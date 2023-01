El exjugador de la UD Las Palmas, Jesé Rodríguez, recientemente se ha desvinculado del MKE Ankaragücu poniendo fin a su etapa en Turquía, que ha durado seis meses, tras su llegada al país otomano el pasado mes de julio.

En la actualidad el futbolista se encuentra sin equipo y distintos medios de comunicación lo han situado en la órbita del Elche, último clasificado de Primera División y del Real Zaragoza, de Segunda División.

En una entrevista concedida al programa de la Cadena SER, 'El Larguero' ha confesado que “cuando me retire me gustaría ser entrenador".

El grancanario ha aprovechado para valorar del fútbol actual y de la suya propia.

Sobre la imagen que tiene la gente de él, cree que “ la gente me ha catalogado en un momento en el que cometí algún error por ser joven y no tan maduro como me considero ahora. En el camino vas aprendiendo y la vida te va golpeando. Lo importante es reconocer cuando te equivocas y aprender de ello. Utilizar lo que has fallado en la vida y en el fútbol profesional. Creo que la gente me ve de una manera que no es.”

Además, ha afirmado que echa de menos el fútbol español. “Me gusta y yo sigo toda la Liga. Veo partidos de Segunda División. Veo partidos de Primera. Veo partidos de la Premier, de otras ligas... Veo mucho fútbol. La gente a lo mejor piensa otra cosa, pero cuando me retire me gustaría ser entrenador", afirma.

Sobre cómo ve al Real Madrid dice que "todavía queda mucha liga, pero yo creo que está ahí para pelearla. Confío de que la va a ganar. Nunca hay que darlo por muerto en ninguna competición, es el mejor equipo del mundo. Me dio todo desde pequeño y estoy muy agradecido con ellos, con Florentino Pérez y con todas las personas que estuvieron ahí en el club".

Nuevo trabajo en Mediaset España

Ahora, tras haber puesto fin a la aventura turca y después de haber regresado junto a Aurah Ruiz y su hijo, Nyan, a Gran Canaria, el deportista ha vuelto a coger un avión (esta vez con destino Madrid) para participar en un ilusionante e inesperado proyecto que Rodríguez ha emprendido alejado del campo de fútbol.

Jesé Rodríguez ha sorprendido a los más de 2 millones de seguidores que acumula en Instagram mostrando una inesperada faceta que hasta el momento era desconocida: la de comentarista.

El delantero grancanario ha aceptado la propuesta que le han lanzado desde Deportes Cuatro para retransmitir el partido PSG - All Star Arabia, junto a Manu Carreño y Aritz Gabilondo. Para ser la primera vez de Rodríguez, el deportista se ha defendido a las mil maravillas y ha comentado el encuentro con una sorprendente soltura.

"Un placer vivir esta experiencia con estos dos fenómenos. Muchas gracias" escribe el canario junto a una fotografía con Carreño y Gabilondo.