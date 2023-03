El último derbi de Carlos Ruiz

Carlos Ruiz (Baza, 20/7/1983), segundo capitán del CD Tenerife y emblema actual de la historia en el club. Tras diez temporadas vistiendo la camiseta blanquiazul, el futuro del defensa sigue estando en duda. Su inminente retirada del fútbol profesional podría estar cada vez más cerca al no avistar hasta el momento una renovación de contrato tras la finalización del actual en junio de este año.

El granadino no descarta que el encuentro del sábado frente a la UD Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López pueda ser su último derbi canario como jugador tinerfeñista. «Me he planteado desde hace cuatro temporadas que será mi último derbi y mi última temporada aquí. Al final, por diferentes circunstancias, he podido seguir prolongando mi carrera como profesional», comenta.

Ruiz se siente preparado para que en caso de retirarse en esta actual campaña, pueda «dar el carpetazo» a su fase futbolística como blanquiazul. Sin embargo, no descarta tener fuerzas para continuar al menos una temporada más con el club ya que se encuentra en «buen estado físico» y dejará la decisión en manos de la entidad. «Aún no nos hemos sentado a hablar, cuando lo hagamos deliberaremos una decisión conjunta», aclara el bastetano.

La directiva del CD Tenerife ya ha puesto sobre la mesa el compromiso de reservar un puesto dentro de la entidad tanto para Carlos Ruiz como para Aitor Sanz cuando se retiren. Esto muestra el arraigo chicharrero que existe con las dos figuras del tinerfeñismo y la consagración de ambos referentes con el club.

Carlos Ruiz aún no tiene clara cuál será su decisión tras finalizar contrato. Entre las opciones para continuar su vida laboral, la primera, según el propio granadino, será ejercer como profesional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, carrera en la que se graduó en la Universidad de Granada y por la que muestra un gran interés en el sector educativo tras especializarse en la materia.

Aún así, comenta que es «de agradecer siempre tener las puertas abiertas del club al que tanto quiero». No obstante, el defensa central tiene muy claras las connotaciones especiales de cada partido frente a los amarillos y admite que a pesar de arrastrar el gran número de encuentros de esta índole a sus espaldas, siempre los vive «como si fuera el primero».

Cuando se habla de veteranía en la entidad tinerfeña, suenan inmediatamente dos nombres: los de Aitor Sanz y Carlos Ruiz. Ellos son los encargados de crear el ambiente competitivo propio de los derbis y transmitírselo a sus compañeros. «En general tenemos ganas de que llegue el sábado y poder brindarle a la afición la victoria», declaró ayer el de Baza. La necesidad de ambos clubes, tanto para la UD Las Palmas por seguir en puestos de ascenso directo como para el CD Tenerife para mantenerse alejado del descenso, hará del partido del sábado un encuentro muy disputado en el Heliodoro Rodríguez López.

León y su gol en el ‘playoff’

Muchos menos derbis canarios que el veterano Carlos Ruiz lleva a sus espaldas José León, central del Tenerife que cumple su segunda campaña en el club. Anotó el gol en el duelo del playoff en el Heliodoro, que dio la victoria a los suyos. «Si ya fue especial por todo lo que estábamos viviendo con el escenario del playoff, con un derbi, encima el poder estrenarme con esta camiseta en un partido tan importante contra el eterno rival, y gracias a ese gol ganar, pues imagínese. Lo viví de una manera muy especial, inolvidable», relató.