Jesé Rodríguez se ha convertido en lo que se conoce como un 'trotamundos' del fútbol. El delantero canario milita actualmente en la Sampdoria italiana, club por el que fichó este mercado de invierno tras dejar, a finales del año pasado, el Ankaragücu debido a los problemas de adaptación de su familia a Turquía. Y tras varios pasos infructuosos, los pocos minutos que ha jugado el canario hasta el momento en Italia hace pensar en un renacer en el exjugador de la UD Las Palmas que el pasado fin de semana se puso en modo Real Madrid 2014 en el que dio una importantísima asistencia a Zanoli en el minuto 90 del encuentro de la pasada jornada en el que los suyos ganaron 3-1 al Hellas Verona.

Unos importantísimos tres puntos que permiten a la Sampdoria cierta esperanza en la salvación. Y es que el equipo de Jesé ocupa la 19ª posición de la tabla clasificatoria de la Liga Italiana. Está en puestos de descenso a falta de 11 jornadas -33 puntos en juego- y están a una diferencia de 9 con la Spezia que ocupa -en el momento de esta publicación- la 17 posición que marca la permanencia en la categoría.

Desde que está en Italia, Jesé ha jugado 5 partidos en los que ha aportado 1 asistencia en los 114 minutos que ha disputado hasta el momento.

Las condiciones que ha puesto Jesé en Italia

En primer lugar, Jesé jugará hasta el término de la presente temporada y según su rendimiento, se le renovará por un año más. Sin embargo, hay una condición importante si el nivel del ariete es el esperado en el equipo italiano.

Si las directivas y el cuerpo técnico en cabeza de Dejan Stankovic deciden que el nivel del delantero ex PSG fue sobresaliente, pero al mismo tiempo el jugador recibe una oferta de LaLiga Santander, no podrán retenerle. Y es que la idea principal del ariete es retomar su forma física y goleadora en el fútbol de Italia para luego retornar a España fuerte.

La Roma de Mourinho, próximo rival

Tras el parón de selecciones, la Roma volverá al campo el 2 de abril ante la Sampdoria en el Estadio Olímpico. Para ese enfrentamiento José Mourinho tendrá pocos centrales disponibles.

De hecho, Ibáñez fue expulsado en el derby y no estará por sanción. Mismo destino para Mancini que fue amonestado y estaba apercibido. Kumbulla seguirá sin estar disponible. El juez deportivo lo sanciono con dos fechas después de patear a Berardi en el partido anterior contra el Sassuolo.

The Special One tendrá solo dos defensores de rol: Smalling y Llorente. Podría volver a jugar con una defensa de 4 o adaptar entre Cristante, Karsdorp o Celik para no cambiar su configuración táctica.