‘Ladis’, «padre» del arbitraje

El fallecimiento de Ladislao Velasco Martínez, presidente de honor del Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas, causaba un hondo penar en la familia arbitral y en todos los ámbitos del fútbol isleño. Ladis, como se le conocía cariñosamente en el mundillo del balón, deja atrás un legado de 60 años relacionado con el ente colegial. Todos los que tuvieron relación personal con él valoraban sus grandes cualidades como persona, y en el plano profesional. «Era un padre para todos los árbitros. Recordaré siempre su positividad con la vida», señalaba el grancanario Juan Luis Pulido Santana, colegiado que actualmente se encarga de impartir justicia en Primera División.

Ladis, que contaba con 81 años de edad, desempeñó las funciones de secretario y vicepresidente del Comité de Árbitros, además de llevar a cabo las funciones de informador durante muchos años, también en partidos de las máximas categorías nacionales.

La relevancia de Ladislao traspasaba el panorama regional. «Siempre estaba atento a todos los árbitros de Las Palmas y de Canarias, pero es más, de los que venían de la Península también», desvela Pulido Santana, que debuta esta tarde en el Bernabéu en el partido entre el Real Madrid y el Valladolid (15.15 horas) –«sin nervios porque son muchos años ya en el mundo del arbitraje»–.

«Ejemplo en todos los sentidos; gracias por tanto», señalaba el internacional Alejandro Hernández

Asimismo, la figura de Velasco Martínez era honrada con las condolencias que llegaron de todos los rincones de España. Así lo desvelaba Pulido. «Todos los compañeros del arbitraje están poniendo mensajes de condolencias y eso es muestra de la importancia que tenía él», además de subrayar que el fallecido era «una persona de diez que nunca tuvo una mala cara y siempre daba sabios consejos sobre el arbitraje».

Un referente actual del arbitraje canario y nacional como el internacional lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández elegía sus redes sociales para despedirse del inolvidable Ladis. «Ejemplo en todos los sentidos. Gracias por tanto. Descanse en paz hermano», escribía.

«Siempre en mi corazón»

Por su parte, Rubén Fontes, delegado de la UD Las Palmas, también eligió sus redes sociales para hacer su particular tributo: «Querido amigo Ladis, tu recuerdo siempre estará en mi corazón y tu imagen en nuestra mente. Gracias siempre por el cariño y respeto con el que me trataste y todos los consejos que me diste. Fuiste y serás eternamente un ejemplo de cariño, sacrificio y honradez en nuestro colectivo. Hoy muchos árbitros de todas las categorías sólo tendrán muy buenos recuerdos de ti y la ayuda que les prestaste cada vez que venían a Gran Canaria, gracias por tanto amigo. DEP hermano».

Rodríguez Martel: «Era la persona que daba tranquilidad en nuestros momentos adversos»

Para Carmelo Rodríguez Martel, otro ilustre del arbitraje canario, Ladislao fue una «persona siempre cercana al colectivo arbitral, la encargada de dar tranquilidad en los momentos adversos que pudiésemos tener». «Era una figura que además mantenía el contacto con el colectivo arbitral que venía a la Isla para arbitrar a la UD Las Palmas, se trataba de una persona muy cercana y tenía un rol muy importante», recuerda el excolegiado teldense. «Era una persona 10 en todos los aspectos, sensacional, un padre auténtico que nos aportaba tranquilidad, confianza; siempre cercano no sólo con la gente con la que tenía más trato, sino con todas las personas con las que entraba en contacto, preocupándose por cubrir las necesidades que pudiesen tener», rememora.

«Siempre le he visto como la persona más pacífica del mundo, cada vez que nos veía incómodos por cualquier cosa, siempre tenía la templanza de poder manejar cualquier situación, fue una persona importantísima», reconoce Rodríguez Martel, quien también quiso poner en valor a su viuda, «una persona maravillosa».

Mensaje institucional

Ladis fue un gran pilar para todos los gestores del Comité Técnico de Árbitros, realizando la labor de reconducir las conductas o comportamientos no adecuados de algunos de los componentes, siempre con rigor y respeto en defensa de los valores de la organización.

En 2018 se le impuso la insignia de oro del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP). El entonces presidente del Comité Nacional, Victoriano Sánchez Arminio, le hizo entrega de un presente en ese acto «en nombre de todos los colegiados de España».

El pasado mes de junio, el actual presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y José Juan Arencibia, máximo dirigente de la FIFLP, distinguieron a Ladis por su dilatada y fructífera labor en el Comité Técnico. En aquel acto, el presidente del Comité, Pedro Juan Díaz Batista recordó sus cualidades humanas: «Ladislao es fiel reflejo de una persona, siempre en la sombra, que ama el arbitraje. Ver a Ladis es pura bondad, apagaba todos los fuegos».

A finales de enero de este mismo año, Ladislao Velasco recibió de manos de Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico Nacional de Árbitros, el premio Toda una vida dedicada al arbitraje, que no pudo recoger en Madrid por problemas de salud. El madatario arbitral, en su última visita a la Isla, le hizo entrega del galardón personalmente en su domicilio.