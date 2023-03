Yissis Cortijo esprinta a la élite

La joven Yissis Cortijo, nacida en la localidad lanzaroteña de Playa Honda hace ahora 18 años y residente actualmente en Gran Canaria, se abre camino en el atletismo de velocidad nacional. Llega avalada por su reciente medalla de plata en el Campeonato de España de pista cubierta sub 20, logrando además establecer un nuevo récord de Canarias en su prueba, los 200 metros. Más recientemente, la isleña formaba parte de la selección de su categoría que tomó parte en un encuentro entre Francia, España, Italia y Alemania, celebrado en suelo francés.

La deportista del Tenerife Cajacanarias empezaba a practicar el atletismo a los 13 años, y casi a regañadientes: «Mi madre había sido atleta y siempre quiso que practicara un deporte. Desde el principio las dos nos decantamos porque fuese el atletismo. La verdad es que de inicio no terminó de convencerme, pero con el tiempo acabé por cogerle el gusto».

Se decidió por las pruebas de velocidad. «No me veía haciendo larga distancia», comenta. «Probé otras disciplinas como la longitud o la altura, pero al final donde obtenía siempre mejores marcas era en la velocidad y decidí seguir ese camino. Los 200 metros ha sido una carrera que siempre me gustó», declara la lanzaroteña.

En sus inicios en el atletismo, en categoría cadete, tenía la prueba de los 300 metros, pero cuando pasó a la sub 18 tuvo que elegir entre los 100, los 200 o los 400 metros. Como ya tenía la experiencia del 300, «que se me hacía algo largo», me decanté por el 200, «que me parecía una prueba mucho más interesante ymás parecida al 300».

Se define como una atleta que van de menos a más, con un final fuerte. «Estoy trabajando en mi salida y he mejorado bastante, aunque es cierto que todavía me queda bastante por evolucionar en ese aspecto», apuntaba Yissis Cortijo, quien sabe que «una mala salida puede hacer que te descalifiquen a la primera, aunque en los 200 no es algo que ocurra tanto como en los 100 porque tienes bastante tiempo para recuperar durante la carrera». «Importa la reacción, pero no es tan exigente», sentencia la de Lanzarote.

En cuanto a su táctica de carrera, la joven isleña señala que «depende mucho del día». «Si es cierto que en ocasiones puedo llegar a pensar, por ejemplo, que tras los primeros 50 metros voy muy lenta y que tengo que empezar a correr más rápido; y luego hay días en los que estoy algo más cansada y puedo pen sar que la meta está muy lejos todavía». «Cuando mejor he competido es cuando no se me ha pasado nada por la cabeza y simplemente he corrido», reconoce Yissis Cortijo.

La joven lanzaroteña viene de ganar la plata en el Campeonato de España sub 20 de pista cubierta y de instaurar una nueva plusmarca regional en su prueba. Así lo vivió: «Con anterioridad ya había batido otros récords de Canarias y antes de la competición estaba convencida de que era posible conseguirlo también en pista cubierta; al final salió. Llegaba al campeonato como la segunda del ranking entre las inscritas y siempre contaba con esa posibilidad. Pero al final tienes que ser capaz de lograrlo durante un campeonato. Confié, salí bien, mejoré bastante mi marca y obtuve la plata. Aún me cuesta creerlo».

No pudo tener mejor premio Yissis Cortijo en la primera temporada en la que compite en pista cubierta. «Me pareció bastante divertida, aunque la verdad es que me decanto más por correr al aire libre», manifiesta la velocista del Tenerife Cajacanarias, quien con el paso del tiempo ha logrado controlar los nervios en citas importantes. «Poco a poco te vas acostumbrando y aprendes, porque es muy importante. Muchas carreras han salido mal por no ser capaz de hacerlo. En mi caso trabajo con un psicólogo deportivo y me ha ayudado bastante. Resulta vital para ello la experiencia y aprender a conocerte para ser capaz de relajarte en esos momentos. También es importante aprender a no presionarte tanto», relata la isleña.

Entrena 12 horas semanales, de lunes a sábado. Los domingos descansa. Reconoce que el deporte a estos niveles exige sacrificios «como perderte alguna que otra fiesta, sacrificar algún que otro fin de semana por los viajes y las competiciones, o poder salir con mis amigos, pero al final el esfuerzo da sus frutos». «En mi caso nací en Lanzarote y me tuve que mudar a Gran Canaria para mejorar; lo tuve que dejar todo atrás», añade Yissis.

Pero lo da por bueno. Javier Caraballo, su técnico, le aconseja que disfrute del proceso, que tiene que ser consciente de sus responsabilidades, «pero que al mismo tiempo no me meta tanta presión, que tengo que aprender a controlarme y que estoy haciendo atletismo porque me gusta».

En este año de alegrías, llegaba su primera convocatoria para la selección española sub 20, con la que compitió en Francia: «Fue una experiencia muy distinta y bonita; todos me recibieron muy bien, no solo los entrenadores y mis compañeros, sino también la gente de los otros países. Siempre hay una primera vez y espero que no sea la última. Conoces a mucha más gente y es una manera de ver la otra cara del atletismo».

Ahora, se marca el objetivo de repetir la experiencia en el Europeo de la categoría, en verano en Jerusalén (Israel): «Primero tengo que conseguir la mínima. No lo veo disparatado. Solo poder disputarlo es ya un logro que no está al alcance de todo el mundo». A más largo plazo, claro está, el sueño de los vivir unos Juegos Olímpicos, «pero para eso todavía falta mucho, hay que ser pacientes».