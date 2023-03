Armide Martín-Judith Cabello, ganan el 39 Rally de Santa Brígida, estrenando el Skoda Fabia Rally2

A los mandos de su recién adquirido Skoda Fabia Rally2, la pareja formada por Armide Martín y su copilota Judith Cabello, fueron los brillantes vencedores de la 39 edición del Rally Villa de Santa Brígida, primera cita del Campeonato BP de Rallys de Las Palmas. El equipo grancanario dominó la competición de principio a fin, sin conceder tregua a sus adversarios, los cuales solo pudieron seguir su estela. El podio lo completaron, Alfonso Viera-Ariday Bonilla (Citroën C3 Rally2), a 43.3 segundos, siendo terceros clasificados el equipo formado por Julio Martínez-Pedro Viera (Porsche 911-997 GT3 Cup Rally-2010) a 1.56.6 segundos.

Armide Martín-Judith Cabello se apropiaron de un total de 7 scratchs, mientras que su oponente Alfonso Viera-Ariday Bonilla, se hacía con uno. Armide controló en todo momento la competición hasta alzarse con una merecida victoria en la que declaró que lo dedicaba especialmente a: “mi padre y a toda mi familia y amigos que me han ayudado. El coche ha funcionado a la perfección y me he encontrado cómodo”, afirmaba con un semblante emocionado en su regreso a lo más alto del podio. Unos laureles que llevaba años que no saboreaba, máxime estrenando una montura competitiva que le permitirá seguir el Campeonato Provincial, siempre y cuando no coincida con Luis Monzón, dado que es un hombre clave en el equipo de Monzón.

Alfonso Viera declaraba que: “He corrido todo lo que he podido. Tengo que felicitar a Armide Martín por su gran carrera”. A los mandos del Citroën C3 Rally2 de Sport&You, Viera consolidó la segunda plaza cediendo 1:56.6 con respecto a la primera plaza y, aventajando en 1:13.3 con respecto al tercer clasificado, Julio Martínez-Pedro Viera, quienes se hacían con la privilegiada posición, al arrebatársela en el último tramo cronometrado sobre Ayoze Benítez-Patricia González, del que les separó tan solo 3.1 segundos. Benítez, que pinchó un neumático en la última especial, culminó en la cuarta plaza a 1:59.7 del vencedor.

El lanzaroteño Aníbal Machín-Taydia Santana, tuvieron un debut victorioso con su nuevo Peugeot 208 Rally4, al finalizar en una meritoria quinta plaza a 3:02.5, superando en 7.8 segundos, en su lucha particular con Alberto Monzón-Aday Suárez, qué con idéntica montura, fue sexto a 3:10.3. Uniéndose a la pugna de los coches de la marca del León, Samuel Marrero-Víctor Déniz, que cedieron escasos 2 segundos con Alberto Monzón y una desventaja con el ganador del rally de 3:12.3. Este trío de pilotos, auguran una emocionante Copa Orvecame-DISA Rally Cup.

Gran actuación de Toni Afonso-Jonay Miranda (EVO-IX), que fueron octavos a 4:47.3, seguidos de Ayoze Moreno-Francisco Gutiérrez (Honda Civic), novenos a 4:35.2. Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault Clio Rally5), superándose a sí mismo en cada rally hasta auparse a las posiciones de privilegio al finalizar en la décima plaza a 5:24.8.

Las siguientes posiciones fueron para Erik Guerra-Tecorice Hernández (Citroën C2 GT) a 4:55.7, superando en 5.1 segundos con respecto a Juanillo Betancor-Juan Carlos Díaz (Toyota Corolla TC), a 5:00.8, seguidos de Antonio Estalella-Antonio Juan Peña (Toyota GR Yaris RZ), a 5:02.9. De un total de 68 equipos que acabaron la competición.

En la Copa Toyota Emma, el vencedor fue Gregorio González-Raúl Galván, seguido de Alejandro Arnaiz-Kilian Sosa. Mejor piloto debutante José Miguel Santana (Honda Civic SIR) y ganador en el Grupo TA. En la Copa 1.6 Tyre Motosport-Hankook Pastelería La Madera, victoria de Ayoze Moreno-Francisco Gutiérrez (Honda Civic). En la Copa Proauto-Panadería La Madera, la primera posición fue para Benedicto Domínguez-Nisamar Moreno (VW Golf GTI).

Armide Martín arranca con fuerza

Armide Martín y Judith Cabello tuvieron un arranque de competición fulgurante al adueñarse de los tres primeros scratchs consecutivos –mejores tiempos en tramo cronometrado-, logrando una ventaja a su favor de 26.5 segundos sobre el equipo perseguidor liderado por Afonso Viera-Ariday Bonilla, quienes a su vez tenían tras de sí a 31.4 segundos a Julio Martínez-Pedro Viera (Porsche 911-997 GT3 Cup Rally-2010). Martínez sufría la presión de Ayoze Benítez-Patricia González, a quienes tenía pisándole los talones a escasos 5.9 segundos.

Estas posiciones se fueron consolidando al término de segundo bucle, con 6 pruebas especiales disputadas, con Armide Martín-Cabello como sólidos líderes y aumentando su ventaja. El equipo del Skoda Fabia controlaba su ventaja sobre Alfonso Viera-Bonilla, que declaraba: “me he equivocado con los reglajes del coche, está muy blando de suspensiones”. Ayoze Benítez-González se adueñaba de la tercera plaza al superar a Julio Martínez-Domínguez, con una diferencia entre ambos de una mínima de 6 décimas, fruto de la enorme igualdad de los equipos que disponían de sendos Porsches.

Tras el cuarteto de cabeza, sorprendía las prestaciones del lanzaroteño Aníbal Machín-Taydía Santana, que cambiaban su habitual Mitsubishi, por un Peugeot 208 Rally4, que en su estreno con dicha montura marcaba cronos muy competitivos, al liderar el apartado de Rally4. Categoría en la que, en la quinta plaza se establecía Alberto Monzón-Aday Suárez (Peugeot 208), a 13.8 del lanzaroteño. Tras el equipo grancanario se situaba otro Peugeot 208 Rally4, teniendo al volante al piloto local del municipio de celebración del Rally, Samuel Marrero-Víctor Déniz, a escasos 6.8 segundos, de los anteriores.

Ya en la octava plaza aparecía el primer Mitsubishi EVO, en manos de Toni Afonso-Jonay Miranda, en una posición en la que controlaban los ataques de Óscar Cabrera-Luis Ferrer, que cedían una diferencia provisional de 9.7 segundos, en los que se incluía una penalización de 10 segundos. El equipo lanzaroteño repetía participación en Gran Canaria, tras muchos años de inactividad, tomando los mandos de un Citroën C3 Rally2, vehículo con el que tuvieron un golpe en el tramo de los Silos-2, perdiendo un tiempo valioso, que les alejaba a plazas retrasadas.

Ayoze Moreno-Francisco Gutiérrez (Honda Civic), libraban una igualada pugna con Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault Clio Rally5), separados por 4.9 segundos, que luego fue aumentado a 15.3, cerrando los equipos que completaban las diez primeras plazas.

Los abandonos los contabilizaban José María Ponce-Carlos Larrodé (Seat 600 JTR), Alejandro Rodríguez-Rodríguez (EVO-VII) y Jesús María Lemes-Aitor Cambeiro (EVO-VII), por avería mecánica. Iván Cabrera-Naira Cabrera (Renault Clio Rally5), sufrían un golpe en el que se dejaron muchos minutos, pero retomaron la competición. La prueba había sufrido varias detenciones por deferentes accidentes, uno de ello motivó la neutralización de la segunda pasada por la Atalaya y la última especial de La Milagrosa.

La organización cumplió con su objetivo de solventar con agilidad los incidentes, cumpliendo con su cometido.