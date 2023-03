El esperado regreso de los botes a la bahía de Las Palmas de Gran Canaria se demora al menos una semana más. El Concurso Apertura Fundación Puertos de Las Palmas, que abría el calendario botero, se aplazó este sábado por adversas condiciones meteorológicas.

El Comité de Regatas, que comanda Vicente Suárez, acordó a primera hora de la tarde de este sábado aplazar a nueva fecha la celebración de la primera prueba de la Copa Isla de Gran Canaria, debido a que la intensidad del viento no era la establecida en la instrucciones generales de regata para dar salida a a los 12 botes que compiten este curso.

En el Muelle Deportivo quedaron muchas ganas de Vela Latina Canaria, esta regata suponía el inicio de la temporada 2023, que ahora tendrá que retrasarse una semana, será el próximo sábado cuando comience oficialmente el curso botero con el Concurso Memorial Vela Latina Canaria.

Este Concurso Fundación Puertos de Las Palmas, se intentará recuperar en próximas semanas, en una nueva fecha, para realizar este reconocimiento a uno de los patrocinadores de este deporte vernáculo. Esta institución presentó este mediodía su patrocinio al bote Tara del Mar, el único bote femenino de la flota que lucirá el logotipo de la Fundación Puertos de Las Palmas en su vela durante toda la temporada.

Ismael Déniz se bautiza en el Porteño

El luchador Ismael Déniz, uno de los destacados de la temporada en la Lucha Canaria con el Unión Agüimes, fue uno de los protagonistas de jornada de Vela Latina Canaria al ser bautizado en el bote Porteño Atlantec Sabor a Gloria.

Durante el mediodía, el 'Pollo de Moya IV' navegó como uno más junto a la tripulación de 'El Loro' patroneado por Juan Miguel Martínez y recibió el tradicional bautizo de mar. “Llevaban años invitándome y no había tenido oportunidad de ir hasta hoy al aprovechar que no tenía competición. Me he sentido muy bien, me ha llamado mucho la atención porque es un deporte en el que hay que manejar muchas cosas. No lo conocía y me gustaría volver a repetir”, destacó Ismael Déniz tras su estreno en la Vela Latina Canaria.