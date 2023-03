El Colegio de Gestores Administrativos de Las Palmas se une a la familia del Villa de Teror

Día grande el que se ha vivido esta mañana en las instalaciones de la Federación Canaria de Vela Latina del muelle deportivo de la capital grancanaria con la presentación oficial del acuerdo de patrocinio del Colegio de Gestores Administrativos de Las Palmas y el Villa de Teror, que lucirá en la vela de su bote el logo del 90 aniversario de la entidad colegial. Un acuerdo que permitirá al club presidido por Manuel Farías, saltar al agua con mayores recursos económicos para competir con sus rivales, al tiempo que tal acuerdo les ayudará a mantener sus programas sociales, tanto en lo referente al acuerdo con las instituciones penitenciarias para utilizar la vela como mecanismo para la reinserción social de los presos, como para servir de vehículo integrador de los jóvenes inmigrantes a través del deporte de la vela y por último, la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, con el aumento de la presencia femenina en la Vela latina canaria.

En su presentación ante los medios de comunicación del acuerdo de patrocinio, Tino Cebral se encargó de recordar que a pesar de la denominación del bote como Villa de Teror, no tiene realmente nada que ver con el municipio en sí mismo, aunque desde el ayuntamiento de Teror, siempre se ha apoyado a la embarcación durante sus tres años de existencia. Su nombre nacía de la "conversación de dos hermanos en una parranda", recordaba como gesto anecdótico. "El municipio de Teror siempre está presente en el barco, a través de una fotografía en el espejo del barco, que va cambiando cada temporada", apuntaba Cebral.

Para Joaquín Juliá Quevedo, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Las Palmas, "es un lujo para nosotros poder participar en este proyecto tan bonito y en este deporte autóctono y nuestro, un deporte de siempre". "Cuando se nos propuso si alguna de las empresas que gestionamos, podría sumarse a los patrocinadores del Villa de Teror, pensamos que siendo este el 90 aniversario de nuestra entidad el testigo lo podía tomar directamente el Colegio y así darle más visibilidad a este colectivo que trabaja por y para todos los canarios", relata el directivo quien tras presentar la propuesta a la junta de gobierno, "fue ratificada por unanimidad sobre la marcha, porque se trata de un proyecto fabuloso y una forma de que los gestores administrativos podamos revertir en la sociedad lo que obtenemos como profesionales". "Es un honor para nosotros que se nos permita llevar nuestro logo en un barco tan prestigioso", reconocía entre aplausos el directivo.

Por su parte, tanto Manuel Farías en su calidad de presidente como Cristóbal Peñate, patrón del Villa de Teror, "es un día feliz y especial", además de un "orgullo". "No podemos prometer que vayamos a ganar, pero por si algo nos hemos caracterizado siempre ha sido por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad de trabajo y eso no va a faltar", admitió el patrón, que recordaba que se les conoce como el "verdeamarelo", igual que la selección brasileña" y que su número de vela es el "42".

En representación de la Villa mariana de Teror se encontraba presente también su alcalde, Sergio Nuez, quien reconoció que a pesar de "ser de mar adentro", conoció el mar y la Vela latina de la mano de Manuel Farías, que "me enganchó al bote Villa de Teror, un proyecto que él tenía en mente y que lo ha conseguido sacar adelante, con muchos patrocinadores además de nuestro municipio". "Los Faría son todos lobos de mar", reconocía el edil, que afirmaba que "en Teror no tenemos mar, pero tenemos un bote, que es un orgullo para nosotros". "Tenemos que proteger, mantener y cuidar los deportes autóctonos, porque es muy importante para Canarias que no perdamos nuestra identidad", concluía Nuez, no sin antes afirmar que los tripulantes del Villa de Teror destacan porque "son valientes y unos referentes de la Vela latina".

Por último, Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, reconocía que "los deportes autóctonos, mal llamados deportes minoritarios, realizan un esfuerzo impagable para mantenerlos vivos". "Cada vez que veo en un bote que se incluye un patrocinador nuevo, para mí es un motivo de orgullo", concluía el máximo responsable del deporte en la Isla.