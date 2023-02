Gran Canaria seduce a la élite

Los corredores de montaña se dejan ver estos días por los senderos de Gran Canaria. Muchos de los élites extranjeros que van a participar en cuestión de diez días en algunas de las modalidades de la Transgrancanaria, que se disputa entre el 22 y el 26 de febrero, ya se encuentran en la Isla reconociendo el trazado, como el polaco del equipo Salomon Internacional, Bart Przedwojewski, que desde el pasado lunes disfruta del clima isleño junto a un grupo de amigos, o su compañera de marca la estadounidense Courtney Dauwalter, la gran sensación de esta edición que aterrizará en Gran Canaria este fin de semana.

El grupo de corredores del país centroeuropeo, entre los que se encuentran Florian Pyszel, entrenador del equipo Adidas Runner City, y Marcin Rzeszótko, que corre bajo el patrocinio de Buff y The North Face, se hospedan en una casa del municipio de San Mateo, donde han montado su particular centro neurálgico para realizar rutas por la Cumbre. Los atletas enseñan a través de sus redes sociales las posibilidades de practicar deporte al aire libre en pleno mes de febrero mientras en su país la temperatura no supera los 6 grados centígrados. Tanto Przedwojewski, uno de los mejores trail runners del mundo, como Pyszel y Rzeszótko estarán presentes en el Kilómetro Vertical El Gigante y la modalidad Starter.

No son, ni mucho menos, los únicos llegados desde el extranjero. Los corredores escandinavos aprovechan, como sus paisanos turistas, para pasar largas temporadas invernales en la Isla bajo el calor. Es el caso del componente del equipo Hoka Finland Juho Ylinen, quien desde hace ya más de un mes duerme en un alojamiento del barrio capitalino de Tenoya. El corredor profesional ha aprovechado su estancia para participar en la Cronotrail Almendro en Flor de Tejeda y en la Fénix Trail, consiguiendo sendas victorias de forma aplastante. Ylinen es uno de los principales favoritos de la Maratón, en la que aspira a mejorar su quinto puesto de la general alcanzado en la edición del pasado año.

Por la Isla también están estos días las suecas Johanna Astrom, del team Arcteryx, y Fanny Borgstrom, atleta de The North Face, quienes en sus redes sociales comparten sus entrenamientos de trail por el municipio de Tejeda y de ciclismo por las carreteras del Sur. La primera de ellas va a estar en la línea de salida de la Maratón el próximo 24 de febrero, mientras que su compañera de viaje le hará la asistencia. Otra de las suecas que ha visitado la Isla esta semana es Anna Carlsson, del Asics Team, que se declara una enamorada de Tejeda, donde aprovechó para correr y comer helados. La nórdica, que será de la partida en la Transgrancanaria Classic, ya está de regreso a su país después de hacer 268 kilómetros y 13.600 metros de desnivel positivo por Gran Canaria.

Pau Capell y Abel Carretero

La avanzadilla de todos ellos la dio el cuatro veces ganador de la Transgrancanaria Classic, Pau Capell, quien hace un par de semanas regresó a la Isla donde asegura sentirse como en casa. El barcelonés reconoció los 128 kilómetros de la prueba reina, en especial los nuevos tramos en los municipios de Arucas y Tejeda. El atleta del equipo The North Face afronta esta edición con el objetivo de volver a ser el corredor que fue antes de la lesión que le obligó a pasar por el quirófano en julio de 2021. Junto a él estará el también catalán Abel Carretero, a quien la pasada semana se le vio por los senderos de la Isla acompañado del rumano Raúl Butaci. Ambos han decidido en esta edición dar el salto a la larga distancia.

Y para este fin de semana se espera la llegada de la estadounidense Courtney Dauwalter, que ya es considerada la mejor corredora de ultradistancia de la historia gracias a sus 16 victorias en las últimas 18 carreras disputadas -en las otras dos se vio obligada a abandonar- y, sobre todo, a que lucha de tú a tú con los hombres al plantarse en el top ten de la clasificación general en carreteras tan importantes como UTMB o Diagonale des fous, en la isla oceánica de Reunión. La norteamericana del Salomon Internacional tiene previsto reconocer los senderos de la Isla durante los doce previos a la Transgrancanaria Classic, donde parte como principal favorita para hacerse con la victoria entre las mujeres y, quien sabe, colarse entre los primeros de la clasificación general.

La presencia de los corredores profesionales y de élites pone de manifiesto las bondades de Gran Canaria, que es un escenario ideal para la práctica de este y otros deportes en pleno invierno. El buen tiempo no sólo atrae a los mejores, sino también a cientos de corredores populares que durante sus vacaciones dedican un tiempo a correr por las montañas de la Isla.