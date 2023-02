Anton Dahlberg y Lovisa Karlsson recuperan la primera plaza en la Lanzarote International Regatta tras ganar una nueva regata con grandes olas y viento. Esta victoria permite a los suecos superar a los exlíderes, los españoles Jordi Xammar y Nora Brugman, que no pudieron competir hoy después de que Nora se hiciese daño saliendo al campo de regatas: “Afortunadamente la fisioterapeuta de la federación española ----Pilar Clapes- ha hecho un gran trabajo para que mañana esté al cien por cien, ¡y ya estoy a tope!”, ha señalado. A pesar de ello, los puntos de hoy se convierten en su descarte por lo que los españoles se mantienen en el podio y pasan al segundo lugar de la general, con 11 puntos de ventaja sobre sus compañeros de equipo Silvia Mas y Nico Rodríguez. La catalana y el gallego están realizando un gran trabajo en Lanzarote, logrando estar siempre en el Top 10 de todas las regatas que la flota de 470 ha disputado en estos tres días de competición.

“Estamos contentos porque al final nuestro objetivo es intentar sumar tiempo juntos y no cometer grandes errores y eso lo estamos cumpliendo. Estamos compitiendo bien en una flota en la que están prácticamente todos los mejores del mundo, sólo faltan uno o dos barcos del top 10. Han sido dos días de mucho viento y mucha ola que sin duda nos han puesto a prueba. Son días en los que se puede romper, volcar y tener errores que te saquen del campeonato. Volver sin grandes descartes y sin cometer grandes errores es para estar contentos”, explica Nico Rodríguez.

Medalla de bronce olímpico en Tokio junto a Xammar, el gallego tiene las cosas claras: “Somos un equipo que lleva poco tiempo navegando juntos y todavía nos queda trabajo por delante. Se trata de ser consistentes y ver que competimos a un alto nivel. Todas las regatas son importantes ahora y la Lanzarote International Regatta nos la estamos tomando como lo que es: una regata seria, importante, con un equipo bien montado como estamos viendo. Estamos contentos con el proceso que estamos siguiendo”.

Viento de hasta 26 nudos y olas de tres metros han sido las condiciones que hemos visto este domingo en la tercera jornada de competición de la Lanzarote International Regatta. La flota de 470 han llegado a completar una manga mientras que los 49er y 49erFX no han podido competir debido a la calima, el polvo procedente del Sahara que está afectando a las Islas Canarias y que imposibilidad una buena visibilidad.

Sin pruebas para FX y 49er

El oficial principal de la Lanzarote International Regatta, Ricardo Navarro, lamentó que no fuera posible haces más regatas. “Hemos tenido mucho viento hoy, quizás más de lo que nos gustaría, pero la razón por la que no hubo más pruebas fue la calima. En nuestro deporte trabajamos en contacto directo con la naturaleza y, a veces, la naturaleza dice que no podemos navegar”.

Mientras tanto, dos equipos británicos continúan ocupando el primer puesto en las flotas 49er y 49erFX: James Peters y Fynn Sterritt y Freya Black y Saskia Tidey, respectivamente.

Mañana, último día de regatas para estas tres clases

Esta tarde incluso los vuelos de entrada y salida de Lanzarote se han retrasado por los efectos de la calima. Si el polvo del Sahara se disipa durante la noche y mejora la visibilidad, el plan es hacer una manga con toda la flota y luego la Medal Race, con solo los 10 primeros clasificados en los 470, 49er y 49erFX.

Este evento internacional organizado por Marina Rubicón cuenta con el apoyo de la Real Federación Canaria de Vela y es posible gracias a los patrocinios institucionales de Promotur Turismo de Canarias con la financiación del Fondo REACTEU y de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), así como a la colaboración pública del Ayuntamiento de Yaiza y de las entidades privadas Dinghycoach, Naviera Armas y Cabrera Medina (Cicar).

Clasificación provisional 470. Lanzarote International Regatta. Día 3

1. Dahlberg/Karlsson (SWE), 7+5+1+2+1+(9)+1=17

2. Xammar/ Brugman (ESP), 3+3+12+1+2+2+(DNC/33)=23

3. Mas/Rodríguez (ESP), 1+7+7+(8)+8+6+5=34

… hasta 32 clasificados

Clasificación provisional 49er. Lanzarote International Regatta. Día 3

1. Peters/Sterritt (GBR), 4+3+2+2+3+(23)+3=17

2. Dunning Beck/Gunn (NZL), (15)+7+8+8+7+2+1=33

3. Przybytek/Piasecki (POL), (12)+5+9+9+2+9+7=41

… hasta 29 clasificados

Clasificación provisional 49erFX. Lanzarote International Regatta. Día 3

1. Black/Tidey (GBR), 1+(12)+2+4+1=8

2. Germani/Bertuzzi (ITA), 5+(6)+1+1+6=13

3. Roble/Shea (USA), 4+(18)+3+8+4=19

… hasta 30 clasificadas