Mujeres referentes en el deporte canario

Cinco preguntas para cuatro deportistas referentes con el objetivo de visibilizar la evolución de la situación de las mujeres dentro de sus disciplinas a lo largo de las cuatro últimas décadas. La lucha por la igualdad de género no cesa y, a pesar de que ellas defienden que la mejoría es patente, también advierten de que queda mucho camino por recorrer para encontrar la paridad entre hombres y mujeres. Las cuatro coinciden en que hay que derribar los estereotipos que frenan las posibilidades de progreso tanto mediáticamente como el acceso a puestos de responsabilidad.

El machismo invade el día a día. ¿En dónde se lo encuentra usted? ¿Está a favor del 8-M? La lucha feminista son 365 días al año... ¿La situación de la deportista ha mejorado en las últimas décadas? ¿Qué tipo de iniciativas y soluciones mejorarían a la mujer? ¿El deporte sirve como conductor educativo en la igualdad?

Rita Hernández

1969 (décadas 80, 90 y 00)

«La educación desde la base soluciona la ignorancia»

Rita Hernández fue la pionera en Canarias en una pista de balonmano. Olímpica en Barcelona 1992, apuesta por «la educación desde la base para solucionar la ignorancia» que rodea a las capacidades de la mujer en el deporte. «Todavía hay gente que cree que no somos capaces de hacer según qué deportes», incide la hoy trabajadora especializada en salud y deporte en su pabellón homónimo. Hernández cree que a pesar de que con el paso de los años la situación de las deportista «haya mejorado» por «la mayor participación», lo que asentó «las bases del profesionalismo», todavía hay aspectos a mejorar en el futuro. «Tenemos que acceder a puestos de responsabilidad y romper la brecha salarial entre géneros», subraya. Aun así, también rompe una lanza a favor de las ventajas que da el deporte. «Es un espacio en el que el machismo no está tan patente porque hay valores como el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia que inciden en la mejoría de la desigualdad entre géneros». Por último, defiende la «reivindicación» que representa el 8-M.

Silvia Navarro

1979 (Décadas 90, 00,10 y 20)

«El Día de la Mujer no es solo el 8-M, son todos»

La sempiterna portera de la selección española y el Rocasa Gran Canaria es un claro ejemplo de mujer que tiene que derribar constantes barreras en su día a día para conciliar deporte y vida personal. «Me levanto todos los días a las 6.45 horas para hacer mi trabajo de recuperación en casa -está lesionada del ligamento de su rodilla-, voy al colegio a llevar a mi hijo, después al gimnasio, vengo a casa a hacer la comida, más tarde la actividad extraescolar. Las mujeres llevamos el peso de la casa por tradición generacional, así que el 8 de marzo no es el Día de la Mujer, son todos porque no tenemos ni un fin de semana de descanso», denuncia. También pone de relieve que «la situación ha mejorado» en comparación con la época de Rita, pero que «los deportes masculinos que se enseñan desde el colegio son una tarea a corregir». Porque para ella la educación lo es todo y pone como ejemplo a su hijo. «Trata por igual a las personas. Un día le dijo a otro niño que su madre hacía exactamente lo mismo que los hombres y que ella no tenía la misma repercusión».

Rosi Sánchez

1974 (Décadas 90 y 2000)

«Si hubiera sido hombre con mi carrera sería millonaria»

Rosi Sánchez fue la gran estrella del baloncesto en los años entre siglos con el Sandra y la selección española y no obvia que «cuando jugaba había mucho machismo» y se pone ella mismo como paradigma de las desigualdades. «Si hubiera sido hombre, con la carrera que hice, hoy sería millonaria», asume con una carcajada de resignación. La hoy directora de la sección femenina del CB Gran Canaria no ve «tanta desigualdad» y tira de positividad: «Todavía estamos en la oscuridad pero se ve luz al final del túnel». Piensa que la situación de la mujer «ha mejorado» respecto a cuando ella jugaba. «Ahora la Liga es 100% profesional y es un avance», aunque «no se puede comparar con lo que rodea a los hombres a nivel mediático y salarial», resalta. Como solución de mejoría en el futuro, opta «porque los medios de comunicación no bajen la guardia y se promuevan los apoyos económicos públicos y privados porque, si no, es un círculo cerrado». Defiende asimismo que «los referentes son indispensables para que la repercusión social sea sólida».

Leonor Rodríguez

1991 (Décadas 2010 y 20)

«Tenemos que valorar a las personas sin mirar su sexo»

Leonor Rodríguez es una mujer de mundo. Canterana del CB Islas Canarias decidió estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Florida la carrera de nutrición humana y dietética; y posteriormente lleva una trayectoria por Girona, Cracovia, Çukurova, Schio y Salamanca. Para la grancanaria, con su currículum, uno de los grandes retos que tiene como mujer es «encontrar la transición laboral», que equipara el hecho de ser deportista con «la posibilidad de ser madre». Cuestiones que son más difíciles e intrínsecas para el género femenino. Por ende, Magic Leo, incide en que: «Hay que valorar a las personas sin mirar su sexo. Se debe valorar siempre el trabajo y la valía de la persona sin tener que juzgar su género». Abraza la visión de que «ha habido mejorías con los años», pero «queda mucho por mejorar». Para ello, la alero le da valor a la sedimentación de «las referentes, para que las niñas tengan en quién mirarse y sepan qué mensaje deben escuchar y no solo se fijen en las figuras masculinas». Espera «mayor visibilidad» por parte de los medios.

Rita Pulido

1945 (Olímpica en Roma 1960 y Tokyo 1964)

«Mi padre no vivía cuando la foto de Roma, pero si la llega a ver me quita del mundo»

Rita Pulido fue parte de la expedición española a los Juegos Olímpicos de 1960 celebrados en Roma, los primeros a los que acudían mujeres defendiendo al país. Dieciséis fueron las mujeres y ella una pionera. Dominaba la piscina a su antojo y en la capital italiana tuvieron lugar dos hechos que ponen de relieve la cosificación de la que fue víctima involuntaria. A la vez que batía el récord nacional en los 100 metros, la grancanaria era fotografiada en la Villa Olímpica junto a su amigo Julio Cabrera Balsa, que posaba su cabeza sobre las piernas de la nadadora. Apareció en la revista Life y esa instantánea pasó a la historia. «No me hizo ninguna gracia cuando la vi publicada porque acababa de empezar a salir con el que después fue mi marido. Julio era un gran amigo y lo sigue siendo, hace poco en un almuerzo incluso repetimos la fotografía, pero por entonces me dio mucha vergüenza», explica hoy la nadadora de 78 años, que además incide: «Mi padre no vivía cuando la foto, pero si la llega a ver me quita del mundo». Rita descarta haber vivido episodios machistas en su década. «Algún comentario y que me cedieran el paso, pero en la piscina éramos como una familia», subraya. Sobre la evolución de la mujer en el deporte, ve «que ha mejorado», pero espera que «todas tengan las mismas oportunidades que los hombres».

Thais Henríquez

1982 (olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012)

«La ‘sincro’ puede ser el ejemplo para trazar puentes con la igualdad de género»

Thais Henríquez es una de las grandes referentes del deporte olímpico con sus dos medallas en los Juegos de Pekín y Londres. Ahora, como miembro del Observatorio de la Igualdad y de la Comisión de Igualdad de la Real Federación Española de Fútbol y vocal de la Junta Directiva de la RFEF, tiene la responsabilidad de velar por los valores que salvaguarden a las mujeres en el fútbol y que su mensaje sea transversal a otros deportes. Ella, como adalid de la sincronizada, cree que al ser un deporte considerado femenino y que está abriendo la puerta a la incursión de los hombres, «puede ser el ejemplo para trazar puentes con la igualdad de género» y que se utilice en la vía con el sentido contrario. La grancanaria también aboga por «una mayor cobertura mediática» para que se pueda «consumir» el deporte que practican las mujeres, «porque si no, es la pescadilla que se muerde la cola». Además, pone el punto de mira en las escuelas. «Hay que cambiar desde la raíz para que se diluya la desigualdad», un ámbito donde el deporte «es fundamental para ello debido a sus valores».

Marta Marrero

1983 (tenista y padelista)

«Me gustaría estar protegida por haber decidido ser madre, soy autónoma»

Marta Marrero comunicaba el pasado diciembre que se retiraba temporalmente del circuito mundial de pádel porque había decidido «ampliar la familia». Una decisión «complicada» y que se tomó «valorando muchos factores». Por ello, la aruquense expresa que: «Me gustaría estar protegida por haber decidido ser madre, al final el pádel es mi medio de vida y soy autónoma. Ahora los patrocinios se cortan y los que se mantienen son en otro ámbito de colaboración. Dejas de poder hacer nada y ahora genero muy poco», expone la jugadora, que un día decidió dar un paso a un lado y dejar las pistas de tenis para embarcarse en el mundo del pádel y convertirse en la número 1 mundial. ¿Posibilidad de volver en el futuro? «La intención es esa, pero el proceso no es nada corto. Sigo entrenando para mantenerme en forma, pero tengo que verme cuando esto ocurra», reafirma Marrero, que pone al pádel como ejemplo de conquista de equidad entre géneros: Precisamente el año pasado en el 8-M las mujeres conseguimos que el reparto de premios fuera el mismo para hombres que para nosotras». Una situación que sabe que «en el tenis no ocurre», aunque «han mejorado» respecto a cuando ella era capaz de alcanzar unos cuartos de final de Roland Garros. Aun así, «hay cosas que mejorar, como el tema de los horarios y la cantidad de dinero que dan a las mujeres en patrocinios y premios en el circuito». Para ello, la grancanaria cree que hay que intervenir en el mundo del deporte. «Podría haber medidas por parte del Gobierno para que la situación de la mujer en el deporte mejore», además de apuntar a los medios de comunicación: «Podrían estar más implicados y que no haya tanta desigualdad con respecto al fútbol masculino, que se lo come todo». Finalmente, no obvia que el concepto del 8-M puede suponer un arma de doble filo. «Me gustaría que la concienciación que existe este día se trasladara a todo el año, pero tampoco es que esté en contra», añade, sin ocultar que «en el deporte impera el machismo y hay unas diferencias abismales que mejorar».