dijo que a su abuelo le apodaban igual que a mí, le conté la historia de cómo me pusieron este apodo a mí por él.

¿Cómo empezó su andadura en el mundo de la Lucha y qué significa para usted?

Dos compañeros míos, Carmelo Marrero, que en paz descanse, y Antonio Medina me animaron a empezar en la Lucha, porque por aquel entonces yo estaba metido en el fútbol. Al final me convencieron y ya me quedé fijo. Me atrajeron desde el principio las mañas de este deporte, me encantaba y así ha seguido siendo hasta hoy en día. En el Unión Gáldar estuve un total de 42 años y otros cinco en Guía, en el Ramón Jiménez. Para mí la lucha lo es todo.

Sólo dos clubes en su vida en una dilatada trayectoria como la suya no es lo habitual, ¿se considera un hombre de club?

Cuando dejé el Unión Gáldar la verdad es que estaba bastante quemado; llevaba cerca de dos meses sin querer saber nada de la lucha cuando mi buen amigo José Pérez me convenció para ayudarle a sacar adelante el equipo sénior del Ramón Jiménez y evitar que desapareciese su escuelita. Hice todos los trámites con el concejal de Deportes y, con dos o tres compañeros, pusimos en marcha este club que todavía está activo hoy en día.

¿Qué tipo de luchador era?

Yo era de la cola, uno más, aunque siempre tiraba a alguno y eso me podía reportar 100 o 150 pesetas de aquella época; así conseguía tener dinero para mis vicios, que eran pocos.

En la época dorada del Unión Gáldar, ¿cuál fue el puntal que más le costó fichar y el qué dio un mejor rendimiento?

La verdad es que ninguno en particular. Recuerdo que el fichaje del Pollo de las Parcelas resultó todo un acierto en su momento, le fichamos a media temporada porque no estaba contento en Lanzarote. Todos en general dieron un buen rendimiento, por ejemplo el Pollo de la Herradura vino como un desconocido y terminó siendo un gran puntal A.

¿Cuáles son las personas más importantes en la historia de la dirección del Unión Gáldar?

José Santiago López Vega estuvo muchos años en el club conmigo y llegó a ser presidente; era un todoterreno, un hombre que siempre lo dio todo por el club y al que siempre he admirado. Otra de las personas que más me ha ayudado en aquella época, encargándose de los reconocimientos médicos fue Antonio Ramos Gordillo, que era una persona que siempre me animaba en los momentos en los que estaba decaído para que no dejase el club y con él siempre estaré agradecido.

¿Qué significa el homenaje que le brinda mañana el mundo de la Lucha en Gáldar?

Me llevé una gran alegría al conocer que después de tantos años se hayan acordado de mí. Ya hace algunos años el Ayuntamiento de Gáldar me dio la Medalla de Plata de la ciudad. Se lo agradezco al Unión Gáldar y tanto a la consejería de Deportes del Ayuntamiento como al alcalde, Teodoro Sosa. Me siento reconocido no sólo por la gente de mi pueblo, sino también por la del resto de los equipos. Estoy orgulloso por todo ello.

¿Cómo son los derbis del Noroeste como el que va a servir para brindarle el homenaje?

En la primera vuelta no cabía ni un bicho en el terrero. En los viejos tiempos, cuando Gáldar y Guía, se enfrentaban a algún equipo de aquí, siempre iban los aficionados de un equipo a los partidos del otro y viceversa para animar al equipo rival. En una ocasión se llegó a tener que suspender una luchada por las peleas entre aficionados del público. Eso afortunadamente ya no se ve.

¿Cómo ha evolucionado la Lucha en estos años?

Este deporte ha mejorado en instalaciones, hay muchos más chiquillos practicándola gracias a la ayuda del Cabildo, que pone monitores en los colegios. Lo que no me parece tan bien es que los ascensos y los descensos dependan del dinero que tengas para fichar. Además, los clubes de Tenerife y Fuerteventura siempre han recibido ayudas cuando han tenido problemas, al contrario que los de aquí. Es un acierto también que se haya apostado por las mujeres en la Lucha, hay niñas que agarran mejor que algunos niños.

¿Cuál ha sido el mejor luchador que ha pisado un terrero?

El Pollito de la Frontera fue el mejor luchador de su época, porque los tiraba a todos, pero es que a él le tocó una etapa en la que todos los grandes estaban ya en el declive de sus carreras, como Parri, Loreto IV, Pedro Cano, Tonono o el Pollo del Callejón, pero que eran luchadores de su talla.