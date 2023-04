Las Palmas Atlético sigue muy viva en su lucha por el playoff de ascenso al encadenar su segunda victoria consecutiva en la complicada salida al Argelio Tabares. El equipo de Yoni Oujo se adelantó en el marcador con un penalti marcado por Borja Larrena, pero el portuense Víctor puso las tablas, antes del descanso. Tras el receso, el palmero Diego Martín, con un doblete, y el castellonense Pau Ferrer, completaron el triunfo de la vela chica, que tan solo se vio manchado en el alargue con el segundo tanto de los rojiblancos, obra de Zeben Buades, desde el punto fatídico.

Durante los primeros 45 minutos, los espectadores presentes en el Argelio Tabares disfrutaron de un partido nivelado, con mucho protagonismo del centro del campo, en el que el filial amarillo intentaba dominar frente a un Santa Úrsula, bien plantado, y sin conceder oportunidades a los futbolistas de Yoni Oujo.

A los veinte minutos, el partido comenzó a decantarse a favor de la vela chica, después de que el colegiado considerara que, tras el saque de un córner, el balón tocó en la mano de Vitolo, dentro del área. Los rojiblancos se mostraron muy críticos con la decisión arbitral al estimar que la mano era de un futbolista amarillo, pero la decisión del trencilla no varió, y Borja Llarena no falló desde los once metros, a pesar de que Juanje adivinó la dirección del lanzamiento del delantero tinerfeño.

Las Palmas Atlético había conseguido romper la igualada, pero la tónica del juego no cambió, con un equipo de Rubén García, buscando llevar el peligro a los dominios de Javi Cendón, con rápidas contras. En el 39' los rojiblancos obtuvieron el premio de la igualada con una jugada en la que Víctor, tras pase en largo de Néstor, peleó con su defensor para ganarle la disputa y poner las tablas.

Tras la reanudación, el Santa Úrsula estuvo a punto de completar la remontada con una jugada en la que Víctor recogió el balón en el área para sacarse un tiro ante Javi Cendón, aunque algo escorado, que se fue fuera. En el 54' los chicos de Yoni Oujo replicaron con un tiro cruzado de Javi Martín, desde el flanco izquierdo del área, que se coló por el palo largo de la portería de Juanje.

La vela chica mandaba en el marcador, lo que obligó al Santa Úrsula, que no abandonaba el sueño del playoff, a irse a por la remontada. Sin embargo, superado el ecuador de esta segunda mitad, el bando de Rubén García sufrió un nuevo mazazo al encajar su tercer tanto, después de que el castellonense Pau Ferrer aprovechara una rápida contra de los amarillos para batir a Juanje con un certero remate de vaselina.

Siete minutos después, el extremo palmero Diego Martín completó su doblete para establecer la sentencia de los amarillos. Moha, con un chut que se estrelló en el palo, pudo darle un resultado más holgado a los grancanarios, pero lo que llegó, ya en el alargue, fue el 2-4 de los tinerfeños, obra de Zeben Buades, desde el punto fatídico.