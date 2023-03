El club tinerfeño pone a la venta las últimas 1.500 entradas en taquilla

La última remesa de entradas y la incógnita del lleno para el 18-M. El pasaporte dorado al derbi canario de los veinte puntos. El CD Tenerife comercializa hoy en las taquillas del Heliodoro Rodríguez López las últimas 1.500 entradas de cara al pulso del sábado (17.30 horas, #Vamos). No hay venta online y arranca a las 10.00 horas hasta las 19.00 de forma ininterrumpida. Cada afición, que debe portar el DNI, puede pedir un máximo de cuatro localidades para el pulso.

En la modalidad de infantiles, no queda papel en la grada San Sebastián Baja y Tribuna Baja. No se descarta el lleno. El feudo chicharrero no cuelga el cartel de ‘no hay billetes’ desde el 19 de junio de 2022, fecha de la final del playoff por el ascenso ante el Girona de Juanpe (1-3). La afluencia para ese partido decisivo por el ascenso fue de unos 22.077 espectadores.

Cabe recordar a los aficionados de la UD Las Palmas que quieran acudir al derbi, que el sábado no hay venta de entradas. Todo el papel se despacha entre hoy y mañana por motivos de seguridad.

Desde el club chicharrero, agradecen el respaldo de la afición ante la mejor entrada de esta campaña. El récord del curso 22-23 es de 16.564 espectadores en el Tenerife-Ponferradina –el encuentro de la pancarta ‘Loren, te esperamos’ de pasado enero–. En relación a esta temporada, el récord de asistencia en un partido de Segunda lo tiene la UD Las Palmas.

Fue en el derbi del pasado noviembre (3-1) con 31.047 fieles. La entidad chicharrera tiene unos 13.119 abonados. El partido se ha declarado de ‘alto riesgo’ y habrá 700 seguidores de la UD en el sector de la afición visitante. Todos los fieles amarillos que estén fuera de ese perímetro, no podrán llevar camisas o bufanda amarillas.

La fan zone abre sus puertas a las 12.00 horas con actividades para niños y adultos, el club reparte 16.000 banderines y en la grada de Popular habrá dos iniciativas simultáneas para dar colorido al derbi canario: un mosaico de cartulinas en la parte alta y un tifo ignífugo en el anillo inferior.

Plan de viaje

La formación amarilla se ejercita hoy y mañana en la ciudad deportiva de Barranco Seco por la mañana. A partir de las 13.00 horas, comparece ante los medios de comunicación, el capitán Jonathan Viera Ramos. Y antes de la última sesión de trabajo en Gran Canaria, es el turno de García Pimienta (9.30 horas) ante los periodistas. Los jugadores Sandro Ramírez, Marc Cardona, Marvin Park y Vitolo están descartados por motivos de índole física. El plantel y cuerpo técnico de la UD se desplaza al Aeropuerto Norte de Tenerife el viernes por la tarde y se hospeda en un céntrico hotel de la capital tinerfeña. Desayuno, dinámica con el coach Richi, almuerzo y charla técnica. Tras el derbi canario, vuelo a las 21.30 horas para Gran Canaria y llegada sobre las 22.45 a la ciudad deportiva.

De esas 1.500 entradas que restan por vender –con precios desde los 85 a 50 euros para adultos–, será en gran medida para fieles de la UD. La afición amarilla se está movilizando para desplazarse en masa al Heliodoro. Aliento pío pío más allá del intercambio de cortesía de 700 tickets. En esta temporada de los récords, el club de Pimienta ha estado respaldada de forma notable en estadios como el del Molinón o el Carlos Tartiere en el Principado de Asturias –coincidió con el puente de diciembre–.

Con una media de 18.523 espectadores en el Gran Canaria, la UD (con unos 18.000 abonados), es el club de la categoría de plata con mayor respaldo. Los últimos derbis en el Heliodoro han congregado 10.751 espectadores –el 2 de enero de 2022 y por las restricciones de aforo por el Covid– y 19.732 en la ida de las semifinales del playoff. Fue un miércoles, 1 de junio de 2022, y la fecha que pasó a la historia de los clásicos por la frase de Viera del ‘veo mucha fiesta aquí’. Desde el entorno chicharrero, inciden en que el Tenerife se juega mucho. A falta de once jornadas para el final, los de Ramis ocupan la 14ª plaza con ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Además, están a trece unidades del Albacete, que ocupa la sexta plaza y completa la zona de ascenso. La UD, por su parte, es segunda y a un punto del líder Eibar. Con tres de renta sobre el Levante, no saldrá el fin de semana de la zona de ascenso directo.