Abdellah Akhouch y Marta Cabrera, atletas del club UAVA, se adjudicaron hoy el triunfo en la categoría absoluta en la trigésima edición del Cross Urbano La Candelaria de Ingenio, sobre una distancia de 6.300 metros. Participaron cerca de 600 atletas, entre todas las carreras que se recogían en el programa del evento (unos 200 en las categorías de mayores y el resto en las de menores).

Abdellah Akhouch, corredor sub 23, invirtió un tiempo de 18 minutos y 23 segundos. Tras él entraron en meta dos séniors; José Antonio Cazorla, del mismo equipo, terminó segundo (19:18) y Filipe Costa (20:13), tercero.

En féminas, triplete del UAVA. Resultó ganadora Marta Cabrera, con un crono de 24 minutos y 52 segundos. Entró en meta por delante de Atteneri Rivero (25:00) y Maribel García (25:01).

En la distancia de 4.500 metros, con 129 inscritos, ganó Víctor Seijas (14:09) con un crono de 14 minutos y nueve segundos; tras él se situaba otro veterano M-40, Joel Quintana (14:23), ambos bajo la disciplina del Club UAVA; Isaí Sosa, del club Spartrail, fue tercero con 14:45. En mujeres, ocuparon el podio la sub 23 Ylenia Ramos (UAVA), vencedora con 16:56; la veterana W-40 Nuria Torreira (UAVA), segunda (16:57); y la veterana W-40 Concepción Espino, tercera (17:43).

Los menores tuvieron protagonismo en el Cross Urbano La Candelaria de Ingenio. En su mayoría, los jóvenes atletas pertenecían a clubes, colegios y escuelas de atletismo de la zona sur. En la categoría sub 18, en masculino, los tres primeros fueron Derimán Santos, Arturo Martínez y Saúl Nolasco, todos ellos del UAVA; y en féminas vencía Dara May de la Nuez, del IES Ingenio.

En la sub 16, Juan Alejandro Benítez (UAVA), Yesael Toledo (IES Ingenio) y Anyelo Toledo (IES Ingenio) se subieron al cajón de chicos; y María Tatiana Suárez, África Rodríguez y Alexia Pérez, todas del UAVA, al de chicas.

En la sub 14, Miguel López y Florencia Santana se erigieron en ganadores; en sub 12 vencían Borja Acosta y Nyoma Chukwuma; en sub 10, Unai Ramírez y Julia Arisqueta; y en sub 8, Pablo Rodríguez y Alma Moreno.