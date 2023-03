Trampolín para los jóvenes valores canarios en el TDC Series Pro

La Tennis Academy El Cortijo presentaba en sociedad este mediodía en los salones de El Cortijo Club de Campo el TDC Series Pro, un evento tenístico de nivel internacional, compuesto de seis torneos que se celebrarán durante el próximo mes de abril y que supondrá un trampolín para los jóvenes valores del tenis canario, que contarán con la oportunidad de medirse a algunos de los mejores tenistas del mundo, procedentes de 60 países diferentes, tras inscribirse en las distintas categorías un total de 550 tenistas.

Con esta apuesta para potenciar el tenis de base en la Isla, se le brinda a aquellos jóvenes valores locales la posibilidad de competir, crecer como jugadores e ir sumando puntos en estos torneos ITF de cara a su futura carrera profesional tanto en la ATP como en la WTA.

Desde la organización se entiende, con el apoyo de las instituciones públicas, que el clima de Gran Canaria, reconocido como el mejor del mundo, unido a la gran calidad de las instalaciones deportivas y a la rica oferta hotelera, coloca a la Isla como enclave ideal para convertirse en uno de los referentes mundiales del tenis de formación.

Superar el hándicap de la insularidad a la hora de la salida de los jóvenes tenistas canarios al profesionalismo, es la razón de ser del TDC Series Pro, para que puedan seguir los pasos de Noelia Pérez, Magüi Serna, Marta Marrero, Carla Suárez, David Marrero o más recientemente David Vega, son algunos ejemplos de la prolífica cantera canaria que sigue a pesar de las dificultades produciendo talento en el mundo del tenis. Facilitar en la medida de lo posible ese salto al profesionalismo es clave para un deporte en el que no basta con entrenar muchas horas, sino que lo que verdaderamente hace crecer a los tenistas es la competición.

Para Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis, “este tipo de torneos son fundamentales para la formación de las categorías de base del tenis español, es sin duda la base del éxito que está teniendo nuestro tenis”. “Es una gran ventaja para los tenistas locales, porque se ahorran unos grandes costes que muchas veces aquellos tenistas que empiezan no pueden costearlos”, recordaba el máximo responsable del tenis español.

Al acto de presentación del evento asistieron además Francisco Castellano Ortiz, Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Hécto Suárez, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Telde; José Juan Sepúlveda Ríos, presidente de la Federación Canaria de Tenis, David Marrero Santana, codirector de torneos ITF TDC Series PRO.

David Marrero: “En este tipo de torneos existe mucho compañerismo”

El codirector del TDC reconoce que lo “hubiera dado prácticamente todo” por haber tenido en Canarias en sus inicios como jugador un torneo de estas características. “Cuando yo jugaba teníamos con algo de fortuna dos torneos de este tipo al año y sin embargo este evento celebra seis en un mes”, resalta el extenista profesional que se alegra especialmente “por la cantera que está tan ansiosa por competir, porque se lo merecen”. En su opinión el gran problema no es sólo el coste económico de tener que desplazarse hasta la península, sino “la predisposición de los padres, la de los niños que tienen que faltar al colegio y muchos otros condicionantes que se les facilitan al poder jugar aquí”.

Alejado de los focos de su carrera como jugador, David Marrero sigue “viajando mucho acompañando a los jugadores a los grandes torneos internacionales, tanto Challenge como ATP”. Reconoce que echa de menos “la adrenalina de la competición, no tanto el viajar, pero si la competición, porque siempre dudas si podía haber alargado un par de años más mi carrera, pero la verdad es que esta nueva etapa también es bonita junto a mi mujer y mis hijos, que es algo que no cambiaría por nada del mundo”.

“La preparación de un evento de esta magnitud lleva muchas horas de trabajo para poder hacerlo realidad, empezando por el acondicionamiento del recinto, poner a punto las pistas de juego, contestar los miles de correos que recibimos diariamente solicitando información, contratar todo lo necesario para que no le falte nada a los participantes, vigilar que contamos con la suficiente potencia de luz para la celebración de los partidos nocturnos, la higiene y limpieza, el material deportivo, los transportes,..., es una auténtica locura”, relata Marrero.

El extenista reconoce que en este tipo de torneo en estas categorías “existe mucho compañerismo, aunque el tenis dentro de la pista no permite hacer amigos, aunque es un deporte sano, los jugadores están siempre juntos en un ambiente confortable”. En su opinión para llegar a ser tenista profesional “el talento es importante, pero con eso no basta, lo más importante es la ilusión, el apoyo de los padres y que sean felices, para lo que es vital que no se marquen objetivos ni a corto ni a medio plazo, que den siempre su 100% disfrutando de lo que hacen y ya después el talento se podrá mejorar con la práctica”.