El ‘Messi’ de los terreros

Si hay un luchador dominante en la Lucha canaria ese es sin duda Eusebio Ledesma, para muchos aficionados el auténtico Messi del deporte vernáculo, aunque reconoce que a él nunca le ha gustado considerarse «mejor que nadie, aunque siempre intento ser el número uno». «Los calificativos prefiero que siempre los pongan los aficionados». Pero entiende que su apodo se debe a que de todos los puntales A «soy el más pequeño y el más joven –con 26 años–», «A pesar de esas diferencias corporales, tengo mis propias armas y es lo que a la gente le gusta, ver a un pizco chico tirar a gente más grande que yo», apunta orgulloso.

Para el bravo luchador del Maxorata de Fuerteventura, «la lucha es probablemente la parte más importante de mi vida, la que me ha dado los momentos más felices desde que tengo memoria». «Siendo niño simulaba luchadas con mis juguetes, siempre quería ir al terrero a ver las luchadas de mi hermano Marcos o de otros luchadores», recuerda, al tiempo que agradece al deporte vernáculo que le haya permitido «vivir momentos emocionantes, ser un deportista de alto nivel y competir a nivel internacional».

Si hay una figura que se puede considerar como responsable directo de la pasión de Eusebio por esta modalidad autóctona, ese es el legendario Marcos Ledesma, su hermano: «Muchos niños ven a sus ídolos desde la televisión o a través de una pantalla de ordenador, yo he tenido la suerte de que él dormía en el cuarto de al lado». Reconoce que él siempre ha sido su referente. «Le vi triunfar desde pequeño y viví grandes momentos, como cuando le vi tirar a Francis Pérez Pollito de La Frontera siendo juvenil, probablemente el mejor puntal que ha tenido este deporte». «Quería ser puntal A como él y tuve la suerte de llegar conseguirlo» afirma orgulloso, a la vez que recalca que son «los dos únicos hermanos que han logrado alcanzar la máxima categoría».

La vida quiso que en más de una ocasión tuviese que enfrentarse a Marcos en un terrero:. «Es algo extraño, porque nuestro deporte es bastante noble, aunque resulta difícil sacar esa vena competitiva contra tu propio hermano», reconoce Eusebio, que recuerda que sus enfrentamientos «despertaban morbo por ver caer a uno de los dos». «Él me enseñó prácticamente a luchar. Es complicado que seamos capaces de sorprendernos el uno al otro», afirma el luchador del Maxorata, para quien siempre ha sido «un orgullo» enfrentarse a él.

Ledesma considera muy complicado destacar sólo a uno de los grandes rivales a los que se ha enfrentado hasta el momento. «Con Alexander Moreno, desde mi llegada a Fuerteventura, siempre he tenido una rivalidad sana, en parte porque nuestros equipos, el Maxorata y el Saladar de Jandía, son rivales históricos», apunta el luchador tinerfeño. Reconoce que en los últimos tiempos esa rivalidad se ha trasladado a otro luchador, Kirian González, «que en su momento fue rival de mi hermano». «Me ha tocado una época en la que he tenido que enfrentarme a grandes luchadores como Fabián Rocha o Alejandro Afonso, aunque al estar en islas diferentes hemos bregado en contadas ocasiones», lamenta.

Para el Messi de la Lucha, sus grandes referentes fueron los luchadores del equipo de su pueblo, el Rosario Valle de Guerra, «José Ángel Méndez y Aday Barbuzano, además de los dos grandes colosos de la época, Francis Pérez El Pollito de La Frontera y Romen Luis Castro. En un futuro, Eusebio se ve compaginando la Lucha canaria con otros deportes de contacto como la lucha coreana, en la que ya ha ganado competiciones, o la lucha de playa.

Los estigmas superados





Eusebio Ledesma considera que, históricamente, la Lucha canaria ha estado marcada por dos estigmas que afortunadamente se han superado en los últimos tiempos. Por un lado siempre se ha creído que los luchadores eran por defecto todos «gordos», cuando en la actualidad hay numerosos bregadores «con cuerpos atléticos y altamente preparados». Por otro lado, «antiguamente se creía que la Lucha no era para las mujeres y afortunadamente cada vez hay más chicas que practican este deporte y que son capaces, al igual que los hombres, de atraer a muchos aficionados a los terreros». Superar ambos estigmas en su opinión no sólo es bueno «para nuestro deporte», sino que además «ayuda a seguir creciendo y despertar el interés de los más jóvenes, ya que sin ellos no habría futuro para esta modalidad autóctona». | S. I.