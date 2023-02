Jorge Rivero, a machete

Una remontada a la antigua usanza, una gesta más propia de otros tiempos. Así, hace unas semanas, Jorge Rivero, carnicero de profesión, conseguía hacerse con el trofeo que distingue al máximo tumbador de la Liga Cabildo de Tercera Categoría de Lucha canaria. Dos puntos le separaban de lograr esa distinción en la última luchada. El bregador del modesto Vecinos Unidos Agua de Firgas dio en tierra con hasta ocho luchadores de Los Guanches para dar la victoria a su equipo en una apasionante luchada (11-12) y, de paso, conquistar el galardón individual.

«Antes los equipos solían formarse con un solo puntal y se completaba con gente de la casa, con luchadores que iban apareciendo; era más normal que un solo hombre tirase a todos los integrantes del contrario», explica Rivero, quien apostilla que en la actualidad no resulta tan habitual verlo porque «los equipos suelen tener todos a chicos fuertes de cola y un puntal arriba que ayude». «Es la primera vez que me ocurre. No es que me haya visto solo, sino que ese día me salieron las cosas bien y pude ayudar a los míos tumbando a ocho contrincantes», recalca Jorge.

Recuerda el luchador del Vecinos Unidos Agua de Firgas que en la lucha de ida contra el mismo rival, Los Guanches, sucedió lo mismo: «También me quedé solo y tumbé a ocho rivales, pero en aquella ocasión en el rival no me conocían tanto y no tuve que realizar el trabajo de desgaste al que hice frente en el enfrentamiento de vuelta». Reconoce que recuerda que hubo momentos «en los que creía que no podía más, pero con los ánimos de la afición pude tirar para adelante».

Al ser destacado C y competir en la Tercera Categoría, el mandador tuvo que esperar hasta estar tres puntos por debajo para que pudiese saltar el héroe del Firgas a la arena, quien empezó a intentar sumar todos los puntos posibles, aunque reconoce que pasó por momentos en los que su cabeza le decía que no iba a poder ganar él solo la luchada.

Para añadirle más épica a su gesta, la victoria se producía en el terrero de Los Guanches, de reducidas dimensiones, lo que hacía que palpase más el aliento de los aficionados. «Se notaba mucho el bullicio de mi gente animándome y de la gente del adversario haciendo lo propio con los suyos», rememora el tumbador.

«Siempre estuve en equipos parejos en los que no me vi obligado a tener que tumbar hasta ocho contrincantes»

Jorge Rivero nunca había imaginado lograr el título de máximo tumbador de la temporada, «ya que hasta ahora siempre he estado en equipos bastante parejos en los que no me he visto obligado a tener que hacer estas hazañas, ni he tenido que ser yo solo el responsable de un equipo».

«A la hora de subir o bajar de categoría no te convalida el haber sido el máximo tumbador, sino la cantidad de luchadores que tires y en ese sentido lo ideal es tumbar a gente de tu categoría; en mi caso he tirado a bastantes libres, pero no demasiados destacados C, por lo que no creo que tenga números suficientes para subir», comenta el luchador del Vecinos Unidos.

«Prefiero disputar una semifinal o una final con mi equipo que volver a conseguir ser el máximo tumbador»

En su opinión, su club tiene potencial para estar todavía más arriba, «aunque no nos han salido bien del todo las cosas». «La verdad, prefiero que estemos en una final o en una semifinal que llevarme yo otra vez el galardón de máximo tumbador», reconoce.

A pesar que de pequeño probó en múltiples disciplinas deportivas como la natación, el fútbol o el baloncesto, una luchada amistosa organizada en 2002 por su hermano Jaime -actual presidente del Club Lucha Castro Morales- con motivo del Día de Canarias en un colegio fue el detonante de que se decidiera definitivamente por este deporte vernáculo. Ahora, con 34 años, mira con optimismo al futuro: «Cada vez los luchadores aguantan más años luchando, hay destacados B y A que sobrepasan los 40 años; mientras el cuerpo aguante voy a intentar seguir dando guerra en este deporte».

Futuro padre orgulloso

Nada sería igual en la vida de Jorge sin la presencia de Carmen, su novia, futura mamá de Manuel, el hijo de ambos que verá la luz en abril y al que el luchador del Vecinos Unidos desea dedicarle todos sus éxitos en el terrero. «Tengo que agradecer la paciencia que ella tiene conmigo, «aguantando mis dolores o las malas caras en esos momentos en los que no salen las cosas».

El luchador del Vecinos Unidos regenta la Carnicería Rivero, en Valleseco, porque «con la Lucha no da para vivir». «La suerte que tengo es que el negocio es de mi propiedad y tengo la posibilidad de ajustar mis horarios para poder ir a las luchadas y a los entrenamientos, además de contar con un muchacho para cubrirme cuando no estoy», señala.

Cuatro entrenamientos a la semana, dos de lucha y otros dos con el preparador físico, más el día de competición. Un calendario que a veces resulta complicado compaginar con el trabajo en la carnicería, aunque él lo sobrelleva bien. «Carne fresca del país, chorizos parrilleros y de untar similares a los de Teror y unas buenas hamburguesas», las especialidades de su negocio.