Para nosotras supone jugar una semifinal más, que es algo muy importante para el club. Estamos contentas porque sabemos lo que significa para nosotras, para nuestro presidente (Manolo Campos) y para la entidad en general. Vamos con todo a Sevilla. Afrontamos este partido con el Cajasol como el más importante de la temporada. Cuando perdimos la final de Copa tuvimos un cambio en cuanto a lo emocional. Nuestro entrenador (Marcos Dreyer) habló con nosotras y también lo hizo nuestra capitana (Saray Manzano) para hacernos ver que hace tres años nos pasó lo mismo y ganamos la Liga.

En la temporada regular han ganado todos los partidos menos uno, en la primera vuelta ante el Avarca Menorca. ¿Resulta difícil tener los pies en el suelo y saber que no va a ser fácil?

Hemos tenido un rendimiento muy regular durante toda la temporada. Ganamos todos los partidos menos el del Menorca, aunque en la segunda vuelta pudimos desquitarnos en casa y sacarnos la espinita. Perdimos la final de la Copa ante el Haris, pero esas cosas pueden suceder. Eso ya es pasado y ahora vamos a Sevilla con muchos ánimo de jugar ante el Cajasol en un partido en el que sabemos que ellas van a salir a matar. deportivamente hablando Están muy animadas y tienen un equipo técnico muy importante detrás.

¿Hasta que punto es una ventaja para ustedes el acceder directamente a las semifinales al haber sido las campeonas de la temporada regular?

Ellas no han dejado de jugar, mientras que nosotras hemos estado paradas. Eso es algo que perjudica un poco, porque por muy bien que entrenemos el ritmo de partido no es el mismo. Es muy importante ganar ese primer partido para poder jugar más relajadas el segundo en casa. La campaña pasada perdimos el primer partido en Menorca y tuvimos que remontar en el CID venciendo los otros dos encuentros. A pesar de ese pequeño hándicap, considero que estamos preparadas; somos profesionales y espero que no nos perjudique ese parón.

Usted jugó gran parte de la Copa de la Reina lesionada y aún así ayudó a sus compañeras hasta el final. ¿Qué recuerda de aquella situación?

En el primer partido de la Copa ante el Kiele me lastimé el gemelo y en la final contra el Haris me lo rompí (1,5 centímetros). Pero en ese momento no pensaba en la rotura, sólo en que teníamos que ganar y luego se terminó agravando la lesión. Somos atletas profesionales del más alto nivel y asumir esos riesgos forma parte de nuestro trabajo.

El partido en Sevilla con el Cajasol se ganó, pero sufrieron muchísimo para sacarlo adelante. ¿Qué encuentro esperan el domingo ya en semifinales?

Si aquel partido fue una locura, este va a ser el psiquiátrico entero (risas). La cancha del Cajasol para nosotras resulta muy incómoda. El techo es muy bajito y nos cuesta muchísimo sacar bien en salto, porque además los focos nos dan de lleno en la cara por la zona 1, que es por donde nos gusta sacar. El público va a estar a tope con ellas, animándolas. Será difícil, como todas las semifinales.

¿Cuáles son las principales virtudes que tiene el Cajasol?

Se trata de un equipo que lucha por cada punto; no paran, son unas máquinas. No es como otros equipos a los que estamos acostumbradas ante los que sacamos; ellas pican la pelota y después bajan, no bajan nunca la guardia. Son equipos que nos cuesta ganar.

¿Ser las favoritas al título junto al Haris tinerfeño supone una presión añadida?

El ser favoritas nos puede jugar en contra en la semifinal. El Cajasol viene de menos a más y siguen subiendo con cada partido. No podemos pensar que somos las favoritas. Debemos ver la eliminatoria igualada, aunque con nuestro potencial está al 100% para ganarla.

¿Se nota la buena compenetración con Ale Álvarez del Burgo como colocadora?

Somos muy buenas amigas, ya son dos años juntas y cada temporada que pase va a ser mejor.

¿La próxima campaña seguirá en el Olímpico?

Sí, me encanta la Isla y el club. Todos me quieren muchísimo aquí, así que jugaré mi cuarta temporada y espero poder traerme por fin a mi hijo.