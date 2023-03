El deporte grancanario dejó guardadas las playeras por un día para lucir traje de gala en el certamen anual de entrega de los premios 'Gran Canaria, Isla Europa del Deporte', que en su quinta edición acogió este domingo, 26 de marzo, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto de distinciones a las figuras y entidades más destacadas en el 2022, con el que el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, reconoce los logros deportivos de sus principales figuras y premia a las asociaciones, colectivos y deportistas que fomentan la práctica deportiva en todos los sectores de la sociedad.

Esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo, fueron conceptos destacados por sus protagonistas como factores clave en el éxito personal y colectivo. La fiesta del Deporte grancanario contó tres segmentos diferentes en el apartado de las condecoraciones. La administración insular quiso reconocer a los deportistas y entidades destacados por municipios y de manera conjunta con los 21 ayuntamientos de la Isla, con representación de sus alcaldes y/o concejales responsables del área de deportes. Siguieron los premiados bajo el recuerdo de la figura de Jesús Telo y se cerró el acto con los seis distinguidos con el premio Isla Europea del Deporte.

En esta quinta edición, los premios Isla Europea del Deporte han recaído en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) por el Patrocinio Deportivo Privado; en la Bestial Race Series por ser el Mejor Evento Deportivo que se ha celebrado en la Isla; en la Asociación Civitas por el Fomento y la Igualdad en el Deporte de Competición; en el Club Natación Las Palmas, por su Solidaridad y sus Valores; en Santi Aldama como Deportista Revelación; y en el expolítico y creador del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, Gonzalo Ángulo como premio Honorífico.

El deporte puede enseñar valores como la equidad, el trabajo en equipo, la igualdad, la disciplina, la inclusión, la perseverancia y el respeto. En su intervención, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, felicitó a los premiados por sus éxitos, valores y por, sin importar el color de las medallas, convertirse en referencias positivas para la sociedad insular. Además, este aseguró que la administración insular mantiene "un compromiso inquebrantable con el deporte, siendo el principal impulsor y dinamizador de las diversas disciplinas que se practican en la isla. Ya sea a través de las infraestructuras deportivas, como del apoyo al deporte base o el respaldo a los clubes de élite, sin la institución insular en colaboración con los clubes y ayuntamientos, no sería posible que Gran Canaria hubiese alcanzado las cotas de excelencia deportiva en la que se encuentra actualmente".

El consejero de Deportes, Francisco Castellano, felicitó a toda la familia del deporte grancanario, más allá de los 33 premiados, y les animó a continuar con un trabajo "ejemplar" al que han intentado sumarse desde el Instituto Insular para que el Deporte en Gran Canaria "siga gozando de buena salud y de los mayores éxitos". Este destacó que en 2019 el presupuesto destinado sólo al deporte base, a las federaciones, clubes, eventos deportivos nominados, deportistas individuales y otros eventos de interés fue de más de 9 millones de euros y que en 2022 la partida superó los 18 millones, de un total de ingresos de más de 57 millones de euros. "Sirva esto como muestra, más del doble. Pero aun así no debemos conformarnos. Tenemos que seguir creciendo. Ya el deporte no es aquello. Ahora es una parte fundamental, esencial, en la vida de cualquier sociedad que aspire a progresar, a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y Gran Canaria lo tiene claro.

Por su parte, Jesús Telo Rodríguez, hijo del fundador del Gimnasio Las Palmas, organizador del Festival Blume de gimnasia e impulsor de varias modalidades deportivas en Gran Canaria, entre ellas la gimnasia, el hockey sobre patines y la esgrima, recordó que los honores que cumplen 63 ediciones, "marcan nuestra imborrable huella de la historia del deporte en Gran Canaria y rendimos homenaje a tantas hazañas deportivas basadas en el esfuerzo y la constancia. Gran Canaria es la isla europea hecha a medida para los deportistas, es un gran gimnasio de buen clima donde multitud de deportistas nos visitan para prepararse y este espíritu tan deportista nos sitúa a nivel olímpico entre los cinco primeros lugares del ranking nacional con mayor número de oros olímpicos. El presentador de la gala destacó que el distintivo con el recuerdo a la figura de Jesús Telo cuenta con el prestigio de ser el segundo certamen de esta naturaleza con mayor antigüedad de España, solo superado por los premios Mundo Deportivo, con 74 ediciones.

Los 21 distinguidos por los responsables municipales de la isla fueron: Elena Álamo González (Baloncesto), por Agaete; Claudia Cabrera Estévez (Halterofilia) por Agüimes; Marcos Oliver Díaz Santana (Motor) por Artenara; José Antonio y Aday Luján (Motor) por Arucas; Jonás Perdomo Déniz (Carreras por montaña) por Firgas; Ian Sánchez Medina (Natación) por Gáldar; Vanesa del Pino Sosa (Culturismo) por Ingenio; Tomás Ramírez García (Ajedrez) por La Aldea de San Nicolás; Paco Sánchez Jover (Voleibol) por Las Palmas de Gran Canaria; el Club Futsal Costa Mogán (Fútbol Sala) por Mogán; el Club UD Moya (Fútbol) por Moya: Enrique Mata Díaz (Natación) por San Bartolomé de Tirajana; la Escuela de Baloncesto Santa Brígida (Baloncesto Base) por Santa Brígida; Baloncesto Santa Lucía Suresanta (Baloncesto Base) por Santa Lucía de Tirajana; Gustavo Dámaso Moreno (Voleibol) por Santa María de Guía; Veteranos UD Tejeda (Fútbol), por Tejeda; Óscar Pérez Cruz (Surfing Adaptado) por Telde; Laura del Estal Hernández (Halterofilia) por Teror; el Club de Lucha Almogarén (Lucha Canaria) por Valsequillo; Aythami Navarro Pérez (Atletismo), por Valleseco; y Pedro Vega Rodríguez (Fútbol) por la Vega de San Mateo.

Entregaron los premios los alcaldes: Augusto Hidalgo, María del Carmen Rosario, Óscar Hernández, Jaime Hernández Rodríguez, Teodoro Sosa, Ana Hernández, Tomás Pérez, Raúl Afonso, Miguel Jorge Blanco, Francisco García López, Pedro Manuel Rodríguez Pérez, Francisco Juan Perera, Sergio Nuez, Francisco Atta y Antonio Jesús Ortega.

La ceremonia, emitida en La2 de TVE, presentada por la periodista de TVE Nayra Santana y el periodista y asesor de comunicación, Juan Manuel Soto, contó con varias actuaciones en directo sobre el escenario del Pérez Galdós, con una muestra de danza realizada por los bailarines Sergio Pérez, Ángeles Perea, Abian Hernández y Andrea Pérez. También contó con la épica del grupo 'Masha', que interpretó 'Now We Are Free' de la Banda Sonora de 'Gladiator', con Marisa Roda al chelo y el piano de Germán Arias.

El certamen concluyó con una fotografía a la familia del deporte en Gran Canaria, sobre el escenario del Pérez Galdós, desde el valor del deporte base y la cantera de todas las modalidades deportivas como un pilar básico que el Cabildo de Gran Canaria protege hasta las figuras de los deportistas de mayor éxito y renombre internacional.