Lisbet Arredondo estará de baja al menos tres semanas y el Haris ya busca un nuevo refuerzo

La receptora del Tenerife Libby's Lisbet Arredondo será baja durante al menos tres semanas, después de que los servicios médicos del club confirmaran que la jugadora sufre una luxación en el codo izquierdo producto de un lance fortuito producido el domingo en el partido que enfrentó a su equipo con el Sayre, en Gran Canaria. Se trata de un pronóstico “provisional” a expensas de lo que determinen los resultados de la resonancia realizada ayer “para esclarecer el alcance real de la separación de los dos huesos” y las recomendaciones médicas a seguir tras conocerse el estado en el que se encuentran las zonas lastimadas.

En cualquier caso, el club a tomado la determinación de “sondear el mercado en busca de una jugadora de garantías” para suplir a la cubana el tiempo necesario de su recuperación y “de cara a los próximos compromisos de la Copa de la Reina, la CEV Champions League y la Liga Iberdrola”, teniendo muy en cuenta que “no vamos a dejar sola ni tirada a Lisbet, no es nuestra política y así vamos a seguir”, enfatizó el presidente del club David Martín.

En un un principio “serán como mínimo dos o tres semanas, pero este tipo de lesiones se pueden prolongar hasta los tres meses. Hasta que no veamos la gravedad y que no haya nada roto a nivel muscular, pues no podemos concretar el tiempo aproximado de recuperación”, añadió.

El dirigente tinerfeño reconoció que “todo el equipo está muy preocupado y ella la primera, claro. Dese cuenta que es una jugadora que siempre quiere estar en todos los partidos, que tiene una gran ambición deportiva y está pensando siempre en sus compañeras y en luchar todos los títulos”, afirmó.

Lógicamente “Lisbet está afectada, pero bueno, por parte del club lo que queremos es que se recupere pronto, que el codo quede bien, que pueda estar lo antes posible. Ojalá pueda ser en esta temporada y si no, pues la siguiente. Nosotros también estamos afectados como club y por la persona que es Lisbet y todo lo que significa para nosotros”, explicó.

A la pregunta de que si esta baja echa por tierra todos los planes a corto plazo del equipo, David Martín no dudó en confirmarlo, “sí, porque es una jugadora referente en el proyecto y que ya lleva con nosotros desde 2020. En nuestra mente está que ella pueda retirarse en el club. Ahora a corto plazo, claro que nos afecta. Hay que sobreponerse a las adversidades” y que esto sirva también “para las demás jugadoras puedan crecer y den un paso hacia adelante”.

En cuanto a los fichajes, “no descartamos sondear el mercado, pero no solo por el problema de Lisbet, sino porque nos gustaría meter un poquito más de competencia en el grupo. Estamos sopesando el poder incorporar a una jugadora próximamente. Intentaremos fichar a una jugadora de garantías para la Copa de la Reina, las últimas jornadas en Europa y el tramo final de la temporada”, confirmó.

El presidente del Tenerife Libby's apuntó que “siempre miramos el mercado porque puede aparecer de forma inesperada un perfil muy interesante apropiado para nuestro equipo”.

Pero “lo primero que deseamos por encima de todo en estos momentos es que Lisbet se recupere porque es una jugadora es muy importante. El club se compromete a que ese codo vaya a quedar bien y apto para que no le repercuta no ya solo en su vida deportiva, sino en su vida personal. Esto pasa en otro club y al final se extingue el contrato de una forma u otra antes de tiempo”.